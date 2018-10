Gaula captura a hombre señalado de extorsionar sexualmente a exnovia

En un reconocido motel de Villavicencio fue capturado esta mañana José Arturo Díaz Osorio, en medio de una operación encubierta coordinada por el Gaula de la Policía Nacional.

Díaz Osorio había citado en el lugar a una mujer de 26 años, a quien venía extorsionado bajo la amenaza de no publicar unas fotos íntimas.

El general Fernando Murillo, director del Gaula de la Policía, dijo que una ingeniera de 26 años denunció que un hombre que se identificaba como 'Miguel Mateus' le venía haciendo exigencias sexuales y económicas para no publicar unos videos y fotos íntimas que supuestamente tenía en su poder.



"De inmediato se montó la operación en la que se guió a la víctima para que se reuniera con el extorsionista. Nosotros todo el tiempo estuvimos controlando el proceso para garantizar la seguridad de la denunciante", afirmó el general.

La víctima narró a los investigadores que fue contactada por una red social - hace un mes - por un hombre que se identificaba como 'Miguel Mateus' con quien entabló una amistad.



Al poco tiempo el hombre, cuando se ganó su confianza, empezó a extorsionarla afirmando que tenía varios videos íntimos suyos y que los publicaría en redes. "Si usted no me paga 100 mil pesos los voy a poner en las redes sociales", le decía el extorsionista.



Además "le pidió sostener relaciones sexuales para no dar a conocer las imágenes. Para intimidarla se presentó como integrante de una red criminal", dijo el director del Gaula.

El 'sexting' lo realizó un exnovio

Con base en la investigación adelantada se logró establecer que el extorsionista realmente era José Arturo Díaz Osorio, un hombre natural de Arauca, con quien la ingeniera civil había sostenido una relación sentimental ocho años atrás.



"Se acuerda con los agentes del Gaula que ella acceda a ir con Díaz a un motel, lo capturamos en el momento que le pedía a la ingeniera que pagara los 25 mil pesos que valía el servicio", dijo el general Murillo.



De Díaz Osorio se conoce que trabaja en Villavicencio como impulsador de productos en supermercados.