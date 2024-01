Lo dicho por Petro es una amenaza 'contra mí' y contra la rama judicial: fiscal Barbosa

En la mañana de este domingo, en diálogo con EL TIEMPO, el fiscal general Francisco Barbosa se refirió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien ayer advirtió que "el fiscal en su desespero, porque algo ocultan (...) se burla de la constitución y está ejerciendo una sedición". Entre otras aseveraciones.



(Por contexto, lo invitamos a leer: Presidente Petro dice que el fiscal Barbosa 'está ejerciendo una sedición').

“Es una amenaza directa contra mí y es un irrespeto de nuevo contra la Fiscalía General y la rama judicial del poder público. Yo creo que el Presidente, en su desespero por la cantidad de problemas que está teniendo en su gobierno, trata de insultar al Fiscal, de insultar a la justicia y de insinuar que estamos actuando contra él”.



(Le sugerimos leer: En ceremonia de ascensos de la Policía 2 uniformados intercambiaron zapatos, ¿Qué pasó?).



En esa línea, Barbosa señaló que el Jefe de Estado está tratando de desviar la atención frente a la investigación que se adelanta contra su hijo Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.



Barbosa señaló que el Presidente busca crear una “cortina de humo” porque “se le salió completamente de control la seguridad del país y la gobernabilidad y ante esa circunstancia, arremete contra el fiscal general señalando que yo lo estoy persiguiendo, que la entidad lo está persiguiéndolo incluso a dos semanas de irme yo del cargo”.



(De seguro le interesa leer: Caso Nicolás Petro: mejor amiga de Laura Ojeda denunció a Day Vásquez y a fiscal Burgos).



Barbosa aseguró a este diario que pensar que él busca sacar al presidente Petro de su cargo “es absurdo” y fue enfático al responder que, “el presidente de la república será Presidente hasta el 7 de agosto del 2026. Otra cosa es que él (Petro) en su ánimo de victimizarse, porque siempre utiliza la misma estrategia, la de victimizarse y de insultar al contrario, eso lo ha hecho durante el año y medio que lleva” en el cargo.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acompañado del fiscal general, Francisco Barbosa, tras una reunión en octubre de 2022. Foto: Mauricio Dueñas. EFE

Y en esa línea afirmó que el mandatario de los colombianos desconoce cómo funciona la Constitución y la ley porque, al afirmar que el fiscal Barbosa lo está investigando, desconoce que él como fiscal general no lleva casos y que la Fiscalía General de la Nación no tiene la competencia para investigar al presidente de la república, quien lo hace es la comisión de Acusaciones de la Cámara.



(Lea también: Fiscal no descarta investigaciones para saber si hay manos criminales tras incendios).



Y puntualizó que la Fiscalía no manda a nadie a la cárcel, “cualquier acción de la Fiscalía pasa por el rasero de los jueces", por lo que afirmó que es lamentable “que una persona que ostente la Presidencia de la República termine con sus absurdas declaraciones volviéndose una caricatura, es muy grave para el país".



Sobre el señalamiento de estar al frente de una “sedición”, Barbosa aseguró que es “absurdo” e instó al presidente Petro a que lo pruebe y reiteró que es una “demostración de desespero frente a los problemas de carácter institucional y personal, que está viviendo él en el ejercicio de su cargo”.



Sobre los supuestos de que Barbosa está protegiendo a las mafias y no las investiga, afirmó que ese es “otro absurdo”, porque “la Fiscalía General de la Nación le quitó 30 billones de pesos a la mafia en estos cuatro años, desmanteló más de 2.000 organizaciones criminales".



Y el jefe del ente acusador destacó que, "el único que me pidió levantar órdenes de captura de extraditables sin fundamento jurídico fue el presidente Gustavo Petro. A eso le dijimos que no. Luego, se pretendió, a través de un proyecto de ley, legalizar la cadena productiva del narcotráfico, entonces, más bien, aquí en este país, ¿quién está protegiendo las mafias?", se cuestionó el Fiscal.



Y en esa línea reitero Barbosa, que esto es una “cortina de humo”, porque el país observa la “ausencia de gerencia frente a la seguridad, tiene al país al garete, no hay gerencia, no hay gobernabilidad. Las regiones están abandonadas, es un Presidente que no asiste y no cumple con sus funciones”, y concluyó que Petro es “una persona que con sus declaraciones desdice de su dignidad de Presidente de la República”.



Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET