'La Fiscalía ni oculta ni altera ni minimiza las cifras’: Barbosa

El fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, afirmó que el ente acusador no manipula las cifras sobre ataques a líderes sociales en el país.



En entrevista con EL TIEMPO respondió a las duras críticas que se han hecho desde distintos sectores por la unificación de esas cifras. Igualmente habló de su repentino viaje a Ecuador para entregar información judicial.

Fiscal, usted viajó (el viernes) a Ecuador a entregarles información del computador de 'Uriel' a sus homólogos. ¿Es tan grave esa información que motivó ese viaje de urgencia y que generó controversia?



La reunión que sostuve con la fiscal general de Ecuador, la doctora Diana Salazar, se dio por solicitud de mi homóloga en el marco de la cooperación judicial entre los dos países.



Recibí la solicitud de la información a través de una comunicación del 4 de febrero y procedí a entregarle el material probatorio y la evidencia física que se requirió. Como Fiscal General de la Nación y parte de la Rama Judicial estoy por encima de debates politiqueros y de coyuntura. Mi trabajo es netamente misional con resultados



(Por contexto, le podría interesar leer: Barbosa, en Ecuador para entregar datos del Eln a fiscal de ese país).



Se han escuchado críticas de distintos sectores sobre la unificación de las cifras sobre ataques a líderes sociales. ¿Inicialmente cómo se llega a esa decisión?

​

Sobre este punto quiero indicar que, para la Fiscalía, más allá de las cifras, la atención de las personas defensoras de derechos humanos es un asunto prioritario. La entidad ha destinado un enorme esfuerzo humano y técnico con el fin de reaccionar de manera oportuna y rápida frente a las afectaciones que sufre esta población vulnerable en cualquier lugar del territorio nacional.



La decisión de unificar las cifras surgió de un trabajo articulado con diferentes instituciones, cada una en el marco de sus competencias, para implementar medidas y estrategias que nos permitan abordar estos procesos y la problemática de manera integral. Lo mejor que puede ocurrir es que haya certeza en las estadísticas porque la estadística nos da un grado de respetabilidad en el manejo de estos asuntos.



(De seguro le puede interesar leer: Controversia por informe de HRW sobre asesinatos de líderes sociales).



La situación de los defensores de derechos humanos en Colombia despierta el interés de múltiples actores nacionales e internacionales, que registran las agresiones contra personas defensoras con criterios propios. A nosotros nos corresponde investigar y lograr la judicialización de los responsables de estos hechos, de acuerdo con los elementos de prueba obtenidos y la realidad que nos reflejen los procesos.

Entre las críticas se ha señalado que la Fiscalía es la que reporta el menor número de homicidios, frente a las cifras de otras entidades. ¿Cómo explicar esto?



Eso no es cierto. La Fiscalía General ni oculta, ni altera ni minimiza las cifras. Nuestra entidad, como parte de la Rama Judicial, investiga todos los homicidios dolosos que ocurren en el país.



Es nuestro deber constitucional esclarecer los atentados contra la vida de los ciudadanos. Nosotros no creamos listas ni definimos las caracterizaciones de los líderes sociales, nosotros trabajamos sobre los asesinados, recaudamos elementos materiales probatorios y determinamos las razones del crimen.



Nuestro aporte judicial será como siempre vital y muy rápido. Lo que ocurre es que esa rapidez investigativa permite que los criminales disminuyan su actividad criminal por nuestra persistente acción investigativa.

Nosotros no creamos listas ni definimos las caracterizaciones de los líderes sociales, nosotros trabajamos sobre los asesinados, recaudamos elementos materiales probatorios. FACEBOOK

TWITTER

Le voy a poner un ejemplo de funcionamiento de nuestra entidad en crímenes contra defensores de derechos humanos. Si algún actor, llámese Defensoría del Pueblo o cualquier organización o ciudadano advierte con elementos probatorios que la víctima ejercía labores de defensa de derechos humanos, el proceso se prioriza y se le hace seguimiento especial. Al final esclarecemos el crimen y damos certezas judiciales sobre los homicidios. Esa claridad la hemos hecho hasta ahora conforme a nuestro ordenamiento jurídico.



Al llegar a mi administración me encontré un esclarecimiento en casos de líderes sociales en un 52 %, fortalecimos los equipos de investigación en territorio, concentramos actividades investigativas entre las direcciones nacionales y seccionales, respaldamos el trabajo de la Unidad de Investigación con la Delegada de Seguridad Ciudadana y tenemos un 63,53 % de esclarecimiento de casos de los líderes sociales.

Es un trabajo impresionante nunca antes visto por el ente acusador, más entendiendo que el país ha sufrido confinamiento y pandemia por el covid-19.



Por ejemplo, en los homicidios colectivos nos tomamos hasta 20 a 30 días para capturar los responsables, imputarlos y llevar un caso sólido ante los jueces. Los ejemplos de esas investigaciones abundan: el Totumito (Norte de Santander), El Tambo, Buenos Aires, Argelia o Mercaderes (Cauca); Buesaco, La Guayacana o Samaniego (Nariño), o los casos de Llano Verde en Cali o Jamundí en Valle del Cauca, entre otros. Somos rápidos, y misionalmente la Fiscalía está muy comprometida para luchar contra hechos deleznables que laceran el país.



No vamos a aceptar que nos minusvaloren los resultados. 'No todo lo del pobre es robado', como dice el adagio popular.

¿Cómo define la Fiscalía qué caso entra en el capítulo de ataque a líder social?



La Declaración de Naciones Unidas sobre personas defensoras de derechos humanos y la interpretación que ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalan que una persona debe ser considerada defensora de derechos humanos cuando realiza actividades de defensa de derechos humanos, bien sea ocasionales o permanentes, sin importar si ejerce alguna profesión o cargo específico en una organización.



(Le recomendamos leer: A prisión presuntos responsables de matar a dos líderes y un ex-Farc).



En ese sentido, el concepto de persona defensora de derechos humanos incluye a los líderes sociales, líderes comunales, líderes comunitarios, líderes indígenas, líderes de procesos y comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras; líderes sindicales, líderes educativos, líderes culturales, entre muchos otros que pueden tener múltiples denominaciones.



En los casos de crímenes contra esta población, la primera hipótesis investigativa es la relación entre el hecho y la labor de defensa que realizaba la víctima, bien sea como una represalia o con el fin de impedir que se ejecuten las actividades.

Otro cuestionamiento es lo que se considera un avance en la investigación. Se afirma que la apertura de la investigación ya es un avance. ¿Cómo se llega a catalogar cuando se han logrado resultados en las investigaciones?



La Fiscalía tiene un indicador para medir el avance en sus investigaciones. En ninguna circunstancia el solo hecho de abrir una investigación implica avances en el esclarecimiento. Para este indicador tenemos en cuenta los casos en los que se han podido establecer con claridad las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió el delito y, como mínimo, se ha identificado al posible responsable de la conducta, se tiene una inferencia razonable sobre su autoría o participación en los hechos, y un juez de control de garantías ha emitido una orden de captura en su contra. Llegar a este punto implica un esfuerzo investigativo avalado por un juez.



Igualmente, el indicador incluye los casos en los que se ha formulado imputación, se ha presentado el escrito de acusación (casos en juicio) o se ha dictado sentencia.



Quiero insistir en que hemos crecido 11 puntos porcentuales en esclarecimiento, llegando al 63,53 %, en febrero de 2021. Todo esto gracias a un enfoque diferencial que les hemos dado a las investigaciones y el trabajo de equipos itinerantes que trabajan en el lugar donde ocurren las agresiones.



La cifra habla de un alto índice de esclarecimiento, pero ¿qué tanto se ha llegado a los autores intelectuales de estos crímenes?



Según las investigaciones en las que tenemos avances en esclarecimiento, la mayoría de casos de afectaciones contra defensores de derechos humanos es atribuible a organizaciones criminales. En las zonas del país donde asesinan defensores de derechos humanos existen organizaciones criminales atadas al narcotráfico y a la minería ilegal.



Hoy, de acuerdo con nuestros datos, en el 67 % de los 256 casos reportados por la oficina de Naciones Unidas, el responsable identificado pertenece a una organización criminal.



Los grupos disidentes de las Farc estarían involucrados en 63 casos; grupos de delincuencia común organizada, 35 casos; el ‘clan del Golfo’, 24 casos y el Eln, en 23 casos. De estos 256 casos, 57 tienen determinadores de estos crímenes. La Fiscalía le cumple misionalmente a este país.

El Fiscal aseguró que ha despachado desde 85 lugares del territorio nacional. Foto: Fiscalía General de la Nación

¿Qué tanto esas investigaciones podrían desmantelar esas redes detrás de los ataques para evitar nuevos casos?



