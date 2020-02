Ejército responde a señalamientos que hizo coronel en redes sociales

Tras la publicación en redes sociales de un video en el que un coronel del Ejército hace fuertes señalamientos de presuntos hechos irregulares con los servicios de inteligencia de la institución castrense, el Comando General de las Fuerzas Militares emitió un comunicado diciendo que se ordenó a la Inspección General recibir la denuncia del teniente coronel Álvaro Amórtegui Gallego para confirmar o desvirtuar sus afirmaciones y adoptar las decisiones que correspondan.



Amórtegui dice que ha denunciado hechos irregulares desde hace dos años y que por eso está siendo intimidado por oficiales de inteligencia militar, frente a ello, el Comando General dijo que dio instrucciones para realizar estudios de seguridad con el fin de establecer el nivel de riesgo del oficial.

Así mismo, el Comando General reiteró que los integrantes de la institución tienen a su disposición los canales oficiales para atender todo clase de denuncia, que vaya en contravía de los principios y valores institucionales.



En el video, difundido en redes sociales, el coronel Amórtegui se dirige al presidente de la República, Iván Duque, al ministro de Defensa y a los comandantes de las Fuerzas Militares y el Ejército y pide que se revise "cómo se está usando la inteligencia al interior de la Fuerza, algunos señores generales la utilizan como herramienta sistemática para intimidar a los oficiales que no nos alineamos con sus doctrinas extrañas a la Institución".

El oficial también solicitó que se termine "todo acto de intimidación ordenado por generales y que están cumpliendo algunos agentes de inteligencia de Cali, que han venido intimidando, violando mis derechos fundamentales, y no aplican correctamente la ley de inteligencia, poniendo en riesgo mi vida y la de mi familia".



Amórtegui mencionó además que el año pasado puso en conocimiento de la situación al comandante del Ejército, puesto que se había incrementado la intimidación en su contra, "cuando hablé con él le dije que estos eran los nuevos 'falsos positivos' al interior de la fuerza. Él me dijo que iba a iniciar investigaciones y nunca pasó nada, solo le informaron a los oficiales que yo estaba solicitando investigarlos y se incrementaron las persecuciones".



Igualmente, dijo el militar, escribió sobre este tema al presidente de la República, comunicación que, dijo, luego fue direccionada al Ministerio de Defensa, pero indicó que aún no ha recibido ninguna respuesta, por lo que responsabilizó de su seguridad y vida y la de su familia a agentes de contrainteligencia y oficiales.



Amórtegui también dijo que si le pasa algo no es poque estuviera en actividades ilegales. "Yo no pertenezco a grupos de extorsionistas, no vendo armas, no pertenezco a grupos de narcotraficantes, como los oficiales que le mencioné al comandante del Ejército".



Y dirigió unas palabras al Ministro de Defensa, a quien le dijo que puede ayudar a los soldados humildes del Ejército retirando de la Institución a personas corruptas, "tiene que dar de baja no a guerrilleros ni cabecillas pero sí a una cantidad de personas que no son dignos de estar en la Fuerza que son corruptos de estrato 20.000".

