Édgar Munévar Castillo, alias el Caballista, capturado por la fuga del narcotraficante Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, estaría vinculado a una organización dedicada a delitos asociados a estafas, cobro de deudas, atracos a viviendas y transporte de droga.



Así lo señaló la Fiscalía durante la imputación de cargos contra Munévar Castillo y el capitán de la Policía Luis Eduardo Duque Casas. El ente acusador dijo que el oficial uso una camioneta de la Policía para facilitar el transporte del narco.

Munévar Castillo, según la investigación, ofrecía sus servicios para todo tipo de delitos y de hecho ya le figuraba una orden de captura inactiva desde 2019 por los delitos de concierto para delinquir, hurto, secuestro y tortura.



El ente acusador indicó que el uniformado del Gaula sabía lo que estaba pasando y usó el vehículo oficial, manejado por otra persona, para en un momento transportar al narcotraficante y luego para escoltarlo y evitar retenes de la Policía.

Organigrama de la red que facilitó la fuga de 'Matamba'. Foto: Archivo EL TIEMPO

El oficial, dijo la Fiscalía, le dijo a personas cercanas que se trataba del traslado de un ganadero, pero sabía a quien estaban transportando y por eso permaneció en Bogotá y siguió a la distancia todo el proceso.



De hecho indicó el ente acusador a los integrantes del 'clan del Golfo' que pagaron por la fuga les llamó la atención que el oficial no hubiera acompañado a 'Matamba' hasta el Magdalena Medio.



La Fiscalía cuestionó que el oficial ofreció a sus socios hacer negocios ilegales en el Meta argumentando que conocía la zona y tenía contactos. Igualmente en reuniones con otros vinculados a la fuga habló de falsos allanamientos y transporte de droga desde Cali.



Igualmente indicó que sus socios le reclamaban al oficial que vendiera un vehículo costoso en el que se movilizaba y que no podría justificar con su sueldo de Policía.



Otro de los integrantes de la organización es John Freddy Gallo Bedoya, alias El Pájaro, miembro del Bloque de las Autodefensas del Magdalena Medio, vinculado a 328 casos que dejaron alrededor de 780 víctimas.



Esta diligencia hace parte de los procesos que se adelantan contra miembros de las autodefensas que se acogieron a los preceptos de la ley de justicias y paz.



A los capturados la Fiscalía les imputó los cargos de concierto para delinquir agravado y fuga de presos. Ellos no aceptaron los cargos imputados por lo que se irán a juicio para demostrar su inocencia.

La respuesta de la empresa

Munévar Castillo trabajaba en una empresa de Villavicencio identificada como Pretorian Security LTDA.



La empresa expidió un comunicado en el que señalan "todo delito que pudo haber cometido el señor Castillo mientras trabajaba en la compañía fue a motu propio y bajo ningún motivo a nombre o bajo la directriz de Pretorian Security LTDA".



Y añade que fue contratado el 4 de diciembre de 2022 a la empresa "bajo un estricto esquema de contratación en donde se analizaron sus antecedentes judiciales y disciplinarios y no aparecía ningún reporte en su contra, pese a haber transcurrido cerca de nueve meses de la fuga de alias Matamba".



Igualmente afirman en el comunicado: "que la vinculación de la persona en mención fue notificada ante la Superintendencia de Vigilancia Privada tal como lo dicta la norma, y allí tampoco fue identificada ninguna anomalía y por el contrario, toda su documentación estaba en regla. Es política de la compañía verificar periódicamente los antecedentes de quienes la conforman y que en las últimas semanas se hizo la revisión de rigor y en contra del señor Munevar no aparecía ninguna anotación".

