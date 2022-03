Este miércoles continúa ante un juzgado de Bogotá la audiencia de medida de aseguramiento en contra del dragoneante del Inpec Milton Libardo Jiménez Arboleda, imputado por presuntamente haber facilitado la fuga del narcotraficante Juan Lárinson Castro Estupiñán, alias Matamba, de la cárcel La Picota, de Bogotá, el pasado 18 de marzo.



En la diligencia del martes la Fiscalía le imputó al hombre, quien en la noche de la fuga de 'Matamba' estaba en turno como inspector del Inpec, los cargos de favorecimiento de fuga agravado, con abuso de autoridad, los cuales no fueron aceptados por Jiménez, quien se declaró inocente.



El ente acusador pidió en la diligencia del martes que el uniformado sea enviado a prisión mientras continúa el proceso en su contra.



Sobre las 7:16 de la mañana de este miércoles se retomó la audiencia y la palabra la tomó Edgar Picó, defensor del dragoneante Jiménez Arboleda, quien expuso que las condiciones del sistema carcelario colombiano no permiten garantizar la dignidad de las personas privadas de la libertad.



Para el abogado, la Fiscalía no cumplió con el principio de proporcionalidad para sustentar su petición de asegurar en una cárcel a su defendido. También cuestionó si el bien que se sacrifica de la libertad de su cliente sería mayor que el que se pueda obtener con él fuera de prisión.



"¿Por qué hoy es urgente imponer una medida de aseguramiento y sacar del tráfico social a Milton Libardo Jiménez?", preguntó, y luego dijo que la Fiscalía no habló de la urgencia de imponer una medida de aseguramiento cuando pidió asegurar al hombre.



Así mismo, señaló que la Fiscalía tampoco cumplió con explicar por qué en el caso no funcionarían las otras medidas de aseguramiento que no son privativas de la libertad.

