Versiones encontradas se han registrado en la mañana de este martes frente a la compra de un avión por parte de Colombia a Ecuador que sería para el transporte del Presidente de la República.



Mientras que el presidente de Ecuador Guillermo Lasso confirmó la venta, fuentes consultadas por EL TIEMPO desmienten la información y afirmaron que el proceso se encuentra en negociación.



A las 8:37 de la mañana de hoy, el presidente de Ecuador Guillermo Lasso publicó en su cuenta de Twitter: "Hemos vendido el avión LEGACY EMB 135 BJ a 8 millones de dólares al Estado colombiano. Ese dinero será invertido en el avión C130 que servirá para transportar tropas militares colombianas".



El TIEMPO consultó con fuentes de la Fuerza Aérea sobre la negociación y aseguraron que "no hay tal venta, que se encuentra en negociación y que no es un negocio concretado o con algún tipo de firma".



Al preguntarle a la fuente sobre la afirmación del presidente Lasso respondió, "desconocemos que lo llevó hacerla, lo que es claro, es que tal negociación no se ha finiquitado", puntualizó.



En horas de la tarde se espera un pronunciamiento oficial del comandante de la Fuerza Aérea, el general Ramsés Rueda Rueda, en el mismo sentido, desmintiendo la compra de la aeronave.

Hemos vendido el avión LEGACY EMB 135-BJ a 8 millones de dólares al Estado colombiano. Este dinero será invertido en el avión C130 que servirá para transportar tropas militares ecuatorianas. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 17, 2022

En esa línea, el general Rueda atendió una entrevista en Blu Radio en la que afirmó: “No hemos comprado el avión presidencial de Ecuador, estamos en el proceso de adquisición de alguna aeronave que reemplace los antiguos aviones Fokker que fueron comprados para el servicio de la Presidencia de Colombia”.



Ecuador y Colombia son aliados en la lucha contra el narcotráfico - en la frontera - donde las disidencias procesan toneladas de cocaína que envían a carteles mexicanos.

