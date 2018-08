Millonario contrato enreda a exinspector del Ejército

El general en retiro Jaime Esguerra Santos, exdirector del Club Militar, incumplió sus deberes como directivo de esa entidad y abusó de su poder “en perjuicio del interés general”.



Ese fue uno de los señalamientos que le hizo la Fiscalía al oficial en retiro durante la imputación de cargos en su contra por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado y prevaricato.

El general (r) Esguerra Santos, quien llegó a ser jefe de operaciones del Ejército e inspector de la misma fuerza, es señalado por la Fiscalía de cometer irregularidades en la celebración y liquidación de un millonario contrato para la prestación de servicios de alimentación y bebidas en el Club Militar en 2016. El contrato fue entregado a la empresa Ammon Agris S. A. S., que ha participado en varias licitaciones en entidades del sector defensa.



La Fiscalía cuestionó durante la diligencia que ese contrato, del que se pagaron 8.536 millones de pesos, no tenía asignado presupuesto ni podía pasar de una vigencia fiscal a otra, y tampoco se podían pagar por otros servicios distintos al objeto de este.

El indiciado realizó y auspició este tipo de operaciones o negocios por fuera de la ley en evidente y claro incumplimiento de sus funciones como director de la entidad FACEBOOK

TWITTER

Por ejemplo, se detectó que aunque el contrato era para suministrar alimentos y bebidas, el club terminó pagando facturas por otros rubros como mejoras en infraestructura y adquisición y mejora de equipos de cocina.



Igualmente, la Fiscalía señaló que el contrato se firmó como si fuera de prestación de servicios y no como una licitación a la que se presentaran varios proponentes para elegir la mejor oferta para los intereses del club.



Para la Fiscalía, "el indiciado realizó y auspició este tipo de operaciones o negocios por fuera de la ley en evidente y claro incumplimiento de sus funciones como director de la entidad".



Por ello, el ente acusador dijo que Esguerra “incumplió normas de contratación estatal, lo que conllevó que se incurriera en la ilegalidad del proceso, obviando pasos como la selección del contratista y los principio de planeación, responsabilidad, economía y eficacia”.El general(r) Esguerra Santos no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y ha insistido en que no hubo irregularidades en sus actuaciones.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com