General investigado por atentado a Escuela ya no estaba en el cargo

Al general Carlos Enrique Rodríguez González y a la general Juliette Giomar Kure Parra la Procuraduría les abrió investigación disciplinaria en noviembre del año pasado para determinar si hubo fallas en la seguridad de la Escuela de Policía 'General Santander', en donde el 17 de enero del 2019 un atentado cobró la vida de 22 cadetes de la institución.



El ministerio público informó que a Rodríguez González lo investigaba como entonces director Nacional de Escuelas de la Policía, y a Kure Parra, como la entonces directora de la Escuela 'General Santander' el día que explotó un carro bomba cargado con 80 kilos de pentolita, en un atentado del Eln.

Al anunciar la apertura de la investigación la Procuraduría señaló que buscaba establecer "si (los generales) adelantaron las acciones necesarias para salvaguardar la seguridad de las instalaciones de la escuela y el personal que allí se encuentra".



Sin embargo EL TIEMPO verificó que el general Rodríguez González estuvo al frente de la Dirección de Escuelas hasta el 11 de enero de 2018, y que para el mes de abril del mismo año se retiró de la Policía, lo que indica que para la fecha de la explosión del carro bomba (17 de enero de 2019), Rodríguez González ya era general en retiro y no estaba en el cargo por el que es investigado.



El día del ataque terrorista quien fungía como director de Escuelas de la institución era el general Ricardo Londoño Portela, quien le había recibido el cargo a Rodríguez González.



El general Londoño Portela fue designado como director de la Policía Judicial, Dijín, el 4 de enero de 2019, sin embargo para el día de la explosión, aún no había asumido su nuevo cargo. En la Dijín este oficial no estuvo por más de tres meses, pues en mayo de 2019 fue retirado del servicio a un mes de ascender al grado de mayor general.

Fuentes de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, que lleva la investigación contra los generales indicaron que, tal como se informó en su momento, en la actualidad la investigación preliminar al general (r) Rodríguez es para determinar si existió o no una conducta que pueda ser reprochada disciplinariamente al director nacional de Escuelas de la Policía, cargo en el que el órgano de investigación disciplinaria ubica a Rodríguez.



La Procuraduría tendría que verificar entonces la situación de la investigación contra el general Rodríguez, al no estar al frente del cargo por el que se le abrió inicialmente el proceso.



Por el momento, continúa la etapa de recolección de pruebas en las investigación disciplinaria contra los dos generales, Kure y Rodríguez, por los hechos que rodearon el atentado a la Escuela 'General Santander'.





