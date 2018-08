‘350.000 miembros de FF. MM. han accedido a material de cienciología'

Las posibles irregularidades en la condecoración que el general (r) Ramiro Mena le impuso al líder de la cienciología, David Miscavige, dejó al descubierto los nexos de esa polémica religión con las Fuerzas Militares.

Si bien, a raíz de este episodio, altos oficiales han asegurado que se respeta la libertad de cultos, EL TIEMPO estableció que la penetración de la cienciología ha ido más allá de la condecoración del pasado 23 de junio en la que Mena habría usado el uniforme de general sin autorización.



Este diario accedió a archivos de fotos y videos de eventos de esa iglesia en los que altos oficiales del Ejército y la Policía admiten que han difundido su ideología. Además, uniformados revelaron que los llevaban a cursos gratis sobre diversos temas.



En el video de inauguración de la gigantesca sede de la cienciología, en la calle 100 con carrera 19, el coronel del Ejército Anstrongh Polanía aseguró que los mensajes de esa iglesia se les han difundido al menos a 350.000 miembros de las Fuerzas Militares.



“En sus materiales pude encontrar una gran ayuda académica en el área de derechos humanos (...). Desde entonces, hemos difundido este mensaje a más de 350.000 miembros de las Fuerzas Armadas con un notorio cambio”, dijo.



Y Polanía, quien se ha desempeñado como enlace entre el Ejército y la Fiscalía, agregó en el video: “Después de 6 años, hemos trabajado juntos, caminado juntos y crecido juntos y así como hermanos continuaremos la expansión”.



Otro oficial le reveló a EL TIEMPO que durante varios meses, el barco Freewinds de esa iglesia estuvo atracado en Cartagena.



“Nos llevaban a tomar cursos gratis de todo tipo. Desde derechos humanos hasta relaciones de pareja pasando por manejo del tiempo libre y del dinero”, explicó el uniformado, adscrito a la Policía. Y añadió que en la época en la que Mena estuvo en la Policía de Tránsito, la cienciología regalaba cartillas y daba charlas libres.



Incluso, varios uniformados asistieron a la inauguración del edificio en Bogotá, de más de 4.500 metros cuadrados y 8 pisos, con centro de purificación y auditorios para más de 200 personas.

Libertad de cultos

Ese día, a mediados del 2015, también estuvo presente el líder de la iglesia, David Miscavige, y Sandra Rincón, entonces asesora de la Secretaría de Integración, en la administración Gustavo Petro.



“Estuvieron, además, muchos empresarios, petroleros, representantes de la gobernación de Cundinamarca y gente rica de Bogotá. Todos los oficiales que asistieron pronunciaron un discurso”, dijo uno de los asistentes a la inauguración del edificio.



En efecto, en la foto revelada este jueves por EL TIEMPO, además de Polanía, aparece el teniente coronel Carlos Peña, que coordinaba la educación antidrogas de la Policía Antinarcóticos. Ambos siguen activos.



Al respecto, una fuente oficial le manifestó a EL TIEMPO que en las Fuerzas Armadas hay libertad de cultos y que a nadie se le obliga a ir ni a misa ni a esos cursos o eventos de cienciología.



De hecho, el miércoles llegó a la Policía una imagen de la Virgen de Fátima y solo se invitó a la misa a los miembros católicos de la institución. Y allí ya se corroboró que no hay contratos con la iglesia que lidera Miscavige.



Sin embargo, la cifra revelada por el coronel Polanía al menos llama la atención, así algunos opinen que al igual que se recibió al papa Francisco, el 6 de septiembre del 2017, al país pueden llegar otros líderes de iglesias.



EL TIEMPO intentó hablar con el coronel Polanía, pero al cierre de esta edición no había autorización. No obstante, desde el Ejército informaron que la relación fue solo académica, que el oficial no profesa la cienciología y que los cursos realizados han estado enfocados en derechos humanos.



Por ahora, la Policía investiga la condecoración a Miscavige.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com @uinvestigativa