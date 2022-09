La Fiscalía General de la Nación tiene un rol central, como se ha visto, en el procesamiento penal para los grupos que eventualmente entren en la paz total que ha propuesto el gobierno de Gustavo Petro, y el fiscal general, Francisco Barbosa, ya ha dado puntadas sobre aspectos que le gustan, y otros que no tanto, de los acercamientos que hace el gobierno con grupos ilegales.



En entrevista con Noticias RCN, Barbosa saludó que en el acercamiento con las bandas se ha hablado de que entren a la justicia ordinaria y no a un proceso transicional, "creo que va encaminado por un buen lugar, es acá en la Fiscalía, donde tienen que someterse esas personas", comentó.

Sin embargo, no le gusta mucho otra idea que se ha planteado sobre los bienes de estas redes porque, según lo que se ha conocido,el proyecto de ley para la paz con las bandas establece que las personas que se entregan, cuentan verdad y entregan sus bienes ilegales puedan quedarse con hasta 10 por ciento de los mismos.



"No me suena porque las organizaciones criminales no pueden quedarse con ningún porcentaje de bienes mal habidos. Los bienes producto del delito tienen que ir a donde están las víctimas", dijo el fiscal al respecto.



El jefe del ente acusador también se refirió al problema de invasiones y ocupación de tierras que en este momento afecta a varias regiones, aseguró que la Fiscalía está investigando, que en algunos casos hay redes criminales detrás de los hechos, e hizo un llamado a que los ciudadanos no tomen justicia por su cuenta.



"Aquí nada de violencia por mano propia. Aquellos que pretendan organizarse de forma delincuencial para defender algo, sin que cuenten con las instituciones, también serán investigados y procesados", enfatizó.



Por último Barbosa se refirió a la polémica alrededor del uso de recursos públicos para sus mascotas, pues según denunció el periodista Yohir Akerman en una columna en la revista Cambio, los perros del fiscal supuestamente son transportados en vehículos oficiales y paseados por funcionarios de la Fiscalía.



El fiscal general dijo tajantemente que "no se usan los recursos de la Fiscalía para las mascotas", pero añadió que las mismas son parte de su familia.



"Esas mascotas son parte de mi familia, esas mascotas hacen parte también de un entorno de protección que yo tengo, hacen parte del entorno de protección de mi familia", comentó.