En mi gestión, no solo esta problemática de afectaciones a los defensores de derechos humanos ha sido priorizada. También tracé lineamientos precisos para combatir la criminalidad organizada y la delincuencia en todos los puntos de la geografía nacional, comprendiendo y dando resultados en los corredores regionales de criminalidad, sea en el mar, en los ríos, en los pasos de cordillera, para ayudar a cohesionar el país.



Por ello, parte de esa estrategia son los recorridos en los territorios, para articular esfuerzos no solo a nivel interno con las tres delegadas y las direcciones seccionales, sino de manera armónica con otras instituciones como la Fuerza Pública y las Fuerzas Militares.



He despachado en 85 lugares del territorio nacional en plena pandemia para mejorar la acción de la Fiscalía en la itinerancia. Los delincuentes se mueven sin tomar en cuenta jurisdicción alguna. Nosotros los perseguimos igual. Ese es nuestro secreto.



Según las investigaciones, ¿quién mata a los líderes? ¿Hay un único agresor? ¿Cuáles son las causas?



​Nuestra tarea en la Fiscalía es esclarecer judicialmente, rápido, llevar a los responsables a juicio o buscar terminaciones anticipadas de los procesos a través de principios de oportunidad.



Con las medidas que he adoptado como Fiscal General, se busca ir más allá de la atención de un caso concreto, para afrontar situaciones de victimización que asocien casos de acuerdo con criterios comunes, como el lugar de los hechos, la organización criminal identificada como responsable, la condición de la víctima, entre otras.



Por eso, más allá de un proceso, se han construido investigaciones integrales en contra de organizaciones criminales, que se guían por una metodología de tres pasos: avances en el esclarecimiento, sostenibilidad y consolidación, y es aplicada por la Delegada de Seguridad Ciudadana y la unidad especial de investigación.



Frente a las causas, quiero ser muy claro, la victimización en contra de las personas defensoras de derechos humanos no es atribuible a una única causa ni a un único autor.



El país tiene una realidad que varía de acuerdo con cada región, igual sucede con la situación de las personas defensoras de derechos humanos. En cada región, en cada departamento, en cada corredor varía el fenómeno de victimización contra quienes defienden estos derechos. Incluso, en algunos casos, las personas defensoras de derechos humanos mueren en circunstancias de afectaciones a la seguridad ciudadana. También hemos identificado casos en los que la responsabilidad recae en particulares.



Pero en líneas generales, lo cierto es que las economías criminales en el Catatumbo, Cauca, Nariño, bajo Cauca, Tumaco y los corredores regionales de criminalidad que afectan otros territorios han venido generando esas muertes. Existen incluso desastres ambientales como lo que se presenta entre Nechí y El Bagre con un paisaje lunar por la minería ilegal, parques naturales poblados de coca y ni hablar de casos como el resguardo de Inda-Zabaleta en Tumaco, que sobrevolé la semana pasada, con más de 10.000 hectáreas de coca y cristalizaderos ubicados de forma industrial en ese lugar. Un verdadero emporio de actividad criminal.



Si desde las instituciones se trabajan e intervienen los territorios, la delincuencia no podrá destruir nuestro Estado de derecho y fundar una institucionalidad local mafiosa. Yo entiendo bien para dónde quieren ir. Los descubriremos judicialmente.



Más allá de las cifras hay una sensación de que respecto a este tema hay altos riesgos de impunidad ¿Qué decir frente a eso?



De acuerdo con los estándares internacionales, la impunidad se refiere a la inactividad procesal en relación con una violación a derechos humanos. Como he venido expresando a lo largo de esta entrevista, la Fiscalía no ha incumplido nunca con el deber de investigar, no ha parado en ningún momento.



Al día de hoy, en los casos que ha reportado la oficina de Derechos Humanos de la ONU, la Fiscalía tiene avances procesales en 6 de cada 10 casos. Este porcentaje no tiene ningún precedente histórico y demuestra todo el esfuerzo que los funcionarios y funcionarias de la Fiscalía destinan a la atención de los homicidios de personas defensoras de derechos humanos en Colombia.



La entidad ha puesto al servicio de la investigación todos los medios disponibles para identificar, individualizar y sancionar a los responsables de las afectaciones contra las personas defensoras de derechos humanos o los integrantes de las organizaciones sociales.



En el último año, con mi llegada como Fiscal General, se ha avanzado como nunca en las metodologías investigativas y en el fortalecimiento de las capacidades, especialmente, en los territorios que concentran mayor victimización contra personas defensoras de derechos humanos.



¿Qué hacer en regiones como el Cauca en donde la situación de ataques a defensores es muy grave?



Para atender la victimización en las regiones, como Fiscal General de la Nación he adoptado medidas para que la entidad haga presencia real y efectiva en los territorios. En el departamento del Cauca, además del trabajo de la Dirección Seccional, la Fiscalía ha dispuesto la presencia de la Unidad Especial de Investigación, de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y de otras áreas que puedan tener competencia en la investigación de delitos contra personas defensoras de derechos humanos.



Por ejemplo, en este departamento se definió un proyecto investigativo para las afectaciones contra personas defensoras, reincorporadas y población civil que son atribuibles a disidencias de las Farc como la columna móvil 'Dagoberto Ramos', la columna móvil 'Jaime Martínez' y la columna móvil 'Carlos Patiño'. Entre paréntesis, los ataques contra la vida de los reincorporados, sea esta la oportunidad de reiterarlo, también son una prioridad para esta fiscalía.



Sin embargo, la misión constitucional de la entidad es investigar los delitos y ejercer la acción penal, una vez los hechos ocurren. Por ello, es de vital importancia que las instancias institucionales de índole preventiva cumplan con su labor, en especial, la respectiva subdirección especializada de la Unidad Nacional de Protección (UNP).



Sorprende que esa dirección compuesta por desmovilizados de las Farc no sean capaces de proteger a sus excompañeros de armas. Algo pasa allí.



Hay que señalar, igualmente, que en estos lugares del país los homicidios en contra de líderes sociales y otros sectores de la población se concentran en zonas con cultivos ilícitos, como marihuana y hoja de coca. Esto implica comprender que la priorización de estos atentados requiere una estrategia integral de lucha contra las estructuras de narcotráfico que están detrás del fenómeno. Insisto: desmantelar las organizaciones criminales que se alimentan de las economías ilícitas es fundamental para que la estrategia funcione. Y es una tarea que corresponde a varias instituciones del Estado en su conjunto.



¿Qué responde a cuestionamientos tan duros como el de Human Rights que habla de lentitud para enfrentar un fenómeno tan grave?



El informe no es duro con la Fiscalía General de la Nación. De hecho, reconoce que la entidad ha venido avanzando en la investigación de delitos contra personas defensoras de derechos humanos. Esta semana tuve una reunión con José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW), quien destacó el trabajo del ente acusador.



Las recomendaciones de HRW coinciden con el trabajo que he venido liderando como Fiscal General dentro de la entidad. Como indiqué, se ha evolucionado en el abordaje de los casos para pasar del proceso individual a situaciones de victimización atribuibles a organizaciones criminales, incluyendo los determinadores.



También se ha fortalecido el trabajo en los territorios, en las regiones apartadas o de difícil acceso en las que ocurren los homicidios. Así mismo, la entidad ha afianzado sus canales de articulación internos con el fin de impactar integralmente a las estructuras de las organizaciones criminales en su dimensión financiera, social y en su estructura militar.



Nosotros seguiremos los tres años que nos restan trabajando para todos los ciudadanos de este país en las calles, en los ríos, en las ciénagas, en los mares y en los territorios. Sin estridencias, sin debates públicos insignificantes, pero sí con muchos resultados.

Alertas por la unificación de cifras

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Coordinadora Colombia-Europa-Estados Unidos señalaron que la 'Mesa interseccional para la unificación de la información relacionada con el homicidio de líderes sociales' es un retroceso y se quejaron porque las estadísticas de la Fiscalía son las que reportan el menor número de ataques a esta población.



“Esta pretendida unificación no puede implicar que el trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo cese o se subsuma en las dudosas cifras de la Fiscalía”, señalaron las organizaciones en un comunicado. Y añadieron: “La propuesta del Gobierno posee la intencionalidad de mostrar menores cifras de homicidios ante la comunidad pública e internacional como sinónimo de una mejor gestión”.



A este pronunciamiento se sumó una carta del senador Iván Cepeda y de la representante Ángela María Robledo enviada al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en la que señalan que reciben “con profunda preocupación” esta decisión que consideran “pone en riesgo la autonomía e independencia de la Defensoría”.



Añadieron que la unificación de las cifras y la metodología en cabeza de la Fiscalía General “significaría, sin lugar a duda, presentar una tendencia a la baja, y con ello, pretender, disminuir la magnitud del problema que estamos atravesando”.



La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, sostuvo: “Lo importante acá no son las cifras, sería un error creer frente a lo que está ocurriendo en el país que el objetivo principal es acordar cifras, lo importante es prevenir los asesinatos, ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, se trate de 10, 20 o 100 casos”.

SAIR BUITRAGO

EDITOR DE JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET