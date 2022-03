Este miércoles continúa ante un juzgado de Bogotá la audiencia de medida de aseguramiento en contra del dragoneante del Inpec Milton Libardo Jiménez Arboleda, imputado por presuntamente haber facilitado la fuga del narcotraficante Juan Lárinson Castro Estupiñán, alias Matamba, de la cárcel La Picota, de Bogotá, el pasado 18 de marzo.



(Lea también: Fuga de 'Matamba': Fiscalía pide cárcel para guardián del Inpec capturado)



En la diligencia del martes la Fiscalía le imputó al hombre, quien en la noche de la fuga de 'Matamba' estaba en turno como inspector del Inpec, los cargos de favorecimiento de fuga agravado, con abuso de autoridad, los cuales no fueron aceptados por Jiménez, quien se declaró inocente.



(Más notas: Fiscalía dice que ‘Matamba’ se fugó en un vehículo conducido por un guardia)

El ente acusador pidió en la diligencia del martes que el uniformado sea enviado a prisión mientras continúa el proceso en su contra.



Sobre las 7:16 de la mañana de este miércoles se retomó la audiencia y la palabra la tomó Edgar Picó, defensor del dragoneante Jiménez Arboleda, quien expuso que las condiciones del sistema carcelario colombiano no permiten garantizar la dignidad de las personas privadas de la libertad.



(Más notas: Ofrecen $ 2.000 millones de recompensa por la recaptura del narco 'Matamba')



Para el abogado, la Fiscalía no cumplió con el principio de proporcionalidad para sustentar su petición de asegurar en una cárcel a su defendido. También cuestionó si el bien que se sacrifica de la libertad de su cliente sería mayor que el que se pueda obtener con él fuera de prisión.



"¿Por qué hoy es urgente imponer una medida de aseguramiento y sacar del tráfico social a Milton Libardo Jiménez?", preguntó, y luego dijo que la Fiscalía no habló de la urgencia de imponer una medida de aseguramiento cuando pidió asegurar al hombre.



Así mismo, señaló que la Fiscalía tampoco cumplió con explicar por qué en el caso no funcionarían las otras medidas de aseguramiento que no son privativas de la libertad.



(Puede ser de su interés: Los antecedentes del guardián capturado por abrirle la reja a 'Matamba')



En su argumentación criticó el hecho de que se esté intentando juzgar a su prohijado y enviarlo a prisión por la gravedad de los delitos que tenía 'Matamba' y su peligrosidad, más que por lo que supuestamente cometió el propio Jiménez que es lo que debería estarse valorando. Y dijo que los cargos imputados no justifican o permiten una medida de aseguramiento.



El juzgado decretó una suspensión para analizar los argumentos presentados y poder dar su decisión frente a la petición de medida de aseguramiento.

La decisión del juez

Luego del receso, que terminó cerca de las 10 a. m., el juez procedió a hacer un recuento de los argumentos que expuso tanto la Fiscalía como la defensa, antes de anunciar su decisión.



Casi dos horas después, el juez indicó que la Fiscalía está facultada para solicitar medidas de aseguramiento, y que la ley obliga a la Fiscalía a solicitar ante el juez que ejerce el control de garantías las medidas que considere necesarias para garantizar la justicia, la protección a las víctimas y la comparecencia al proceso.



El togado también habló sobre las normas que operan sobre las medidas de aseguramiento en términos generales.

La fuga de 'Matamba': le dejaron la reja abierta EL TIEMPO conoció videos que muestran al narco vestido con ropa del Inpec saliendo de La Picota. Video de la fuga de 'Matmaba' Foto:

Finalmente señaló que los hechos investigados comienzan a desarrollarse la interior de la cárcel La Picota, de Bogotá. Así mismo, citó que al comienzo del turno que le recibían al procesado Jiménez sus otros compañeros, él les dijo a ellos que no había ninguna novedad, pero ellos al hacer el conteo verificaron que sí faltaba el preso 'Matamba'.



"Viene la noticia tras ver distractora de que había aparecido en otro patio bajo efectos del licor, lo que obliga a otro conteo y entra un grupo a hacer una búsqueda patio por patio y celda por celda porque la información que filtran (a medios de comunicación) es que estaba en otro patio", dijo el juez, quien señaló que ese conteo y reconteó tomó mucho tiempo.



(Más notas: El rol del guardián del Inpec detenido por la fuga de alias Matamba)



El togado continuó diciendo que sobre el mediodía termina el reconteo, y algunos funcionarios del Inpec fueron al cuarto de cámaras a verificar lo sucedido, y es ahí donde ubican a tres personas en los videos: a una auxiliar a quien, según la Fiscalía, Jiménez pidió cambiar de puesto de vigilancia esa noche de la fuga de 'Matamba'; al propio Jiménez, y a quien sería 'Matamba'.

Todos los elementos dan cuenta de que el actuar del señor Jiménez sí fue deliberado, que él era quien estaba en esa reja, en ningún momento informó a sus susperiores: juez FACEBOOK

TWITTER

"Allí algunos integrantes de la guardia dicen reconocer a Milton Libardo Jiménez como quien se queda allí prestando la guardia. Observan también que pasa el señor Milton Libardo y las puertas deliberadamente quedan abiertas. Dejan una constancia en su informe que todas las rejas estaban abiertas, no solo esa, y que viene una persona que por las características se parece a alias Matamba, pero que va con prendas del Inpec y que tras cruzar la reja hace un gesto de que todo está bien", recordó el juez.



Todas las rejas del penal estuvieron abiertas por lo menos 15 minutos, dijo el juez a partir de la exposición de la Fiscalía, también dijo que ordenó al auxiliar estar en la reja a sabiendas de que él no podía revisar los vehículos de sus superiores que salían. Esto a propósito de que el ente acusador señaló que 'Matamba' salió en carro y que en la reja el auxiliar Julián Ortiz no pudo revisar los autos.



(En contexto: El testigo clave de la fuga del narco 'Matamba' de la cárcel La Picota)



"Todos los elementos dan cuenta que el actuar del señor Milton Libardo Jiménez sí fue deliberado, que él era quien estaba en esa reja, que él fue quien asumió las labores que debía hacer otra persona, pero además en ningún momento informó de esto a sus susperiores ni solicitó el apoyo de grupos de apoyo que podían suplir el espacio que había dejado Jiménez Sabogal (otro guardia del Inpec que no llegó al trabajo argumentando estar enfermo)", citó el juez.



Reiteró que Milton Libardo Jiménez había informado a los guardias que le recibían el turno que no había novedades y que si ellos le hubieran creído de buena fe y no hubieran hecho el conteo normal al recibir el turno, los enredados hubieran sido ellos puesto que para entonces ya se había fugado alias Matamba.



También indicó el togado que de todo esto es posible inferir la posible autoría del inspector del Inpec procesado en la comisión de los delitos imputados.



El juez añadió que todos los actos que habría cometido Jiménez, a título de inferencia, facilitaron la fuga de un preso. También dijo que de la conducta enrostrada a Jiménez Arboleda emerge la gravedad por un lado, porque 'Matamba' ya estaba en prisión en calidad de condenado, y en segundo, porque él (Jiménez) tenía la función de cuidar a las personas privadas de la libertad y tenía el deber de informar si alguien no llegó al turno, de pedir apoyos.

También dijo que la conducta enrostrada es grave porque se sumaron varias irregularidades que habría cometido, "que coincidencia que se sumaron para despejar las puertas, las cruzara, que hubiera un carro esperándolo afuera, para que pasara la garita, para que el guardia que estaba en la garita bajara y fuera a un lugar en el que no podía revisar a sus superiores. Toda esa serie de hechos concatenados hace grave ese comportamiento", citó el juez, que dijo que todas esas cosas terminaron apoyando la huida del narcotraficante.



(Puede interesarle lee: Este es el prontuario de 'Matamba', narco que se fugó de La Picota)



Así mismo se refirió a las víctimas, y dijo que el actuar que habría tenido Jiménez afecta a las víctimas de 'Matamba', qiuen estaba condenado por múltiples delitos, y quienes ahora, según el juez, deben estar temerosas por la posibilidad de que el narco vuelva a sus territorios. También dijo que son víctimas indirectas afectadas las personas que hayan declarado en el juicio del criminal.



Frente a la voluntad y consciencia a la hora de cometer los delitos imputados, el juez consideró que el inspector del Inpec era consciente de la ilicitud de su conducta. Tambíen consideró que hay una afectación a la correcta administración de justicia y la sociedad.

"Esta fue una fuga 'como Pedro por su casa', alias Matamba salió de la cárcel por los pasillos rejas y puertas de la cárcel", señaló el funcionario judicial quien dijo que por esto es tan grave la situación.



Por todo eso, para el togado es necesaria la imposición de la medida de aseguramiento. "Es necesaria la medida de aseguramiento en centro carcelario solicitada por la Fiscalía", afirmó el funcionario.



El togado dijo que la medida deberá ser cumplida en la cárcel nacional Modelo, o donde haya cupo para que esté recluido como funcionario público.

Lea otras notas de Justicia

-Elecciones: ¿tenía piso legal la propuesta del recuento general de votos?



-Juez envía a prisión a capturados por red de corrupción asociada a senador



-‘El Paseo’: grupo de WhatsApp que crearon para asesinar a capitán del Inpec