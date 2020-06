General Jorge Vargas, asegura que no participó en secuestro de Balda

El general Jorge Luis Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía y considerado como uno de los oficiales más curtidos en inteligencia, rompió su silencio sobre graves señalamientos en su contra.



Desde hace algunos años el político ecuatoriano, Fernando Balda, señala al general Vargas de haber participado en su secuestro, en hechos registrados cuando residía en Bogotá en calidad de refugiado, en agosto de 2012.

(Le sugerimos leer: 'Me secuestraron para desaparecerme': Fernando Balda).

​

​Por el secuestro de Balda, que, según las investigaciones, fue planeado desde Quito, fueron capturados seis colombianos, civiles, que fueron condenados y ya se encuentran libres. Mientras que en Ecuador como determinadores, hay dos oficiales de inteligencia y hasta el mismo expresidente Rafael Correa vinculados al proceso.



El general Vargas en entrevista con EL TIEMPO, afirmó que no tuvo nada que ver con el secuestro de Balda, y señaló que está dispuesto a acudir ante la autoridad que lo requiera para entregar su versión sobre los hechos.



(Le podría interesar: Ocho años de prisión para el expresidente Correa por sobornos).



General Vargas, es señalado usted participar en el secuestro de Fernando Balda. ¿Qué tuvo que ver usted con esos hechos?



No es cierto que yo haya participado en un hecho criminal como esta persona ha venido afirmando durante un tiempo. Él ha indicado que el presidente Juan Manuel Santos dio unas instrucciones a la Policía Nacional, (para facilitar su secuestro), pero eso no es así. Y se lo pueden preguntar al señor expresidente Santos y al director de la Policía de la época, el general Óscar Naranjo.



Balda dice que usted era el director de Inteligencia para esa época, y que dicha unidad participó en su secuestro…

No es cierto que la dirección de Inteligencia o yo, participaramos de un hecho de esa naturaleza.

Se afirma que en Colombia estuvo Romy Vallejo, que era asesor, en ese momento del presidente Rafael Correa, y que él habló con usted o alguien de Inteligencia para apoyar el secuestro…

​

La Policía de Colombia por muchos años ha tenido una relación de las más cercanas con la Policía de Ecuador. En abril de 2010, fui informado por el mayor, para esa época, Carlos Andrés Martínez, quien era el jefe de Asuntos Internacionales de la dirección de Inteligencia, que el mayor Rommy Vallejo, que para esa época, era un funcionario de la dirección de Inteligencia de la Policía de Ecuador, le había solicitado la ubicación de un ciudadano ecuatoriano, de nombre Fernando Balda, para que fuera capturado en Colombia.



La respuesta fue que hiciera todas las solicitudes de ley, a través de la circular roja de Interpol, o con solicitud de captura para pedir la extradición de Gobierno a Gobierno. Ese es el proceso en todas las policías del mundo.



(Le podría interesar: Con unidades élite en moto, la Policía enfrentará posibles saqueos).



Pero usted refiere el año 2010, y el secuestro de Balda fue en 2012, ¿está seguro de las fechas?

Totalmente.



¿Esa solicitud de apoyo para ubicarlo fue casi año y medio del secuestro?

Así es.

¿Y quién le dio la respuesta al mayor Vallejo?

El mayor Martínez le comunicó al mayor Vallejo las vías a las que podía recurrir, y nunca más tuve conocimiento de alguna otra solicitud sobre el señor Balda. Ni solicitud de captura por Interpol.



¿Usted alguna vez se reunió con el mayor Vallejo para hablar del señor Balda?

No, nunca me reuní con Vallejo. Él hizo la solicitud a través de Martínez. Es lo único que sé de Vallejo frente a la situación con Balda.



¿Usted era el director de Inteligencia?

Así es.

Los organismos de control tienen la autonomía para hacer las indagaciones que consideren y yo estoy presto a acudir a su llamado, si así lo requieren FACEBOOK

TWITTER

¿Y de la solicitud de Vallejo, hay algún documento?

Fue una solicitud verbal, no hubo nada escrito. Ellos (Martínez y Vallejo), se reunieron en el Club de Oficiales, y tuvieron esa conversación, los dos. Y reitero, nunca me reuní con Vallejo para hablar de ese tema. En ese momento, fue un tema que hablamos con Martínez, porque se trataba de la solicitud de un oficial activo de la Policía de Ecuador, perteneciente a la dirección de Inteligencia de ese país.



