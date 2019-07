'Aún no he sido vinculado formalmente al proceso': Jorge Romero

El general Jorge Horacio Romero Pinzón respondió a la decisión del ministerio de Defensa que lo apartó de su cargo, luego de que fueran recibidas denuncias de corrupción en su contra.

"Recibo con asombro la decisión del señor Ministro de la Defensa, porque consideré a la institución garante del derecho a la presunción de inocencia, como hasta la fecha lo había sido, pero, hasta el último día soy respetuoso de las decisiones de mis superiores y por eso acataré la orden como corresponde", manifestó a través de un comunicado Romero Pinzón.



Aseguró que conoce sobre una investigación que adelanta la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema, pero que "aún no" ha sido vinculado formalmente en el proceso y que este se encuentra en etapa preliminar.



Según lo reveló la revista Semana al brigadier general Romero tiene una investigación por presuntamente, haber entregado salvoconductos para el porte de armas a cambio de favores económicos durante su paso por la Cuarta Brigada, con sede en Medellín, entre los años 2015 y 2017.



Sobre esto el general respondió que no era competente para "expedir ni ordenar que se expidan los permisos, pues para eso existe un comité.

"Con ocasión de una solicitud del CAI Laureles (Medellín) en febrero de 2017,

conocí unos hechos relacionados con presuntas irregularidades en la expedición de un permiso especial, por lo que ordené la apertura de la investigación disciplinaria en contra del coronel Norberto Dueñas quien se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor y es quien firma el salvoconducto, al parecer no se cumplieron los procedimientos establecidos en su emisión", argumentó.



Y por último añadió que los salvoconductos "sobre los que recaen los señalamientos", fueron expedidos cuando él "ya no estaba en la Cuarta Brigada en Medellín, ya estaba en la Tercera División en Cauca y Nariño".



El general dijo que acudirá a las autoridades con el fin de demostrar su inocencia "especialmente para honrar a la institución a la que he servido con lealtad y honestidad por mas de 33 años (...) sin duda estas acusaciones en mi

contra son una estrategia de quienes buscan afectar el buen nombre de las instituciones y de quienes servimos a nuestra patria", manifestó Romero Pinzón.



El ministro Guillermo Botero también anunció el traslado del general Eduardo Quirós, jefe del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (Cacim). Mientras tanto el general del Ejército Adelmo Orlando Fajardo Hernández solicitó vacaciones -que le fueron aceptadas- para preparar su defensa por presuntos actos de corrupción.



JUSTICIA