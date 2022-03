EL TIEMPO conoció los videos de las cámaras de seguridad de la cárcel La Picota de Bogotá en donde se ve al narco Juan Castro Estupiñán, alias Matamba, uno de los hombres de confianza de 'Otoniel' y de la estructura el 'clan del Golfo', mientras hace su escape de prisión.



(Le puede interesar: Entre 4 y 5 millones de dólares habría pagado 'Matamba' para su fuga)



En el video se aprecia al poderoso narco, salir por una reja de la guardia interna que le deja abierta un inspector de apellido Jiménez, quien es el primer capturado por esta fuga.



(Le puede interesar: Al menos por siete puertas habría pasado ‘Matamba’ en su fuga de La Picota)

De hecho, estos videos que este diario revela desde diferentes ángulos, serán presentados en las próximas horas en la audiencia de legalización de captura de Jiménez ante el Juzgado 75 de Control de Garantías en Paloquemao.



(Lea además: 'Matamba' habría salido vestido de guardián del Inpec: detalles de la fuga)

🚨 ¡Atención! EL TIEMPO conoció los videos de las cámaras de seguridad de la cárcel La Picota de Bogotá en donde se ve la fuga del narco Juan Castro Estupiñán, alias Matamba ► https://t.co/66DoBnmIKk



📹: cortesía. pic.twitter.com/IQwy9qzQ3D — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 20, 2022

El inspector Jiménez, en un video que marca las 11:17 de la noche del 17 de marzo pasado jueves, sale por un momento, regresa y entrecierra la reja sin ajustarla.



Luego, ya marcando las 12:03 de la madrugada del viernes 18 de marzo, alias Matamba sale por la puerta haciendo un gesto con su mano derecha en señal de que todo está bien. Está vestido con la ropa del Inpec y una chaqueta con capota con la cual se cubre su cara.



(Lea también: Las fugas de presos y escándalos que han salpicado a la cárcel La Picota)

🔴 En los videos se aprecia al poderoso narcotraficante salir por una reja que le deja abierta un inspector de apellido Jiménez ► https://t.co/66DoBnmIKk



📹: cortesía. pic.twitter.com/2iTgOgZYgQ — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 20, 2022

🚨 Finalmente, alias Matamba sale por la puerta haciendo un gesto con su mano derecha en señal de que todo está bien.



Acá los detalles ► https://t.co/66DoBnmIKk



Vía @JusticiaET pic.twitter.com/dGzH7s3q9x — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 20, 2022

Luego, a las 12: 04 de la madrugada, se observa a alias Matamba cruzando la reja y caminando al interior de la estructura 3 sin las seguridades correspondientes.



Como reveló EL TIEMPO, de acuerdo con la investigación adelantada hasta el momento, 'Matamba' habría pagado entre 4 y 5 millones de dólares para concretar su fuga con la complicidad de por lo menos 10 guardias del Inpec, aunque no se descarta que haya más involucrados.



Los investigadores trazaron una línea preliminar de tiempo, con base en las cámaras de seguridad y una fuente humana, que dan cuenta que 'Matamba' no se encontraba en su celda de La Picota a las 11 de la noche del jueves.



(Le puede interesar: Gobierno Duque no contempla la liquidación del Inpec)



A los investigadores les llamó la atención que algunas de las cámaras del penal no servían al momento de la fuga y que en una de ellas que está de frente y escondida 'Matamba' bajó la cabeza ocultando su rostro.



En el informe conocido por este diario se registra que 'Matamba' tenía en su celda una nevera, un televisor, dos cajas de licor fino y "ropa de marca y zapatos cuyo costo por par esta sobre los 4 millones de pesos".

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia