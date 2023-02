El fiscal general, Francisco Barbosa, afirmó se siguen presentando irregularidades en torno a decisiones asociadas a la 'paz total' entre ellas la liberación de Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López alias La Gata.



En una rueda de prensa tras una reunión con el ministro de Defensa Iván Velásquez y la cúpula de las Fuerzas Militares, el jefe del ente acusador sostuvo que “hay que rodear la idea de la 'paz total' y al presidente (Petro) para que no existan más tropiezos u engaños que se están presentando alrededor de él, porque yo creo que hay enemigos de la paz agazapados, como dijeron hace 40 años, alrededor del presidente de la república hoy día”.



Afirmó que eso es muy grave para el proyecto de 'paz total' que promueve el ejecutivo.



"Por parte mia le voy a ayudar al presidente para que pueda hacer las cosas bien y que puedan enderezar los temas en el país", añadió el funcionario.



El fiscal Barbosa también sostuvo que cada 20 días se están conociendo decisiones controvertidas que generan polémica, y que está seguro que detrás de esas situaciones no está el presidente Gustavo Petro.



“Le están poniendo zancadilla”, advirtió el fiscal, e insistió que se necesita un mayor dialogo institucional.



Por otro lado, dijo que “siempre en la historia han existido micos” y que hay propuestas e ideas asociadas a la 'paz total' que no se ajustan a la Constitución y la ley, y que no ve posible que pasen su examen por el Congreso, y menos por la revisión de la Corte Constitucional.



También sostuvo que en los debates en el Congreso va a mantener sus posiciones, y va a defender su postura sobre las normas que el ejecutivo está promoviendo asociadas a la 'paz total'.



"Se deben ir aclarando todos estos hechos, si se van sembrando sombras en el proceso eso termina lleno de fango por todo lado y no hay posibilidad de resultados concretos o tangibles dentro de cualquier negociación", dijo Barbosa tras señalar "que todos deben remar para el mismo lado".



Igualmente indicó que como fiscal debe actuar en el marco de la Constitución y la ley "y cuando vea que las cosas no funcionen bien pues se lo diré al país. Llevamos un mes en eso y no he parado de pronunciarme siempre en el marco de mis competencias".



Calificó por ejemplo de repugnante que una persona que cometió delitos de lesa humanidad pueda recibir beneficios como la casa por cárcel: "tiene que haber una sanción o cual es el mensaje que se le está mandando a este país, yo quiero ver al funcionario que sustente eso jurídicamente, las cosas se tienen que hacer bien o no se hacen".



Recordó incluso que en el gobierno del presidente Virgilio Barco se vieron obligados a retirar una reforma constitucional "cuando los narcotraficantes en el séptimo u octavo debate los narcotraficantes hicieron lobby en el Congreso para suprimir la extradición de colombianos, eso terminó siendo rechazado por el ministro de Gobierno Carlos Lemos Simmonds, entonces cualquier disposición que se vaya presentando yo creo que la misma sociedad la va rechazando".



