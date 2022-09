A casi un año de la muerte del profesor Gamaliel Álvarez, el eco de cómo fue asesinado, al parecer por Orlando Rojas, un obrero que hacía arreglos a su casa, aún retumba en vecinos, familiares y amigos de Cajicá, municipio en el que se clama que se haga justicia por el crimen que estremeció a la comunidad.



Del presunto asesino de Gamaliel, o ‘Gama’, como le decían sus seres queridos, se sabe que permanece detenido en una estación de Policía, que en los próximos días será acusado por varios delitos, entre ellos homicidio agravado, y que el 27 de septiembre del año pasado pasó de amigo a villano de Gamaliel.



Esa hipótesis la sostiene la Fiscalía, la cual, con el trabajo de agentes dirigidos por un fiscal de la Seccional Cundinamarca, hasta última hora ha seguido las pistas de un crimen que parecía perfecto, pero que con las huellas que dejó el autor permitió desenredar el macabro hecho que incluyó degollación, intento de quema y una rudimentaria bóveda de por medio.

Según los agentes, antes de los dos golpes que acabaron con la vida de Gamaliel vino el acercamiento de su posible victimario, quien tenía como propósito ganarse la confianza del profesor.



Lo logró, a punta de trabajo y conversaciones, Orlando Rojas se adentró en la intimidad de Gamaliel a tal punto de conocer de sus finanzas, de sus amistades más cercanas, de sus pasatiempos y de sus movimientos.



De ese vínculo se habría valido para pasar desapercibido después de supuestamente cometer el crimen en horas de la tarde, al interior de la casa de la víctima. De acuerdo a los análisis de las autoridades, ese día, a solas, Rojas le ocasionó a Gama dos golpes contundentes. Primero vino un impacto en la cabeza, y luego otro en su costilla derecha, los cuales desestabilizaron al profesor y le impidieron defenderse.



La arremetida contra él, sin embargo, no paró ahí. Los investigadores establecieron que después de verlo tendido en el piso, Rojas lo degolló con un arma corto punzante, dejándole así la última herida mortal.



Para no dejar huella, el presunto victimario habría optado por quemar el cuerpo del profesor, para ello lo roció con combustible y le intento prender fuego. En ese momento, cayó en cuenta de que no sería la mejor idea encender las alarmas con sus vecinos de un incendio, por lo que apagó el cuerpo y prefirió hacer uso de sus dotes de constructor para hacer una bóveda.



Las pruebas de dicho plan reposan en fotos y videos que se revelaron con el paso de los días. En ellas se ve un baño que quedó con las paredes negras, y en otro lado de la casa un cajón construido con cemento, el cual albergó durante dos meses el cadáver del profesor de ballet y matemáticas.



El obrero sospechoso

Orlando Rojas, de 39 años, nació en Sincelejo, y desde allá viajó a Cundinamarca para laborar como maestro de construcción, las cuales acompañaba en sus ratos libres con el juego de billar junto a dos amigos.



En Cajicá vivía junto a su pareja, y el año pasado, a su listado de clientes, entró Gamaliel Álvarez, quien quería hacerle adecuaciones a su casa. Tras compartir varias semanas juntos, Orlando se ganó la confianza del profesor, quien era distinguido en el barrio por no tener muchos amigos.

El presunto asesino fue capturado en una de las viviendas que eran propiedad de la víctima. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, alteración de material probatorio y hurto agravado. Foto: Fiscalía General

Fue así como el supuesto victimario, al parecer, mató a Gamaliel para posteriormente quedarse con su tarjeta bancaria, su celular y su moto, la cual vendió en nueve millones de pesos falsificando la firma.



Otro de los movimientos que hallaron los investigadores está relacionado a que Orlando, días después del crimen, continuó entrando a la casa del profesor, de quien él decía que se había ido de viaje cada vez que los vecinos lo preguntaban.



Sobre ese repentino viaje, los amigos de Gamaliel empezaron a sospechar, pero fueron las palabras de su supuesto victimario las que los tranquilizaron. Mientras tanto, vía celular, Orlando les decía a los arrendatarios del profesor que necesitaba que les consignara a una cuenta bancaria, otra cosa que levantó las sospechas en la comunidad.

Asesinato de Gamaliel Álvarez sigue impune Habla la hermana del profesor de Cajicá que apareció encerrado en su propia casa. Hermana del profesor Gamaliel Álvarez. Foto: Archivo particular

Y es que Gamaliel no solía confiar en los bancos, y por eso no pedía el pago de arriendos a una cuenta bancaria, sino que acostumbraba a solicitarlos en efectivo. Tras dos meses sin tener rastro del profesor, y con tantas dudas encima, una de sus amigas se acercó el 26 de noviembre a la Policía para notificar la desaparición.



Ese día, el olor fétido al interior de la vivienda fue una advertencia que los uniformados usaron para entrar a la casa, pidiendo las llaves al maestro de obra involucrado, quien aseguró que se le habían perdido. Finalmente, una vecina de toda la vida terminó facilitando otras llaves, y en manos de Orlando quedó abrir la puerta.



Adentro de la casa, el olor sirvió de guía para descubrir el macabro lugar: incinerado y alterado por una bóveda que Orlando ayudó a tumbar, y en la que pese a hallarse una cabeza cubierta con lonas y plásticos, sin abrirla él aseguró que era la de Gamaliel Álvarez.



Para ese momento, según la Fiscalía, desde su casa, el maestro de obra se gastaba la plata de la tarjeta del profesor a punta de domicilios de bajo monto, y de compras en almacenes de cadena, a los que llegaba haciéndose pasar por Gamaliel. Incluso, tras un allanamiento en su casa, los agentes encontraron fragmentos de material incinerado y vieron una tarjeta bancaria igual a la de Gamaliel.



Esa fue otra de las estocadas clave en el esclarecimiento de este homicidio por el que el 1 de mayo de este año se presentó al obrero ante un juez de control de garantías, y se le dictó una medida de aseguramiento en su contra de manera preventiva.

Labores investigativas

Una vez se esparció la noticia en el barrio Puente Vargas, de Cajicá, que ‘el Profe’ o ‘Gama’ había muerto, surgieron las dudas de quién habría podido ser el autor del crimen de esa persona, conocida en el sector por lo reservada que era y por su tranquilidad.



Con el paso de las horas, lo que cobró mayor indignación fue la forma en que encontraron su cuerpo. Enterrado, con signos de violencia y hasta con un intento de quema que terminó en su sepultada en una bóveda hecha con cemento.



Una de las personas que ha pedido justicia en todo este caso es su hermana, Enaluz Álvarez, quien relató que la relación entre Gamaliel y Orlando venía desde hace cerca de siete años, pues el presunto homicida era inquilino en una de sus propiedades.



En un primer momento, la hermana de la víctima dijo sentirse incriminada en el caso, pero las más recientes investigaciones del equipo destacado por el ente acusador resaltan que la única persona que está vinculada al caso es el maestro de obra.



Por tal motivo, se espera que en los próximos días se cite a audiencia de acusación, con la cual arrancaría una etapa final en este expediente que derivaría en un juicio contra Orlando Rojas.

