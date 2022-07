Ante un juez de conocimiento de Bogotá continuó el juicio oral contra Aida Victoria Merlano Manzanera y el odontólogo Javier Guillermo Cely Barajas por la fuga de la excongresista Aida Merlano Rebolledo registrada en octubre de 2019.



Anteriormente, la Fiscalía presentó cuatro testigos entre los cuales estaban una trabajadora del Centro Médico de la Sabana —donde ocurrió la fuga—, dos guardianes del Inpec y un perito judicial que trató de demostrar la hipótesis de que en los hechos se instrumentalizó a un menor de edad, refiriéndose al hijo de Merlano, quien acompañó a los implicados en el consultorio.



(En contexto: En juicio, Fiscalía reconstruye minuto a minuto de la fuga de Aida Merlano)



Esta vez, el ente acusador trajo como testigo a una perfiladora criminal de los procesados.

La investigadora retomó los hechos: cerca de las 11:30 de la mañana llegaron los hijos de Aida Merlano y la excongresista custodiada por funcionarios del Inpec al consultorio odontológico donde se produjo la fuga. A la 1 p.m., la exrepresentante se cambió de ropa mientras su hijo menor estaba “pendiente de la puerta”, por lo que para los perfiladores habría hecho funciones de ‘campanero’. Luego, cerca de las 3 p.m., Merlano se fugó.



En el análisis hizo referencia a los videos de las cámaras de seguridad, en los cuales se pudieron evidenciar “varios movimientos y actitudes de las personas que generaron alerta a los perfiladores, entre ellas las constantes salidas al baño, lo cual generó vulnerabilidad en la seguridad”. Así como que se le dejara tener conversaciones e intercambiar elementos, lo cual estaría prohibido.



(Le recomendamos: 'Mientras María Mercedes Gnecco agonizaba, su esposo manipulaba su celular')

Perfilación criminal del odontólogo

Respecto al odontólogo, la perito dijo que él pudo observar a Aida Merlano asegurando la soga roja con la que escapó a un mueble del consultorio, y que en algunos momentos realizó “contacto visual con el elemento”. Y agregó que “en dos ocasiones ve la cinta en el piso y la patea con el fin de ocultarla de la cámara de video”.



“En las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad del consultorio donde estaba realizando un procedimiento odontológico el doctor Javier Cely, se puede inferir que el profesional presuntamente tenía conocimiento de la conducta que ejerció Aida Merlano, ya que ingresó al consultorio y vio a la señora Merlano con la cinta roja, asegurándola a un mueble”, enfatizó.

Facebook Twitter Linkedin

En la audiencia, la perito llevada por la Fiscalía proyectó videos y fotogramas que evidenciarían que Cely sí vio la soga con la que se fugó Merlano. Foto: Captura de pantalla. Fiscalía.

La investigadora añadió que: “con estas imágenes se logra desvirtuar lo manifestado por él en entrevista, donde indica no haber visto una soga dentro del consultorio”.



(Puede leer: Escándalo en Ibagué: la fiesta y los piques ilegales que enredan al alcalde)

Con estas imágenes se logra desvirtuar lo manifestado por él en entrevista, donde indica no haber visto una soga dentro del consultorio: perfiladora criminal FACEBOOK

TWITTER

Igualmente, se refirió al abrazo que el doctor le dio a Merlano en su despedida, y dijo que esto contradecía sus anteriores versiones en las que sustentaba que "no tenía algún tipo de relación amistosa o afectiva" y que solo se trataba un vínculo entre médico y paciente.

En la audiencia, la perito también mostró fotogramas de los videos en los cuales se ven a las personas depués de que se retiraran del consultorio odontológico, allí se pudo observar a Cely con “afán, inquieto y con una actitud que este grupo de perfiladores indica nerviosismo, con la necesidad urgente de salir del edificio”.



