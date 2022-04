Además de los testimonios y las grabaciones de las cámaras de seguridad en los que se observa al futbolista Freddy Rincón antes del accidente que le costó la vida, la Fiscalía cuenta con el dictamen de los peritos de Medicina Legal que ratifica la tesis de que él iba manejando el carro.



En el documento conocido por este diario se observan los golpes en su pecho que coinciden con los ocasionados por un choque contra el volante del vehículo que iba conduciendo.

"Lesiones mortales son cerebrales con patrón de aceleración- desaceleración y rotacional", se lee el dictamen que agrega que el cuerpo de Rincón "no tenía fractura de cráneo, no tenía fracturas de huesos largos, no tenía lesiones contusas severas al lado derecho del cuerpo", se lee en el documento.

Imágenes de la investigación. Foto: EL TIEMPO

Esto último ratifica la tesis de que iba manejando el carro y no en el puesto del pasajero que fue el que recibió el golpe en el accidente por el costado derecho.



"Tenía contusión en base pulmonar izquierdo y no derecho, no tenía fractura de pelvis, ni fracturas costales, no evidencia de trauma contuso severo y mortal hemi-cuerpo derecho", concluye el dictamen de los peritos expertos de Medicina Legal.​

Imágenes de la investigación. Foto: EL TIEMPO

En el documento se observa además el análisis de la forma como el cuerpo del exfutbolista, en especial su cabeza, se movió durante el choque.



En rueda de prensa, un forense del Instituto de Medicina Legal explicó que fue María Manuela Patiño la que estaba en el puesto de copiloto, según el acta de levantamiento y los registros de la historia clínica y la forma como quedó el carro.



"Si él hubiese sido el copiloto, con su contextura, debió haber tenido un trauma muy severo en el lado derecho del cuerpo. En la historia clínica ni en el examen de necropsia se documenta este tipo de lesiones. Tan es así, que nunca fue enyesado o manejado por ortopedia. Por el contrario, todos sus órganos de tóraz y abdomen quedaron en buenas condiciones", dijo el forense Jorge paredes.

Detalles de la investigación. Foto: EL TIEMPO

Además están los detalles del examen realizado a una de las pasajeras.



Ella presenta: "hematomas en muslo derecho en cara interna y externa, muslo izquierdo en su cara interna. Quemadura en tórax, cara anterior (cinturón de seguridad)".



Según el forense, la copiloto Manuela Patiño sí tuvo trauma y quedó inconsciente, "del lado derecho, parte externa e interna". Y señaló que ella sobrevive porque tenía el cinturón de seguridad puesto adecuadamente, porque era una persona delgada, lo cuál le favoreció cuando se comprimió el vehículo en el carro y porque recibió las atenciones urgentes.



