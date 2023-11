Retirado general Rojas Gómez denuncia montaje del comandante del Ejército en su contra

Casi dos meses después de una denuncia por presuntos nexos con las disidencias que llevó a su salida del Ejército, el general (r) John Jairo Rojas Gómez, antiguo jefe del Comando Conjunto No. 2 Suboccidente, aseguró que detrás de un "montaje" en su contra estaría el actual comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina, quien ahora mismo enfrenta su propio escándalo por presuntas escuchas ilegales al maestro de inglés de su esposa.



(Lea también: Los nexos con las disidencias por los que Fiscalía investiga al general Rojas Gómez).

Facebook Twitter Linkedin

General Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército. Foto: César Melgarejo / El Tiempo @cesarmelgarejoa

En una entrevista con la revista Semana el general Rojas Gómez afirmó que la denuncia que la cúpula militar presentó en su contra en la Fiscalía es “un montaje y un ataque a mi familia, a la parte moral, a este soldado que ha dado todo por esta patria”.



Según sus respuestas, todo tiene que ver con un informe elaborado el 22 de septiembre por varios comandantes del Ejército, que estaban en distintas regiones pero que, según él, parecieran haberse puesto de acuerdo.



(Le puede interesar: Con el general Coy ya son seis los altos mandos retirados del Ejército en dos meses).



Este informe terminó en la Fiscalía y, según Rojas, lo firmó el general Ospina: “él elaboró el informe, firmó lo que es un montaje. Y lo que me causó extrañeza fue que él no hubiera dedicado un minuto a analizar que eso era un montaje, conociendo de años anteriores quién era el general Rojas. (...) Hay apartes de esos informes que son chismes, cosas que ni siquiera tienen un valor probatorio. Todo con el ánimo de sacarme del juego a escondidas, de sacar a este soldado”.



Además, afirmó que no creyó que esto fuera a pasar a mayores porque confiaba en su Ejército, pero dijo que los seguimientos en su contra comenzaron en junio y que incluso ocasionaron que su hija, quien estaba embarazada, perdiera un bebé por los nervios.

¿Qué más quieren conmigo? Acabaron con mi carrera, me hicieron un montaje, nunca había tenido una investigación: general (r) Rojas FACEBOOK

TWITTER

(Puede leer: General Ospina habla tras su escándalo de presuntos seguimientos a profesor de inglés).



"Al ver este montaje y lo que le pasó a mi nieto o nieta, o que pude haber perdido a mi hija por culpa de un montaje, ¿quién me va a responder? Desde aquí le digo a mi general Ospina: ¿usted me va a responder si le hubiera pasado algo a mi hija? ¿Usted me responde por ese nieto?”, señaló Rojas.



También le envió un mensaje a la cúpula militar: “¿Qué más quieren conmigo? Acabaron con mi carrera, me hicieron un montaje, nunca había tenido una investigación. Soy un oficial condecorado y no voy a decir aquí cuántas medallas tengo, porque se las debo a mis subalternos. Amo esta institución, salí con la nobleza de un soldado a mi retiro”.

El expediente en la Fiscalía

Facebook Twitter Linkedin

En septiembre de 2023 la Fiscalía anunció la apertura de una indagación contra el general Rojas Gómez. (Foto del búnker de la Fiscalía, en Bogotá). Foto: Abel Cárdenas / Archivo EL TIEMPO

Como lo publicó EL TIEMPO hace dos meses, en la Fiscalía General de la Nación avanza en una indagación en la que aparece el oficial en tres líneas de investigación, dos de ellas relacionadas con redes criminales y una por acoso sexual.



“El uniformado es señalado de presuntas actividades irregulares de carácter operacional, administrativo y personal. En ese sentido, se adelantan tres líneas de acción, la primera estaría relacionada con actos de corrupción en el ejercicio de su cargo en Argelia, Cauca, donde habría tenido nexos con la estructura 'Diomer Cortés' de la 'Segunda Marquetalia' ", indicó en su momento el ente investigador.



(Podría leer: Por presuntos nexos con disidencias y acoso, Fiscalía indaga a general del Ejército).



Algunos de los elementos que analiza la Fiscalía apuntan a que él habría incurrido en actos de corrupción en Argelia (Cauca) porque habría permitido que se desarrollaran corredores de movilidad y operaciones de narcotráfico.



La otra línea de investigación tiene que ver con que Gómez habría acosado sexualmente a dos tenientes.





En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com