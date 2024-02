'Por lo pronto, no me interesa ningún otro servicio público': Fiscal Francisco Barbosa

Ante varios de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado rindió su último corte de cuentas al frente de esta entidad, a la que llegó tras ser elegido por la Corte Suprema el 30 de enero de 2020. En la reunión aprovechó para indicar qué hará luego de que termine su periodo.



(Puede ver: Primicia: Las reformas a la justicia que propone Vargas Lleras, la Corte y más sectores)

En su intervención de este martes, desde el club El Nogal, de Bogotá, Barbosa estuvo acompañado por la vicefiscal Martha Mancera, y resaltó los principales temas de su gestión, resaltando que esta fue una Fiscalía "en los territorios", enfocada en hablar con la gente en la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes y los delitos trasnacionales.



"Los retos han sido enormes, creo que el balance de cuatro años es muy difícil explicarlo en dos horas, una hora, o un video, porque no es un trabajo mío, sino colectivo", dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Última rendición de cuentas del fiscal Francisco Barbosa, desde el club El Nogal, de Bogotá. Foto: Mauricio Moreno/El Tiempo

Lo primero que enumeró es que antes, el ente acusador tenía presencia en 483 municipios de Colombia, y que tras el trabajo en su administración queda en 750, "donde pudimos convertir la labor nuestra en los territorios más allá que en el búnker".



(Le dejamos: Álvaro Leyva dice a Procuraduría que se va del cargo cuando Petro nombre a su reemplazo)

Facebook Twitter Linkedin

Última rendición de cuentas del fiscal Francisco Barbosa, desde el club El Nogal, de Bogotá. Foto: Mauricio Moreno/El Tiempo

El fiscal general dijo que la temperatura del país "es compleja cierta", y que por eso ha optado por defender las instituciones hablándole a la ciudadanía. "Uno no es fiscal general para caerle bien a todos los sectores, ni más faltaba, pero hoy tengo la tranquilidad de que puedo salir a la calle y la gente está agradecida por la labor que se ha adelantado en la Fiscalía. Con eso es suficiente, no me interesa un editorial de un periódico", añadió.



Los funcionarios también le escucharon decir que llevó a cabo buenas relaciones con funcionarios de otros país en la persecución a la criminalidad, "incluso en el marco de mi elección como presidente de la Asociación Iberoamericana me di cuenta de que Venezuela había sido excluida en 2018. Lo que uno tiene que hacer es llamar a los que pensarán distinto, pero no tengo ninguna visión distinta con ese país más allá de que nos podamos poner de acuerdo con la justicia".



(Puede leer: Condenan a 47 años a Harold Echeverry por feminicidio de Michel Dayana González en Cali)

Facebook Twitter Linkedin

Fiscal Francisco Barbosa y Martha Mancera, vicefiscal. Foto: Mauricio Moreno/El Tiempo

Fue así como invitó a Venezuela a formar parte de la asamblea general de dicha asociación en Punta Cana hace siete meses. "En Santiago de Chile me dijeron: 'señor fiscal, quiero decirle una cosa, de parte de la Fiscalía de Venezuela muchas gracias, porque por lo menos hemos colaborado con unos países en términos de cooperación'".



Precisamente, sobre el trabajo conjunto con otros países rescató que siempre llevó una buena relación con las autoridades de Estados Unidos, país al que viajó en diferentes oportunidades a buscar apoyo y comentar cómo van los procesos a nivel local.



(Le sugerimos: Fuerza Pública no podrá hacer actos cívicos con menores en zonas de conflicto: Corte)



También se refirió a la forma en que se terna a un fiscal general, pues es el presidente de la República el que propone nombres para que la Corte Suprema elija. "Siempre dije que era muy paradójico que cuando a uno lo ternan, y es una falencia del sistema constitucional no por la concepción -que yo creo que está bien-, sino por los efectos políticos que trae la elección".



Sobre eso, añadió "que siempre que un presidente envía una terna a la Corte inmediatamente se plantea un relacionamiento casi que simbiótico de decir que ese fiscal va a ser subalterno del presidente, y el país sufrió o hablaban muchos alrededor de un vínculo que yo tenía con un presidente que fue el que me postuló, y decían que eso le hace daño al país. Y cuando se fue el presidente y no había ninguna relación, mucha gente dice que es necesario que vuelva a ver una simbiosis entre un presidente y un fiscal. Es decir, vivimos en la esquizofrenia institucional".

Facebook Twitter Linkedin

El Fiscal Francisco Barbosa durante la reunión con las autoridades del Atlántico. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Su última rendición la cerró diciendo que "la autonomía de la Rama Judicial es la que soporta ese equilibrio de poderes y ese check and balance que es fundamental. La justicia es la palabra clave para el sostenimiento del estado de derecho".



Asimismo, indicó que la palabra la tendrán todos los funcionarios que asumieron el reto de arrebatarle a la mafia el negocio criminal que han tenido; y subrayó que "por lo pronto, no me interesa ningún otro servicio público diferente a volver a mi casa tranquilo", y que lo que quiere es ser un buen exfiscal.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: