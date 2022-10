Desde Cartagena, este viernes el fiscal general, Francisco Barbosa, tocó dos de los puntos neurálgicos del gobierno del presidente Gustavo Petro, la propuesta de 'paz total' y el sometimiento de bandas criminales.



Sobre la última iniciativa resaltó que la Fiscalía General de la Nación va a jugar un papel importante en la efectividad del sometimiento, eso sí, dentro de los parámetros establecidos en la ley y en conjunto con los lineamientos del Gobierno Nacional.



(Puede leer: SAE: el salvavidas de Barbosa y Petro para el inventario a bienes de la mafia)

En ese orden de ideas, Barbosa aclaró que en el marco de la 'paz total' que pretende Petro no se debe dejar pasar por alto una identificación y afectación a las rentas y el patrimonio ilícito constituido durante años por narcotrafitantes y grupos criminales.



Para dar con ello, anunció que en el ente investigador tienen todos los elementos técnicos que permiten decir "cuál es la caracterización de esas organizaciones criminales, cuáles son los miembros, cuáles son los victimarios, cuáles son los delitos que se han imputado contra esos victimarios, bien sea concierto para delinquir, desplazamiento forzado, homicidio en persona protegida, si es contra lideres sociales o reincorporados".



Así mismo, indicó que no solo se hará un listado de lo ya recolectado, sino que van a seguir afectando el patrimonio que de manera ilegal han alcanzado estos grupos al margen de la ley, pues de esa forma se permitirá ampliar el espectro de cuáles serán las sanciones adecuadas en el marco del sometimiento a la justicia.



(Puede leer: Proceso contra excomisionado por falsa desmovilización, con los días contados)



Frente a la paz total, de la cual se desprende el sometimiento, el fiscal general detalló que el acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) está a la cabeza del presidente Gustavo Petro, y que en lo que respecta a su postura, como fiscal "cree firmemente también en la idea de que la paz tiene que ser un derecho fundamental al cual podamos llegar todos, siempre sobre la base de unos principios”.



Otros de los anuncios del fiscal en la tarde de este viernes, durante el Congreso Nacional de Comerciantes de Fenalco ‘Nexos 2022' estuvieron enfocados en el inventario de la Sociedad de Activos Especiales, algo que convocó este viernes a Barbosa, al presidente Petro y a Daniel Rojas, quien lidera la SAE.



(Le interesa: Aún no llegan ayudas a asentamiento en Uribia tras paso de tormenta Julia)



Además, mencionó el trabajo que preparan en relación a las invasiones rurales y urbanas en todo el país, y algunos resultados sobre judicializaciones. Por ejemplo, en lucha anticorrupción, desde que llegó al cargo van 56 personas imputadas entre gobernadores y exgobernadores, y se han obtenido 2.445 condenas. Y en cuanto a narcotráfico se han afectado 2.400 redes criminales que han dejado 600 órdenes de captura con fines de extradición.



En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: