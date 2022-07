El director del Inpec, general Tito Castellanos, afirmó que espera que en un par de días se logre la recaptura de Deimer Sánchez Montejo, alias Meme, un hombre de 27 años de edad que se fugó este viernes de la cárcel La Picota de Bogotá.



El oficial sostuvo que ‘Meme’, que había ingresado en junio del año pasado al penal, catalogado como de alta seguridad, aprovechó su delgadez para ingresar a un ducto “del tamaño de un extractor de aire; afuera rompió la malla y como estaban en obras de la malla vial, se arrastró en los huecos y por ahí salió”.



El hecho se sumó a las irregularidades que se vienen registrando en el penal, como la fuga en marzo de Juan Lárinson Castro, alias Matamba, un narcotraficante aliado del ‘clan del Golfo’.

Hicimos un acordonamiento de toda la malla perimetral, estamos verificando ellos qué vieron. Todo es materia de investigación, pero tenemos buenos indicios:

‘Matamba’, quien murió en mayo en un enfrentamiento con la policía, se fugó del penal con un uniforme del Inpec y con ayuda de al menos un guardia. Por esos hechos fue capturado el dragoneante Milton Libardo Jiménez.



Tras la huida de ‘Meme’, las autoridades señalaron que se realizan los operativos para su recaptura y se monitorea la vía Bogotá-Cali.



“Hicimos un acordonamiento de toda la malla perimetral, estamos verificando ellos qué vieron. Todo es materia de investigación, pero tenemos buenos indicios”, indicó el general Castellanos.



Entre tanto, la Procuraduría le solicitó al funcionario para que presente con carácter urgente “un informe que precise circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho, y adoptar medidas para prevenir que esta situación se repita”. En la comunicación se pide que se remita la relación del personal de custodia y vigilancia del centro carcelario, así como los manuales de procedimiento para el recibo de nuevos internos al penal.

El prontuario

De acuerdo con registros judiciales, alias Meme tiene una condena de 24 años y 4 meses de cárcel.

Sánchez Montejo había ingresado a La Picota en 2021. En la imagen, la foto de ingreso que le tomaron en su momento. Foto: Archivo particular

Su nombre aparece en una investigación de la Fiscalía sobre la masacre de El Tarra, en Norte de Santander, ocurrida el 30 de julio de 2018 y que dejó 10 personas asesinadas, entre ellas cuatro excombatientes de las Farc y un líder social.



No obstante, el general Castellanos manifestó que el interno aparece en los registros del Inpec como sindicado, es decir, como una persona que no ha recibido condena, y que fue trasladado a Bogotá desde Cali.



Precisamente por ser un sindicado, dijo Castellanos, el interno había sido ubicado en un pabellón de mediana seguridad donde están otras personas en esa misma situación jurídica.



En efecto, en la cartilla biográfica del interno, conocida por este diario, Sánchez Montejo, quien nació en Teorama, Norte de Santander, aparece en situación jurídica de sindicado a cargo del Juzgado 13 Penal Municipal de Cali.



En ese juzgado es investigado por secuestro simple, homicidio agravado, administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de delincuencia organizada, utilización ilegal de uniformes e insignias, terrorismo, concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada.



En esta ficha también se registra otro proceso, ante el Juzgado 24 Penal Municipal de Cali, por los delitos de homicidio; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, secuestro simple y concierto para delinquir.

Reja por la que se fugó Deimer Sánchez Montejo, alias Meme. Foto: Archivo particular

Cambios en el Inpec aún no están en la agenda del Pacto

El presidente electo, Gustavo Petro, ha insistido en la necesidad de hacer una reforma del Inpec pensada en que los centros de reclusión tengan un enfoque de justicia restaurativa.

Lo ha hecho desde campaña y cuando ocurrió el incendio de la cárcel de Tuluá, el cual sucedió hace un mes y dejó más de 50 reclusos muertos.



“El Estado colombiano ha mirado la cárcel como un espacio de venganza y no de rehabilitación”, dijo en ese momento el presidente electo, y agregó que “lo acontecido en Tuluá, como la masacre en La Modelo, obliga a un replanteamiento completo de la política carcelaria de cara a la humanización de la cárcel y la dignificación del preso”.



Sin embargo, hasta ahora los miembros del futuro gobierno, así como las cabezas del Pacto Histórico no han contemplado este proyecto dentro de los primeros del paquete legislativo que se presentarán.



De hecho, entre los temas prioritarios que se han abordado durante las cumbres del Pacto Histórico, que se han realizado en Medellín y en Santa Marta, tampoco se ha contemplado.



Pero esto no significa que no se vaya a trabajar, teniendo en cuenta que el futuro gobierno de Petro ha priorizado una agenda y quiere que en el primer semestre legislativo se aprueben reformas de fondo planteadas desde la campaña, como la reforma tributaria, la llamada ley contra el hambre y reformas del Congreso.



Quien también ha hablado de la reforma del Inpec es la vicepresidenta electa, Francia Márquez, quien durante la campaña, en uno de los debates organizados por este diario, dijo que es necesario tener unas nuevas lógicas, pues, a su modo de ver, el sistema carcelario “no resocializa a nadie” y, por el contrario, “degrada” a las personas que son encarceladas.



Al igual que Petro, Márquez considera que el Estado les ha dado la espalda a los presos. “Hay que repensar las formas de resocialización, formas comunitarias, de justicia preventiva”.



REDACCIÓN JUSTICIA Y POLÍTICA

