En las últimas horas, la Fiscalia General de la Nación radicó, ante un juez de Cali, una solicitud de audiencia de preclusión para pedir el cierre de la investigación por la muerte del exfutbolista Freddy Rincón.



(Lea también: Este es el dictamen que ratifica tesis de Fiscalía sobre muerte de Rincón).



Rincón falleció en abril de este año, tras sufrir un accidente de tránsito en Cali que le causó lesiones fatales.



(Más notas: Freddy Rincón: nuevos detalles sobre el accidente que le causó la muerte).



Ahora la Fiscalía está pendiente de que se fije una fecha para la audiencia de preclusión. Fuentes al interior de la institución señalaron que en la investigación quedó claro que Rincón era quien iba manejando el automotor en el que tuvo el accidente que acabó con su vida.

Facebook Twitter Linkedin

En rueda de prensa en su momento, la Fiscalía presentó la reconstrucción de lesiones de Rincón, que son adjudicadas a que iba en el puesto de conductor. Foto: EL TIEMPO

Entre las labores investigativas desarrolladas para llegar a esa conclusión la Fiscalía cotejó testimonios, videos de seguridad y el dictamen de los peritos expertos, que ratificaron la hipótesis del ente investigador de que Rincón era el conductor del carro, razón por la que no es posible continuar la investigación, al considerar que los hechos que rodearon su muerte están aclarados.



Estos hechos harán parte además de las evidencias que la Fiscalía presentará para sustentar su petición de preclusion.



(Más notas: Freddy Rincón: el video que prueba que conducía el vehículo que chocó).



En esta audiencia también pueden intervenir la Procuraduría y la familia del exfutbolista, y luego el juez del caso tomará su decisión.

Así fue el accidente

Facebook Twitter Linkedin

La Fiscalía reconstruyó cómo se movió la cabeza del exfutbolista en el accidente. Foto: EL TIEMPO

El pasado 11 de abril Freddy Rincón tuvo un accidente de tránsito en la ciudad de Cali, mientras iba en una camioneta Ford, modelo 2015. Tras estar unos días en un hospital, donde recibía tratamiento, el futbolista falleció debido a la gravedad de sus heridas.



De acuerdo con videos analizados por la Fiscalía, Rincón salió de un local de comidas con un grupo de personas, incluidas dos mujeres y un hombre, que estaba ubicado a pocas cuadras del lugar en donde luego se estrelló con un bus del MÍO, en la calle 5.ª con carrera 34, en el sur de la capital del Valle del Cauca.



Aunque Freddy Stiven y Sebastián, los hijos de Rincón, aseguraron en su momento que su padre no iba manejando, el reporte de peritos de Medicina Legal señala lo contrario.



"El vehículo en el que se transportaba Freddy Rincón era conducido por él. A esta conclusión se llegó soportada por los expertos forenses, los estudios técnicos y corroborada por los testigos que se encontraban dentro del vehículo y las cámaras en la zona", expuso en abril el fiscal general, Francisco Barbosa.



(Le recomendamos: Las cinco evidencias claves sobre el fatal accidente en el que murió Rincón).



El dictamen de peritos de Medicina Legal señala que los golpes en su pecho que coinciden con los ocasionados por un choque contra el volante del vehículo que iba conduciendo, "no tenía fractura de cráneo, no tenía fracturas de huesos largos, no tenía lesiones contusas severas al lado derecho del cuerpo", se lee en el documento.



Por el contrario, Rincón "tenía contusión en base pulmonar izquierdo y no derecho, no tenía fractura de pelvis, ni fracturas costales, no evidencia de trauma contuso severo y mortal hemi-cuerpo derecho", concluye el dictamen de los peritos.



Este documento también analiza la forma como el cuerpo del exfutbolista, en especial su cabeza, se movió durante el choque.



(Más notas: Reporte en poder de Fiscalía dice que Rincón estaba en silla del conductor).



Además, en una rueda de prensa el 22 de abril pasado, un forense de Medicina Legal explicó era María Manuela Patiño la que estaba en el puesto de copiloto, según el acta de levantamiento y los registros de la historia clínica y la forma como quedó el carro.



"Si él hubiese sido el copiloto, con su contextura, debió haber tenido un trauma muy severo en el lado derecho del cuerpo. En la historia clínica ni en el examen de necropsia se documenta este tipo de lesiones. Tan es así que nunca fue enyesado o manejado por ortopedia. Por el contrario, todos sus órganos de tórax y abdomen quedaron en buenas condiciones", dijo el forense Jorge Paredes.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: