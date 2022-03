Un juez de control de garantías de Bogotá legalizó la captura del primer guardián del Inpec detenido por la fuga de Juan Larrinson Castro Estupiñán, alias Matamba, de la cárcel La Picota, ubicada en el sur de Bogotá.



Se trata de Milton Libardo Jiménez Arboleda quien era el inspector de turno cuando se dio la huida del capo y quien habría facilitado la misma dejando abierta la puerta por donde salió 'Matamba', vistiendo prendas de uso privativo del personal de custodia.



Según la Fiscalía, el escape fue reportado por el propio Inpec tras el conteo habitual de presos que se adelantó la mañana del pasado viernes, 18 de marzo, durante el cambio de guardia.



Jiménez fue capturado el pasado viernes. En un allanamiento fueron incautados 10 millones de pesos. Durante las audiencias preliminares, el juez de control de garantías declaró legal la incautación del dinero con fines de comiso y la solicitud de suspensión del poder de disposición.



El martes, la Fiscalía le imputará a Jiménez el delito de favorecimiento de la fuga.

Jiménez es el funcionario del Inpec que se aprecia en los videos revelados por EL TIEMPO durante la huida. En uno de estos, a las 11:17 de la noche del 17 de marzo pasado jueves, sale por un momento, regresa y entrecierra la reja sin ajustarla.

Luego, ya marcando las 12:03 de la madrugada del viernes 18 de marzo, alias Matamba sale por la puerta haciendo un gesto con su mano derecha en señal de que todo está bien. Está vestido con la ropa del Inpec y una chaqueta con capota con la cual se cubre su cara.



Y, luego, a las 12: 04 de la madrugada, se observa a alias Matamba cruzando la reja y caminando al interior de la estructura 3 sin las seguridades correspondientes.

Según la Fiscalía, desde la fuga del presunto cabecilla del Clan del Golfo, quien es socio de 'Otoniel', se destacó un equipo especializado de investigadores y fiscales que avanza en la investigación de los hechos.



Como reveló EL TIEMPO, 'Matamba' habría pagado entre 4 y 5 millones de dólares para concretar su fuga con la complicidad de por lo menos 10 guardias del Inpec, aunque no se descarta que haya más involucrados.



Los investigadores trazaron una línea preliminar de tiempo, con base en las cámaras de seguridad y una fuente humana, que dan cuenta que 'Matamba' no se encontraba en su celda de La Picota a las 11 de la noche del jueves.



A los investigadores les llamó la atención que algunas de las cámaras del penal no servían al momento de la fuga y que en una de ellas que está de frente y escondida 'Matamba' bajó la cabeza ocultando su rostro.



En el informe conocido por este diario se registra que 'Matamba' tenía en su celda una nevera, un televisor, dos cajas de licor fino y "ropa de marca y zapatos cuyo costo por par esta sobre los 4 millones de pesos".



