A través de un comunicado de prensa, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) lamentó la muerte del joven Joan Steven Vega Contreras, quien trabajaba para el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en las obras que se adelantan en la avenida 68.



Tras el mensaje, destacó que uno de sus oficiales, el teniente coronel Carlos Roberto Valderrama Cusguen, está involucrado en este hecho, el cual se presentó cuando no cumplía acciones propias del servicio.



De hecho, la Fuerza Aérea indicó que este hombre se movilizaba en un carro particular cuando al parecer arrolló a Vega, de 19 años y que estaba asignado al grupo 8 de la obra hace menos de cinco meses.



El atropello se produjo en la mañana del sábado 18 de febrero, cuando una camioneta en la que iría el oficial chocó contra el joven en el costado occidente-oriente de la avenida calle 100, frente a Iserra 100.



"En ese momento tres auxiliares de tráfico estaban escoltando una de las máquinas de la obra (pajarita), Joan Steven estaba en la parte delantera a un costado de esta máquina guiando el traslado, cuando fue atropellado por una camioneta particular", dio a conocer el IDU.



Luego de ello, quienes estaban en el lugar llamaron a la línea de atención 123, y Vega recibió los primeros auxilios, para después ser llevado a la Clínica El Nogal, a la que entró con signos vitales. No obstante, a las 4:30 de la mañana salió a la luz que había muerto.



Ante la situación, la Fuerza Aérea envío un mensaje de solidaridad por el dolor que enluta a los familiares del joven, y extendió sinceras condolencias y deseos de fortaleza. Así mismo, indicó que las autoridades competentes "adelantan las investigaciones del caso", por lo que la institución estará atenta para ayudar en lo que se requiera.



