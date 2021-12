Tras un análisis legal sobre la asociación público-privada (APP) que en 2018 propuso el gobierno de Juan Manuel Santos, y que continuó en el mandato de Iván Duque, para sacar de las aguas el galeón San José, considerado el tesoro más buscado del Caribe, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) concluyó que es imposible jurídicamente continuar con ese negocio y le recomendó al Ministerio de Cultura terminarlo sin adjudicación.



Hasta el momento, esa APP era la única vía que había contemplado el Gobierno para recuperar la embarcación, que fue hundida por piratas en aguas del mar Caribe en junio de 1708. Era un barco de la Armada española y, según los registros, llevaba en su interior varias toneladas de doblones, barras de oro y de plata, joyas y piedras preciosas.



En un documento dirigido a la ministra de Cultura, Angélica María Mayolo, conocido en primicia por EL TIEMPO, se consignan los 17 argumentos por los que la Agencia de Defensa Jurídica considera que es inviable la asociación público-privada que se comenzó a estructurar luego de que en 2015 se confirmó el hallazgo del galeón en el mar Caribe.



Con la idea de sacar el barco del fondo del mar, el gobierno del expresidente Santos propuso una APP con Maritime Archaeological Consultants (MAC), empresa que realizó la exploración inicial y fue hasta el fondo marino para verificar que sí fuera el barco hundido, en un contrato con el Estado, con el apoyo de la Armada Nacional y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh).

A través de la APP, que se convocó oficialmente en 2018, el Gobierno pensaba pagar los costos de la extracción del bote, que en su momento se calcularon en 70 millones de dólares e incluían la construcción de un museo en Cartagena, sin invertir un peso de recursos públicos, sino que a la empresa que lograra sacar el barco se le pagaría con una parte de lo rescatado que no fuera considerado patrimonio.



Pero en 2020 el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural determinó que todo el galeón es patrimonio cultural de la nación. Esa determinación quedó expresada en la resolución n.º 0085 del 23 de enero de 2020, firmada en su momento por el Ministerio de Cultura, y significa que no se puede pagar la remuneración por recuperar el barco con piezas del hallazgo.



Ese era un riesgo que desde el comienzo tenía claro MAC. El documento de la Andje dice que en la matriz de riesgos aceptada por la compañía, “la empresa asumió el 100 por ciento del riesgo de que todo el hallazgo fuese considerado patrimonio”, lo que abarcaba incluso que se quedara sin la principal fuente de remuneración.



Pero ante la confirmación de que todo el hallazgo es patrimonio de la nación, “adjudicar un contrato sin la fuente principal de remuneración inicialmente prevista resultaría contrario a derecho, aun si dicho riesgo fue asumido por el originador, pues significaría que tendría que realizar su actividad sin remuneración, dadas las condiciones en las que esta ha sido prevista”, señaló la Agencia.



La entidad añadió: “Al reconocer que el 100 por ciento del hallazgo está constituido por un conjunto que hace parte del patrimonio cultural de la nación, la remuneración con piezas resultaría ilegal y contraria a la Constitución Política. Incluso la entrega o la recepción de esas piezas podría tener serias implicaciones penales”.

¿Cambiar la APP?

El galeón San José llevaba a España riquezas de las colonias. Foto: Archivo EL TIEMPO

Luego de la determinación de 2020 sobre que toda la embarcación es patrimonio, se comenzó a hablar desde el Gobierno de ajustar la financiación de la APP de 2018, pero el concepto de la Andje al Mincultura aclara que esto tampoco se puede hacer.



La Agencia recordó que la convocatoria actual de la APP 001 de 2018 ya surtió el trámite contractual correspondiente y se publicó en el Secop –donde está la información sobre la contratación pública del Estado–, por lo que, a partir del momento de la publicación, “no es posible realizar cambio alguno en las condiciones contractuales ya publicadas y aceptadas por MAC, razón por la cual no sería legalmente viable modificar la forma de remuneración”.



Así, pues, como el negocio original planteaba que no hubiera ningún desembolso de recursos públicos y no se pueden aportar otros recursos del erario de ninguna especie para cubrir la remuneración, la Andje afirma que “el modelo financiero que acompaña la estructuración del proyecto no tiene viabilidad alguna”.



Según el concepto, MAC, que se ha reunido con la Andje, coincide en la imposibilidad de ejecutar la APP, pero ya incurrió en costos en la fase exploración y por eso la Agencia consideró procedente “remunerarle aquellas actividades que reportaron un beneficio para el Estado después de analizar en detalle los costos de la exploración”.



Por todo esto, la Agencia le reiteró al Ministerio de Cultura que debería considerar terminar este proceso de contratación sin adjudicarlo; y si así se hace, manifestó su disposición para participar en la negociación con MAC para pagar las actividades de exploración “que reportaron un beneficio para el Estado o aquellas que legalmente se consideren viables”.



En todo caso, este concepto firmado por el director de la Andje, Camilo Gómez, no es obligatorio, pero sí es algo que debe contemplar la cartera.

Gobierno seguirá buscando vías para recuperar el navío

En esta foto, hecha con 6.000 fotos tomadas a 80 centímetros de cada objeto que hay a 600 metros de profundidad, se observan, entre otros, los cañones del galeón San José. Foto: Propiedad del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)

En respuesta al concepto de la Andje, el Ministerio de Cultura afirmó fue esta cartera la que solicitó el acompañamiento de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado "para prevenir el daño antijurídico que puede generar la decisión que en uno u otro sentido se tome sobre el proceso de APP 001 de 2018 'Galeón San José' ".



Por eso, la entidad afirmó: "las recomendaciones de la Agencia son bien recibidas por el Ministerio, dado el conocimiento de las mismas por parte de la entidad".



Finalmente, sobre lo que viene ahora, ya que la única vía que había contemplado el gobierno para rescatar la nave hundida es inviable jurídicamente, Walter Asprilla, director jurídico del Mincultura, concluyó: "El Ministerio de Cultura, con el concurso de otras entidades del Estado, está analizando vehículos jurídicos que permitan recuperar el galeón sin atentar contra la normatividad que protege el patrimonio cultural de la nación”.