(Le sugerimos: Jhonier manipuló el celular de su hermano cuando ya había muerto: Fiscalía)

Perito dice que la fuga se planeó con anterioridad La investigadora señaló aspectos como que Merlano fuera de ropa deportiva y ligera para facilitar su movilidad, y el uso de guantes para no afectar sus manos al momento de deslizarse con la soga. El audio embebido no es soportado

Análisis del comportamiento de los Merlano

Sobre Aida Victoria Merlano Manzanero, la investigadora señaló que antes de despedirse de su mamá, le entregó “de manera sutil” un celular, el cual ella guardó. Además sostuvo que la hija estaba pendiente a la calle y que se prestó para ingresar comida con bolsas de un restaurante, “bolsas que se utilizaron posiblemente para el traslado de elementos esenciales para la fuga”, dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Dentro de las imágenes presentadas por la Fiscalía en el jucio, se puede observar una donde el odontólogo Cely abraza a Merlano, momentos antes de que la excongresista se escapara. Foto: Captura de pantalla. Fiscalía.

Igualmente, el hijo menor de Aida Merlano se mostraba inquieto y “por su comportamiento, manifiesta que se encuentra nervioso, ansioso, esto lo refleja mordiendo sus uñas”, dijo.



Los perfiladores observaron que el joven reacomodó elementos que traía su madre en su morral, incluyendo un sobre al que prestó “especial atención y guarda de último”.



(Puede leer: Estudian demanda contra resolución que fijó etiquetado de comida chatarra)



Igualmente, cuando Cely estaba abrazando a Merlano, pudieron identificar que el hijo menor hace un gesto pidiendo silencio —llevando el dedo índice a su boca— “ante algún comentario que realizaron al momento de abrazarse, comentario que presuntamente el menor no quería que escucharan las personas que se encontraban afuera del consultorio”, dijo la investigadora.



Además señaló que, luego, el menor le hizo señales con la mano al odontólogo para que dejara el consultorio. Después, puso su mano sobre la espalda del hombre para indicarle la salida.

También indicó que la fuga fue planeada, pues la excongresista agendó la cita para el tratamiento odontológico, habrìa coordinado que sus hijos llegaran al lugar en el mismo momento, calculó cuántos metros de soga necesitaba para arrojarse desde el tercer piso, fue de ropa deportiva y ligera para facilitar su movilidad, usó guantes para no afectar sus manos al momento de deslizarse, entre otros aspectos que recogió la investigación.



(Otras notas: Consejo de Estado deja a salvo reglamentación que permite el fracking)



Por último, la perito dijo que “se logra evidenciar la presunta participación de varias personas en la fuga de Aida Merlano, entre ellas su hija, su hijo y el odontólogo, quien fue la persona encargada de realizar el tratamiento”. Y añadió que la planeación de la fuga “tomó varios días y coordinaciones de diferentes personas para lograr su ejecución”.

Análisis final de la perito La investigadora también señaló el "poco control y manejo" de Aida Merlano por parte de los funcionarios del Inpec. El audio embebido no es soportado

Empezaron los testigos de la defensa

En esta oportunidad, la defensa llevó como testimonio a un allegado del odontólogo Cely, con quien en la tarde del 1.º de octubre de 2019 tenía programada una reunión en otra clínica por el sector El Virrey, de Bogotá.



El encuentro, dijo en la audiencia, era para ultimar detalles de un proyecto que tenían los dos: montar un consultorio odontoógico en ese lugar.



(Lea también: Así fue el rescate de universitario secuestrado por disidencias en Cúcuta)



Sin embargo, la reunión no se pudo llevar a cabo. Pues, después de que Cely llegara 30 minutos más tarde de lo pactado, este le informó que venía del consultorio, “pero había pasado un problema porque venía de atender a una persona y me contó de la fuga; que lo estaban llamando del consultorio y que se tenía que devolver a dar su testimonio a la Policía que ya estaba allá”, sostuvo.



Los procesados no aceptaron cargos desde una audiencia en 2021. La próxima diligencia se realizará el 3 de agosto, en la cual la defensa entrevistará a 10 testigos más.

VALENTINA HERRERA GONZÁLEZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Redacción Justicia

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia