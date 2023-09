El fiscal general, Francisco Barbosa, se refirió este miércoles a la petición que hizo la defensa de Laura Sarabia, exjefa de Gabinete y directora de Prosperidad Social, para que este declare en el proceso que sigue derivado del hurto de una maleta con dinero del cual fue víctima.



(Lea: Laura Sarabia llegó a cita en la Fiscalía por caso de polígrafo a su exniñera)



La defensa de Sarabia dijo el pasado 5 de septiembre que Barbosa "es testigo de excepción de que Laura Sarabia nunca ha querido, ni ha aceptado, privilegios en razón del cargo que ocupaba", en referencia a una llamada que este le hizo a la entonces jefa de Gabiente.



(Lea también: Laura Sarabia: ¿quiénes han sido citados por caso de polígrafo y qué han dicho?)

Barbosa aseguró este miércoles que le envió una comunicación a la defensa diciendo que, en efecto, llamó a Sarabia cuando supo por medios de comunicación del robo. Pero dijo que fue algo protocolario, que es normal cuando hay casos que involucran a altos funcionarios del Estado, para decirle que la Fiscalía iba a investigar lo sucedido.



"Es cierto, efectivamente, que yo me comuniqué con la doctora Sarabia luego de que se conocieron los hechos del hurto, donde le manifesté que la Fiscalía adelantaría todas los actos de investigación necesarios para esclarecer el posible hurto cometido en su residencia", dijo.



(Le puede interesar: Juez suspende audiencia contra policías vinculados a chuzadas en caso Sarabia)



Barbosa dijo que llamada, que calificó de protocolaria, duró 30 segundos. "Normal que se haga a los altos funcionarios del Estado.. Pero no tengo conocimiento de ningún hecho relacionado con lo que a ella se le investiga como indiciada", dijo.

"En ese sentido, pues esa conversación no guarda relación con los hechos jurídicamente relevantes y nada de la corta y protocolaria conversación con la doctora Laura Sarabia hacen que yo sea testigo de algo o que me conste nada", agregó.



(Lo invitamos a leer: Lo que dijo Marelbys Meza en prueba de polígrafo por supuesto robo a Laura Sarabia).



"Por ende, no tengo nada que decir acerca de la hipótesis delictiva que allí se maneja ni sobre los aspectos relacionados con la estrategia de defensa",agregó.



Sarabia es investigada por la supuesta aplicación irregular del poligrafo a su exniñera Marelbys Meza tras el hurto.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia