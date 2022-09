El general de la Policía Marco Aurelio Bolívar fue designado en julio de este año como el primer fiscal general de la Justicia Penal Militar y Policial y está a cargo de la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio, cuyo piloto arrancó en Bogotá.



Ese piloto cuenta, entre otros recursos, con su propia policía judicial para agilizar las investigaciones. En entrevista con EL TIEMPO, el fiscal aseguró que esta justicia ha “dado resultados contundentes” al juzgar a uniformados y que por ello no existen beneficios como la prisión domiciliaria o el principio de oportunidad.



¿Cuáles son sus funciones como fiscal general de esta justicia?

Lo primero es que la Justicia Penal Militar lleva 190 años en funcionamiento en nuestro país. Entramos en el sistema acusatorio, inicialmente en Bogotá, este primero de julio, y para que funcione este sistema se estableció una Fiscalía General con todo lo que ello implica, es decir, una estructura de fiscales delegados ante el tribunal, los diferentes jueces y una Policía Judicial fortalecida.



Y usted coordina todo ese andamiaje...

Mi misión básicamente es la de controlar, dirigir esa Fiscalía General en punto de la acción penal de investigar todas aquellas conductas que hayan sido cometidas por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y que tengan una relación directa con ese servicio. Esas conductas que puedan llegar a ser punibles son investigadas, en el caso de Bogotá, por la Fiscalía General Penal Militar y Policial. Entonces, básicamente, la función de la Fiscalía será la de investigar y, llegado el caso, acusar ante los diferentes jueces por esas conductas punibles que tengan esa relación con el servicio.



¿Cuáles son sus prioridades en los cuatro años que estará al frente?

Básicamente, la estructuración del sistema con tendencia acusatoria en todo el territorio nacional. Fortalecer esa Justicia Penal Militar y Policial y, por supuesto, darle más legitimidad a la jurisdicción para que nuestra sociedad nos reconozca como una justicia efectiva, eficiente, que realmente ayuda al esclarecimiento de los hechos y a la toma de decisiones en materia judicial.

Entre el 2006 y 2022 se han impartido 24.380 sentencias

Por homicidio, esta justicia ha condenado a 286 uniformados y absuelto a 120. Se darán cuenta de que hay un trabajo claro, en ley, y que las condenas superan las absoluciones FACEBOOK

TWITTER

De hecho, las personas desconfían mucho de la aplicación de justicia en la Penal Militar y Policial...

Pienso que lamentablemente ha faltado dar a conocer los resultados de esta justicia especial a la ciudadanía en lo que tiene que ver con las ejecuciones, los trabajos que realizamos desde la jurisdicción. A partir de allí se especula que no hay justicia, pero tenemos resultados contundentes.



¿Cuáles?

Entre el 2006 y 2022 hemos impartido 24.380 sentencias en primera y segunda instancia. De ellas, 20.205 han sido condenatorias y 4.175, absolutorias.



¿Por qué delitos?

En esta justicia son cinco los delitos recurrentes. Entre 2009 y 2021 han sido condenados 7.781 uniformados por deserción, y 1.040 han sido absueltos. Por abandono del puesto hemos condenado a 601 integrantes de la Fuerza Pública y absuelto a 195. Por lesiones personales han sido condenados 514 y absueltos 198. Por peculado son 392 los condenados y 164 los absueltos, y por homicidio, esta justicia ha condenado a 286 uniformados y absuelto a 120. Se darán cuenta de que hay un trabajo claro, en ley, y que las condenas superan las absoluciones.



¿Qué otros delitos conoce esta justicia?

Por mandato constitucional, pero también por mandato legal, la jurisdicción Penal Militar y Policial conoce lo que se han llamado delitos militares (evasión), pero también de algunos delitos militarizados (peculado) y delitos ordinarios, siempre y cuando tengan una relación directa y próxima con el servicio. Se parte de investigar toda conducta presuntamente punible cometida por un miembro de la Fuerza Pública en actividad, en servicio, nunca del personal retirado.



¿Qué delitos no son de competencia de esta justicia?

Los considerados como graves infracciones de los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario. En nuestros códigos está plasmado que no se juzgarán delitos de lesa humanidad, no son de competencia de esta justicia. Le menciono tortura, delitos que tengan que ver contra la libertad y el pudor sexual, desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales. Estos delitos que por su génesis rompen ese nexo con el servicio y atentan contra la dignidad de las personas no son de nuestra competencia. Por eso, cuando iniciamos las primeras indagaciones lo que buscamos determinar es si tiene relación con el servicio. Si no lo encontramos, se deriva el caso a la justicia ordinaria, a la Fiscalía General.

'En primera instancia enviamos a la justicia ordinaria (entre 2015 y 2021) 2.528 investigaciones'

Y ahí envían casos a la justicia ordinaria...

Por su puesto. En primera instancia enviamos a la justicia ordinaria (entre 2015 y 2021) 2.528 investigaciones y en segunda instancia (entre 2010 y lo corrido de este año) 44, para un total de 2.572 casos. Y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le hemos remitido 11 investigaciones.



¿La justicia ordinaria les envía casos para que ustedes investiguen?

Trabajamos de manera coordinada y mancomunada. Entre el 2006 y lo corrido de este 2022 nos han enviado 21.568 casos. De ellos, 20.538 corresponden a la Policía; 855, a Ejército; 104, a la Fuerza Aérea, y 71, a la Armada. La idea es coordinarnos para evitar el desgaste judicial y evitar que la Corte Constitucional entre a dirimir competencias, y así agilizamos la aplicación de justicia.



Uniformados juzgando uniformados puede generar desconfianza...

Todo lo contrario, nuestra justicia es dura. La prisión domiciliaria o la detención domiciliaria no existe en nuestra jurisdicción, es cárcel física. Tampoco existe el principio de oportunidad. Por ser miembros de la Fuerza Pública, de alguna manera tenemos que dar ejemplo ante la sociedad. Portamos un uniforme y debemos portarlo con dignidad.



¿Cuál la diferencia entre el sistema acusatorio que usted encabeza (en Bogotá) y el que se aplica en el resto del país?

Nosotros tenemos un Código Penal Militar del año 1999, conocido como la ley 522, que traía un sistema procesal muy parecido a Ley 600, donde están bien marcadas las tres etapas del proceso penal: investigación, calificación y juzgamiento. En cada una de ellas había un funcionario encabezando la etapa. En el nuevo sistema hay una Fiscalía General con sus fiscales delegados, que es la que yo represento, y que cuenta con su propia Policía judicial (con personal de la Dijín). Este sistema acusatorio nos permite más agilidad, y todas las audiencias son presenciales, virtuales y públicas, lo que permite que las conozcan los ciudadanos y que participen si así se requiere.



¿Es una ventaja?

Claro, aquí reforzamos el proceso, ya que se cuenta con delegados de la Procuraduría, encargados de supervigilar, de representar a la sociedad desde el primer acto de investigación hasta la finalización del proceso, en el que se cuenta con la labor investigativa de Medicina Legal y de personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, lo que le da mayor transparencia a cada proceso investigativo. Las víctimas también hacen parte de esta justicia, pueden participar abiertamente a través de sus abogados, y los acusados cuentan con todo el apoyo de abogados de oficio de la Defensoría o contratados. Pero, le aclaro, estas garantías que le mencionó también hacen parte del sistema antiguo, pero aquí lo queremos visibilizar más.

Sistema oral se integrará a todo el país

Facebook Twitter Linkedin

El general Bolívar estará cuatro años en el cargo como Fiscal General. Foto: Milton Díaz /ELTIEMPO

¿Cuándo estará este nuevo sistema acusatorio en todo el país?

En este momento estamos viajando a las regiones para analizar el tema. Ya estuvimos en Pereira, en un foro. Esta semana estaremos en Manizales y la próxima semana, en Cúcuta. Por decreto se estableció iniciar por Bogotá el primero de julio y desarrollar cuatro fases que terminarían su implementación en 2025. Pero hoy se está analizando, se está mirando, la capacidad para poder hacerlo en dos etapas. Es que es una forma muy ágil de aplicar justicia.



¿Cómo les ha ido en Bogotá?

La experiencia que hemos tenido en estos dos meses en Bogotá ha sido maravillosa. Tenemos en el momento más de 100 procesos solamente en Bogotá. El sistema es mucho más ágil, con una gran ventaja en la jurisdicción y es que al tener plenamente identificados a los indiciados se agilizan las diligencias.



¿Contar con una Policía Judicial propia qué beneficios tiene?

El Código establece la creación de un Cuerpo Técnico de Investigación. Arrancamos con personal de la Dijín, y ese será uno de los retos al futuro: poderlo estructurar preferiblemente con personal civil, dice la norma. Hasta el momento hemos logrado resultados importantes porque el grupo desarrolla investigaciones propias, recolecta las pruebas que son las que soportamos en cada proceso.



¿En Bogotá con qué personal cuenta?

Iniciamos con 10 fiscales, tres delegados ante el Tribunal Superior militar y policial y siete fiscales delegados ante los diferentes jueces de conocimiento y conocimiento especializado. A medida que se nos vaya incrementando el número de procesos, pues tendríamos que incrementar el número de despachos judiciales, el número de fiscales y, por supuesto, el número de personas que hacen parte de nuestro Cuerpo Técnico de Investigación.



Y cuándo entra a nivel nacional...

Una de las políticas que se han trazado y se han venido aplicando desde la parte administrativa de la Justicia Penal Militar se basa en que pasamos de ser una oficina del Ministerio Defensa a convertirnos en una Unidad Administrativa Especial, con todo lo que ello conlleva: estructura, infraestructura y mayor autonomía. Y desde esa unidad administrativa, lo que se ha tratado de hacer es iniciar el nuevo sistema a cero costo. Entonces, lo que se viene realizando es la capacitación de los funcionarios para que ahora ocupen los cargos del nuevo sistema.



Si la Policía pasa a otro ministerio, ¿ustedes perderían jurisdicción?

No, porque son Fuerza Pública y tienen fuero. No es pertenecer a un ministerio, es pertenecer a una fuerza.



Con usted, son tres fiscales generales en el país...

Nosotros tenemos interacción. Ya nos hemos reunido con el fiscal Francisco Barbosa, hemos tratado algunos temas, y lo ideal es llegar a unas directrices claras para que no haya una doble investigación. Y estamos listos a trabajar con el fiscal de la JEP.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ

SUBEDITORA JUSTICIA

