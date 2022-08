Un juez de control de garantías de Silvia, Cauca, privó de la libertad a Luis Eduardo Rodríguez Ocaña, funcionario de la Fiscalía que aceptó los cargos que le imputaron por el delito de concusión.



El trabajador, que pertenece al Grupo de Apoyo a la Gestión, tenía a su cargo coordinar la Ventanilla Única de la Seccional Cauca, en Popayán, y fue ejerciendo esas funciones que habría delinquido.



Para desenredar el nudo de este caso, los agentes del ente acusador se remitieron al 20 de enero de 2022, fecha en la que Rodríguez Ocaña, al parecer, exigió una suma de dinero a cambio de "ocultar o destruir elementos de una denuncia penal" que reposaba en la Fiscalía.



La persona que habría sido extorsionada era el hijo del denunciado, a quien supuestamente Rodríguez Ocaña contactó para decirle que su papá tenía un proceso penal abierto y que él podría ayudarle a desaparecerlo de las bases de datos oficiales.



Primero, el funcionario habría pedido 3 millones de pesos, y luego 5 millones de pesos, monto que al hijo del denunciado le pareció muy alto, por lo cual el trato se habría ofrecido a cambio botellas de licor y un celular.



Ese relato reposa en la documentación que recolectaron los investigadores, los cuales también señalan la forma en que cayó Rodríguez Ocaña. Supuestamente, la persona que iba a dar plata para favorecer a su papá tenía como novia a una mujer que conocía a un fiscal, a quien le contaron lo que planeaba el funcionario imputado.



'Yo no puedo dejar cabos sueltos': Funcionario

Tras el aviso a las autoridades, vinieron las pesquisas de los investigadores hasta dar con un audio en el que se escucha la voz del principal implicado, diciendo que "no podía sacar un mamotreto de papeles", y que "no podía dejar cabos sueltos", en alusión a la denuncia.



"No, eso no sale de ahí, ¿yo cómo te voy a sacar un mamotreto de papeles? Ni te preocupés, yo no puedo dejar cabos sueltos, no te puedo sacar. Hoy saqué ese papel porque fue un papel común y corriente, pero si vos llegás y yo te saco un documento de esos, o falta una fotografía o algo, estamos hablando de penal, yo pierdo el puesto y me voy para arriba. Esto no es sencillo", se escucha en una grabación de Rodríguez Ocaña.



Esa fue una de las pruebas presentadas en la audiencia de imputación, en la cual se decidió que el procesado siga en el proceso con medida de aseguramiento en su casa. Al término de la audiencia, Rodríguez Ocaña se allanó a cargos.



