Frenan acciones antimafia en Colombia por cierre de gobierno en EE.UU.

Los coletazos por el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos –por la no aprobación del presupuesto federal– ya empezaron a sentirse en Colombia.

Personal federal apostado en el país le dijo a EL TIEMPO que tuvieron que suspender operaciones antimafia y labores de inteligencia contra carteles, lavadores y terroristas por no tener presupuesto ni siquiera para sus desplazamientos.



De hecho, admitieron que varias misiones de agentes de la DEA, el ICE, CIA y el FBI en otras zonas del país, que requerían transporte de personal, fueron suspendidas o limitadas de manera indefinida.

“Son más de cien miembros de esas tres agencias apostados en Colombia, algunos de ellos con sus familias, que no reciben sueldo desde hace más de un mes. La situación es crítica porque tienen compromisos familiares normales. De hecho, tuvieron que enviar a casa al personal de oficina y aplazar misiones clave, mientras se soluciona el tema del presupuesto”, le dijo a EL TIEMPO una fuente cercana a una de esas agencias.



Y si bien manifestó que no pueden entregar detalles de los operativos que están en suspenso por el llamado shutdown, confirmó que están relacionados con la persecución de cabecillas de estructuras del narcotráfico locales y extranjeras, y enlaces con organizaciones terroristas, a las que vienen siguiéndoles la pista hace meses. Allí incluyen a cabecillas de la organizaciones guerrilleras vinculadas con el tráfico de estupefacientes.



EL TIEMPO les consultó el tema a voceros autorizados de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, quienes manifestaron que la delegación diplomática de su país sigue trabajando a pesar del cierre.



“Desde el cierre parcial del presupuesto, el pasado 22 de diciembre del 2018, la embajada de Estados Unidos sigue con trabajos esenciales para proteger seguridad nacional, vida y salud”, manifestaron.



Pero personal estadounidense insiste en la crisis y en que no parece haber una solución a la vista que afecte la lucha antimafia en Colombia, calificada por Estados Unidos como el principal productor de coca.



En efecto, el presidente Donald Trump insistió ayer en incluir en el presupuesto federal una partida de 5.700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México, iniciativa a la que se niega la Cámara de Representantes y en especial la líder demócrata Nancy Pelosi, calificada como el nuevo gran contrapoder en ese país.

Ese pulso incluso llevó ayer a Trump a aplazar de manera indefinida el tradicional discurso de la Unión, programado para el martes próximo en el Legislativo.



“Cuando ya se había producido el cierre parcial del Gobierno, Nancy Pelosi (presidenta de la Cámara) me pidió que diera el discurso sobre el estado de la Unión. Estuve de acuerdo (...) Entonces cambió de opinión debido al cierre y sugirió retrasar la fecha. Su prerrogativa es que lo dé cuando se acabe el cierre”, explicó Trump a través de su cuenta de Twitter.



Y agregó que prefería suspenderlo de manera indefinida antes de buscar otro escenario.



“No estoy buscando otro lugar para dar el discurso porque no hay otro lugar que pueda competir con la historia, tradición e importancia de la Cámara de Representantes. Estoy deseando dar un discurso genial sobre el estado de la Unión lo antes posible”, señaló el mandatario.

¿Tema de seguridad nacional?

Y si bien la situación en Colombia ya llevó a que se prendieran las alarmas, en Estados Unidos también han aparecido voces de alerta sobre problemas de seguridad por culpa de la disputa por el tema fiscal.



Desde Washington, agentes del FBI advirtieron que investigaciones contra terroristas, explotación infantil y traficantes de droga se han visto afectadas.

A través de medios locales y agencias internacionales, como Reuters, han señalado que la imposibilidad de pagar a fuentes humanas confidenciales ha tenido un efecto perjudicial en las investigaciones y operaciones contra el terrorismo.



Señalan que es claro que se mermó la capacidad de la agencia para responder a amenazas a nivel local, estatal, nacional e internacional, catalogando la crisis como un tema de seguridad nacional.



Y lo más grave es que, aseguran, los enemigos saben que las agencias no tienen recursos y es claro que están aprovechando la coyuntura.



Y si bien el FBI tomó distancia de esa información, varios de sus agentes, que pidieron la reserva de sus identidades, señalan que el cierre financiero ha afectado la operatividad de la agencia, restringiendo su labor a temas administrativos. Además, se han cancelado eventos de capacitación y, tal como ha sucedido en Colombia, se redujeron los viajes internos al límite.



Y si bien no reciben paga desde hace 34 días, los sostienen la responsabilidad de mantener la seguridad del país.



Para hoy viernes se esperaba que llegaran los primeros cheques para los cerca de 800.000 empleados federales que tiene Estados Unidos, incluidos los de las agencias de seguridad, pero ya está claro que, por ahora, no llegarán.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com @Uinvestigativa