(Tema relacionado con el general Vargas que le podría interesar: ¡Insólito! Policía intervino más de 1.800 fiestas este fin de semana)

​

¿Vallejo por qué contacta a Martínez?

Porque Martínez era el jefe de Asuntos Internacionales de Inteligencia, y por ser el jefe de esa dependencia, manejaba las relaciones con todos los países.



¿Usted conoce a Rommy Vallejo?

Sí, lo conozco. Me encontré con él en Ecuador y Colombia, en muchas actividades binacionales, no solo a él, conozco a muchos policías del país vecino por los trabajos que se han desarrollado en términos de la cooperación en la lucha contra el terrorismo, narcotráfico y el crimen organizado. Pero nunca me reuní con Vallejo para hablar del señor Balda. Y jamás por teléfono me hizo algún comentario o solicitud en el mismo sentido.



Y entonces, ¿por qué el señor Balda lo vincula a su secuestro?

No sé porque él hace esas afirmaciones. Son hechos que no están procesados judicialmente ni en Colombia ni en Ecuador.



General ¿alguna vez el señor Balda lo ha intentado contactar para hablar sobre esa situación?

No, yo con él nunca he hablado. Y los hechos que estoy narrando, son los mismos que aporte a la Fiscalía hace unos dos años.



¿Usted ya rindió versión ante la Fiscalía?

Sí, por un requerimiento de la Fiscalía ecuatoriana, yo entregué mi versión de los hechos ante la Fiscalía colombiana, bajo la gravedad de juramento, y es exactamente lo mismo que hoy le estoy diciendo a ustedes.



Se conoció que Balda le envió una carta (en mayo de este año), al presidente Iván Duque informándole sobre estos hechos, insistiendo en su supuesta participación en su secuestro…

Así es, y Presidencia la remitió al ministerio de la Defensa y al despacho del director de la Policía Nacional, el general Óscar Atehortúa.



¿Usted ha tocado este tema con el Presidente o el general Atehortúa?

Con el señor Presidente no, pero mi general Atehortúa está al tanto, y la verdad, aquí no hay nada que discutir. Balda está fuera de contexto, y considero que no hay nada que me pueda relacionar con ese hecho, porque no hice nada.



¿Y con base en esa carta le abrieron algún proceso?

No sé, pero los organismos de control tienen la autonomía para hacer las indagaciones que consideren y yo estoy presto a acudir a su llamado, si así lo requieren.



¿Ha pensado en tomar alguna acción legal contra Balda?

No, yo espero que a raíz de esta declaración Balda conozca mi verdad, entienda la situación y rectifique.

¿Qué dice el coronel Carlos Andrés Martínez?

EL TIEMPO, también logró entrevistar al hoy coronel Carlos Andrés Martínez, quien confirmó que se reunió con Rommy Vallejo, en el 2010, quien le solicitó su colaboración en una captura, la de Balda, pero nunca su secuestro.



¿Cuándo fue se encuentro con Vallejo?

El 30 de abril de 2010, Vallejo llegó a la dirección de Inteligencia, y de ahí vamos al Club de Oficiales, donde él se estaba hospedando. Allí me solicita que lo ayude a ubicar a un ciudadano ecuatoriano, al señor Fernando Balda, quien de acuerdo con Vallejo, tenía una captura vigente en Ecuador, y lo único que me refiere es que necesita un apoyo para ubicar a balda en Colombia y capturarlo.



¿Y qué pasó?

Ese día no hablamos más. Vallejo al otro día se fue a Quito. Yo le hice la consulta a mi coronel Vargas, ese era su grado en esa época, quien era el director de Inteligencia, y yo era el jefe Asuntos Internacionales. Por eso, atendía los requerimientos y solicitudes de información de los países en materia de asuntos policiales y seguridad ciudadana.



Yo le hice la consulta al director (general Vargas) - fue una solicitud verbal - y su respuesta fue que eso debía hacerse a través de los canales judiciales correspondientes, Interpol y Fiscalía. Un par de días después, yo le di esa respuesta a Vallejo y nunca más volvimos hablar el tema.



¿Usted conoce al señor Balda?

No, no lo conozco.



¿La Fiscalía de Colombia lo ha llamado a rendir su versión?

Si, hace como dos años rendí declaración sobre estos mismos hechos. Fue por una solicitud judicial de la Fiscalía General de Ecuador, a la Fiscalía de Colombia. Y fue ante una fiscal delegada bajo la gravedad de juramento.



ALICIA LILIANA MËNDEZ

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET