Caí en un campo minado siendo militar: pensé que moría, pero una nueva vida me esperaba

2 septiembre del 2004, un día soleado y rodeado de vegetación, emprendí junto con mi batallón una misión de rescate en el Caquetá. Faltaba la liberación de un campesino detenido por un grupo al margen de la ley. Entre el fuego cruzado, la adrenalina y la esperanza, avancé con pasos firmes hacia mi propósito. Sin embargo, hubo algo que terminó deteniendo mi camino: un campo minado.



El sonido de la explosión me dejó desubicado, oía los gritos de mis compañeros, miré mis manos llenas de sangre y mientras estaba en el suelo intentando recuperar el control de mi cuerpo, escuché por el radio que nuestros enemigos venían por nosotros.

Ese día fue el único momento cuando pensé extenderle mi mano a la muerte y dejar que me llevara. Recordé que tenía granadas en mi chaleco, así que tomé una en cada mano y dije: aquí me hago matar. Si me van a llevar, me los llevo conmigo.

Mi sueño de ser militar

Nací en 1978, en la capital de Colombia, Bogotá. Cuando cumplí los 16 años decidí que quería ser militar, así que trabajé para reunir la cifra suficiente para inscribirme a la escuela de suboficiales en Tolemaida, Cundinamarca. Recuerdo cuando le pedí a mi papá firmar el consentimiento para el ingreso. Yo en ese momento tenía 17 años.



- Usted va a sufrir mucho allá, eso es muy peligroso, no quiero que sufra una desilusión y luego no quiera hacer nada- me dijo mi padre con un gesto de preocupación en su rostro.



-Papá tranquilo que yo aguanto, es lo que quiero hacer- le dije.



Una vez adentro aprendí sobre la exigencia, entendí que era tocar fondo, extrañar a la familia y sobre todo pensar en las palabras de mi padre. Quería regresar y abrazarlos.



Eran pequeños lapsos en los que quise desistir. Pero aguanté, me formé y me gradué con 19 años.

El joven de la derecha es Francisco Pedraza. Foto: Suministrada

Confrontar la realidad de un país en guerra

Después de la graduación nos reunieron a todos los nuevos militares a decirnos a dónde nos enviarían a prestar servicio. Era el año de 1997, la violencia en el país intimidaba, no se podía viajar, ni tener una vida normal. El silencio y el duelo se normalizaron.



En medio de mis nervios escuché: “Pedraza, San Vicente del Caguán”, después de esas palabras, el general me dijo:



- Vea Pedraza, si usted aguanta allá, usted aguanta todo en la vida- sus palabras retumbaron en mis oídos y construí el peor escenario posible.



En San Vicente duré 3 años y seis meses. En ese lugar recogí los cuerpos no solo de la comunidad, sino también de mis compañeros. Lo que me mantuvo fue la esperanza que me brindaban las misiones con éxito. Hablar con los campesinos y tener el respeto de ellos.

San Vicente del Caguán es un municipio colombiano, ubicado en el departamento del Caquetá Foto: Google Maps

Conocí el amor en medio del desastre



Después me trasladaron para Medellín a patrullar el oriente antioqueño. Allá empecé a ver lo que eran los campos minados. En ese territorio estaban las Farc y hacía presencia Eln. Fue muy pesado mantener una guerra contra ellos y, a la vez, estar entre sus propias batallas.



Lo que rescato de Medellín fue que conocí a la mamá de mis hijos; la conexión fue inmediata. Tiempo después, ella quedó en embarazo y yo me tuve que ir para Arauca.



Regresé cuando me dijeron que ya era padre. Recuerdo llegar a casa y ver dos hermosos bebes. Ahora era padre de mellizos. Al pasar otros 3 años tuve otro hijo con ella. Se convirtieron en mis 3 mosqueteros y mi lugar seguro cuando mi mente divagaba en busca de paz.



Sin embargo, podían pasar tres meses sin poder comunicarme. Por esta situación, la relación se fue agrietando hasta que nos separamos.

El rostro y el cuerpo de la guerra

Escuchamos por el radio:



-Tienen dos campesinos secuestrados en donde están patrullando. Desplieguen operativo-, nos comentaron.



Llevábamos más de 20 días en esa misión, hasta un campesino nos alertó en donde estaban secuestrados. Al llegar ahí, nos dividimos. Comenzó el fuego cruzado. Uno de los campesinos, un hombre de más de 50 años, salió a correr hacia nosotros, lo resguardamos y por fortuna, sin ningún rasguño, fue liberado.



Después de que hirieron a un compañero y notar que nos doblaban en número, pensé en salvarnos.



- ¡Nos retiramos, evacuen! - les grité a mis compañeros.



Un compañero, a quien le llamamos 'el gato', quien iba con el detector de metales, asintió con su cabeza y prendió el artefacto. A los segundos, este pitó y explotó la mina debajo de nosotros.



La explosión nos elevó, segundos después caímos a nueva realidad, intenté levantarme, pero me di cuenta de que mi pierna izquierda no estaba. Me senté en mi pierna derecha de la cual podía verme el hueso

Una nueva realidad

El sonido de la explosión me dejó desubicado, oía los gritos de mis compañeros, mire mis manos llenas de sangre y busque desesperadamente mi fusil, me lleve las manos al pecho y el arma estaba destruida. Vi que el flaco, un amigo, estaba bocabajo sin moverse. Mi otro compañero dio dos pasos y se desplomó y vi 'El gato' sin sus piernas.



-La unidad que cayó en el campo minado, pilas porque van por ustedes y los fusiles- nos dijeron por el radio.



Con lágrimas, cogí una granada en cada mano mientras escuchaba las balas cada vez más cerca.



Recordé a mis hijos y a mi mamá. Hasta que escuche mi apellido.



-Pedraza, Pedraza, tranquilos, estamos cerca- me decían.



Yo les grité que se fueran porque posiblemente había más minas, pero no nos abandonaron, llegó mi equipo primero. Las balas del otro grupo cesaron.



- ¡Mataron al flaco, nos volvieron mierda!- les dije desesperado y con la voz quebrada.

Francisco Pedraza. Foto: Suministrada

Miedo al rehazo

Empezaron a mover al 'Flaco' y vi una de las escenas más impactantes que he visto en mi vida. La explosión le quitó el maxilar inferior, él estaba despierto, pero vi en sus ojos el miedo. Tenía la lengua por fuera y la sangre le bajaba por el cuello.



Hasta ese momento estuve consciente. Desperté en un hospital 12 días después, lo primero que hice fue levantar la sabana que me cubría. Me dijeron que hicieron lo posible por salvar la pierna derecha, pero no lo lograron. Agradecí por seguir con vida.



Aunque no estuviera completo físicamente, seguían completas las ganas de vivir. Recuerdo que me llevaron los mellizos, yo tenía mucho miedo de que se asustaran y no me quisieran ver, en ese momento tenían solo 4 años.



Cuando me vieron me abrazaron, me pusieron crema en las manos y uno de ellos me quitó la sabana que me tapaba.



-Papi, tiene las piernas 'chititicas'- me dijo uno de ellos mientras sostenía mi mano,



-No importa, papi- me dijo mi otro hijo.



Yo siempre creí que al tener tres hijos varones iba a ser yo quien les iba a enseñar a patear un balón, a corretearlos por la casa o a estar corriendo detrás de ellos cuando aprendieran a montar bicicleta, pero nunca lo pude hacer; sin embargo, les enseñé que no hay que rendirse y que la decisión de que todo se acabe es propia.

Con la frente en alto

Francisco Pedraza junto con el príncipe Harry, en Invictus Game. Foto: Sumi

Mi recuperación física y emocional fue difícil y larga. Me resguardé en el deporte, la primera vez que me subí a una bicicleta adecuada para mí, me sentí libre y poderoso. Al mismo tiempo empecé a estudiar como licenciado en lenguas modernas y me gradúe en el año 2019.



Existieron días nostálgicos, extrañé profundamente el Francisco antes de la explosión, pero intenté siempre mirar hacia adelante y bajo los cuidados de mi familia agradecí por seguir vivo.



Me reté a mí mismo, inicié nuevos metas. En Estados Unidos me certifiqué para dar clases de inglés, entrené día a día y en el año 2008 fui campeón nacional en los juegos nacionales de 2008 y en el 2012.



Volví a amar y a tener citas, a valorar el simple hecho de ir a una tienda y que mis hijos no vieran en mí una víctima sino un sobreviviente guerrero.



Ahora doy conferencias motivacionales, sobre todo a jóvenes, seguí trabajando con el Ejército en el área de bienestar hasta el 2019, después estuve trabajando en la Secretaria de Integración Social en temas de inclusión social y laboral para personas en condición de discapacidad.



Este año estuve en Invictus Games, en Alemania, allí competí con militares en condición de discapacidad de diferentes países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia y gané una medalla de plata, dos de oro y dos de bronce.

Mi 'fin' fue un nuevo comienzo

Una de mis tareas diarias es ser vocero de todas las personas que como yo tienen capacidades diferentes y ver más lo que he ganado que lo que perdí. Recuerdo que una vez fui a conocer al hijo de un compañero con discapacidad visual.



Él le tocaba el rostro a su bebé diciendo que era hermoso.



-Pedraza, quien más se beneficia de que ya no vea es mi mujer- me dijo.



Después se quedó en silencio.



-Para mí, ella siempre va a tener 21 años, ese es mi recuerdo, siempre va a ser hermosa- me contó mi amigo.



Mi recuerdo y mi decisión es también seguir viendo posible una vida diferente. Nadie sale ileso de un país en guerra. Yo me salvé, miles de ciudadanos, niños, abuelas, madres no tuvieron la oportunidad de volver a contar una historia.



Puede que nadie se levante pensando que ese día puede ser el último de su vida, yo, a diferencia de muchos, empecé a ver la muerte como una acompañante. Entrar a las Fuerzas Militares de Colombia me hizo entender que tenía un propósito que pesaba más que el miedo de morir, quería restar un granito de arena a ese despiadado desierto del conflicto colombiano y eso hice.



Después de la explosión soy distinto, me escondo de la tristeza y me enfrento sacando pecho a los retos de la vida.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

