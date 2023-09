En diciembre, durante dos días, se realizará en Bogotá una audiencia clave en una demanda que instauró la firma 'cazatesoros' estadounidense Sea Search Armada LLC contra Colombia por el Galeón San José, hundido el 8 de junio de 1708 en el mar caribe colombiano.



Se trata de una solicitud de arbitraje internacional que esa empresa radicó el 18 de diciembre de 2022 en la que argumenta que tiene derecho al 50 por ciento de lo encontrado y de acuerdo con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que lleva la defensa del país en este caso, el valor estimado de las pretensiones en la solicitud de arbitraje es de 10 billones de dólares.

Imágenes del Galeón San José. Foto: Armada Nacional

Según informó la Andje, Sea Search Armada LLC presentó una solicitud de arbitraje con base en el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos.



En su solicitud, la empresa asegura que adquirió los derechos de unas empresas de Islas Caimán que, en la década de los 80´s, supuestamente obtuvieron autorización de la Dirección General Marítima y Portuaria de Colombia (Dimar) para realizar labores de exploración en el Mar Caribe colombiano.



Según Sea Search Armada LLC, en sus exploraciones encontró unos “hallazgos” en 1982, los cuales, asegura, corresponden al Galeón San José.



Es por eso que la compañía afirma que tiene derecho al 50 por ciento de lo encontrado dentro de las coordenadas de lo reportado en 1982, lo cual costaría aproximadamente 10 billones de dólares, lo cual lo convierte en el proceso con las pretensiones más altas presentadas contra Colombia en el marco de un arbitraje internacional de inversión, dijo la Andje.

Así va el caso

En fotos divulgadas por el gobierno se alcanza a ver los cañones del barco. Foto: Presidencia

De acuerdo con la Agencia, el 22 de julio de 2023 se presentó un memorial de objeciones jurisdiccionales, cuestionando la competencia del Tribunal Arbitral para pronunciarse sobre esta disputa.



Con estas objeciones Colombia busca impedir que el proceso avance y evitar destinar más recursos públicos a la defensa del Estado en este caso.

En el memorial de objeciones el Estado colombiano, representado por la Andje, expone cuatro motivos por los cuales el Tribunal no sería competente.



El primero, porque Sea Search Armada LLC nunca realizó una inversión en Colombia, en los términos exigidos por el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos.

Imágenes de vasijas que se hundieron con el galeón. Foto: Ministerio de Cultura

El segundo, porque las conductas que supuestamente vulneraron los intereses de la empresa ocurrieron antes de la entrada en vigor de ese Acuerdo, que fue en 2012.



En tercer lugar, se argumentó que los reclamos de Sea Search Armada LLC prescribieron, pues la demanda fue presentada más de 3 años después de que la compañía conoció o debió conocer de los supuestos actos que vulneraron sus derechos.



Finalmente, la Andje aseguró que la compañía no aportó pruebas que demostraran que es un inversionista protegido bajo los términos del cuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos.



“El Estado reiteró que, como le había manifestado por varios años a Sea Search Armada, LLC, esta compañía no posee ningún derecho sobre el Galeón San José. Lo anterior debido a que, como había sido demostrado desde tiempo atrás, en el supuesto hallazgo reportado en 1982 no se encontraba ningún naufragio”, afirmó la Agencia.



De hecho, la entidad indicó que el Galeón San José fue hallado en 2015 por la República de Colombia y su ubicación es un asunto reservado.



“Con esta nueva demanda internacional de inversión lo que se buscaba era revivir una controversia ya resuelta tanto de manera local por la Corte Suprema de Justicia, como de manera internacional por las Cortes de Estados Unidos”, añadió la Andje.



La Agencia comunicó que los próximos 14 y 15 de diciembre de 2023 se realizará la audiencia sobre las objeciones jurisdiccionales presentadas por el Estado colombiano. Esta diligencia que se hará en Bogotá, será la primera audiencia internacional de inversión que se realiza en el país.



El Tribunal Arbitral que definirá si acepta las objeciones de Colombia está compuesto por Stephen Drymer (Presidente del Tribunal), Stephen Jagusch KC (árbitro nombrado por el inversionista) y Claus Von Wobeser (árbitro nombrado por Colombia), y el procedimiento es administrado por la Corte Permanente de Arbitraje (CPA).





