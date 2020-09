Duro mensaje del fiscal Barbosa tras atentado a funcionarios del CTI

En la mañana de este domingo, el fiscal general Francisco Barbosa, se desplazó a Florencia, en Caquetá, donde recibió un informe sobre los hechos que rodearon el ataque contra un grupo de funcionarios el sábado, en zona rural de San Vicente del Caguán. Barbosa visitó a los dos hombres del CTI que resultaron heridos.



El jefe del ente acusador aseguró que rechaza "este atentado, y hoy, aquí, en Florencia, acompaño a estos estos valientes hombres del CTI, que con su trabajo luchan incansablemente por hacer justicia en el país".

"No nos van a asustar, no nos van a hacer desistir de nuestro firme y efectivo trabajo contra las bandas criminales", aseguró Barbosa, al señalar que la Fiscalía es una institución fuerte que no se deja amedrentar.



Afirmó que continuarán con firmeza y dignidad. "Más de 23 mil funcionarios hacen parte de esta institución, hombres y mujeres comprometidos con la justicia. Si atacan a uno, nos atacan a todos”, afirmó el Fiscal.



De acuerdo con la investigación, la comisión se desplazó a una zona rural para realizar la inspección al cadáver de una persona que se encontraba sobre la vía y, cuando regresaban sobre la cabecera de San Vicente, fueron hostigadas con ráfagas de fusil y lanzamiento de granadas.

El grupo de uniformados que fue atacado estaba integrado por una comisión de policía judicial integrada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), miembros de la Sijín y del Ejército. Fueron hostigados en el sector conocido como Las Piscinas, de la vereda Minas Blancas.



La investigación la lidera un fiscal especializado de la seccional Caquetá, quien imputará el delito de tentativa de homicidio.

