En la noche de este jueves, el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, entregó declaraciones públicas en las que dijo que tuvo una reunión "franca" con los representantes de las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a quien le dijo que él no toma decisiones apresuradas.



Sus palabras se dieron luego de una reunión que sostuvo con el ministro y la cúpula militar de las Fuerzas Militares, integrada por su comandante, general Helder Fernán Giraldo; el comandante del Ejército, Luis Ospina; el comandante de la Fuerza Aérea, Luis Carlos Córdoba, y el comandante de la Armada, Francisco Hernando Cubides.



En la antesala de la reunión estuvieron las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, quien este jueves se pronunció frente al cierre temporal de la oficina de la Fiscalía en Tarazá, Antioquia, luego de que fueron secuestrados tres funcionarios del ente acusador. Las palabras del ministro, contó Barbosa, fueron con el ánimo de reabrir dicha sede.



En ese sentido, Barbosa indicó en las declaraciones que se llamó a declarar a los mandos que estaban operando entre la vía entre Cáceres y Medellín, lugar en el que personas en moto -y sin placas- interceptaron a dos fiscales para llevárselas a Tarazá.



"Desafortunadamente, ese hecho es el único, el 30 de enero tuvimos un retén ilegal a la altura del kilómetro 85 y 86, vereda La María, en Tumaco, donde fue interceptada una caravana de vehículos, dentro de los que estaba uno institucional de la Fiscalía, ocupado por fiscales de la Dirección de Crimen Organizado, los cuales fueron intimidados por cinco sujetos, camuflados con armas de largo y corto alcance", contó el fiscal general.



Además, indicó que el 1 de febrero, en la curva entre Ocaña y Cúcuta, Norte de Santander, dos funcionarios del CTI fueron abordados por cuatro sujetos que se identificaron como disidentes de las Farc. Estas personas les robaron la camioneta, una pistola y los celulares que llevaban.



Esos tres hechos tienen en alerta a la Fiscalía General de la Nación, y ante eso, tanto Velásquez como la cúpula expresaron palabras de apoyo para trabajar juntos por la seguridad de todo funcionario.

Los detalles del encuentro

El fiscal general, acompañado de los directores de las dependencias de la entidad, habló no solo del secuestro en Tarazá, sino también de la 'paz total' y de las incautaciones de cocaína que adelantan las Fuerzas Militares y la Policía.



En ese sentido dijo que cuadró con el comandante de la Armada unas reuniones para que dicha Fuerza les plantee a los investigadores del ente acusador una metodología que ellos utilizan para decomisar estupefacientes, sobre todo en altamar.



En cuanto a la 'paz total', mantuvo su posición de que los criminales que hagan parte de bandas al margen de la ley deben someterse a la justicia, y en ese sentido expresó que estará pendiente al proyecto de ley que presentará el Ejecutivo la próxima semana.



"Hay una preocupación mía por la situación de los reincorporados y defensores de derechos humanos". Ese fue otro punto de la reunión del fiscal con el ministro y la cúpula militar. Ante ello, expresó que actualmente hay 357 órdenes de captura vigentes por asesinatos contra defensores de derechos humanos.



Además, que hay 79 órdenes pendientes por masacres, y 1.911 sin materializarse por el delito de homicidio.

La antesala

Francisco Cubides, comandante de la Armada Nacional. Foto: Armada Nacional

La decisión de cerrar la sede fue tomada por el fiscal para garantizar la seguridad de los trabajadores, sin embargo, Velásquez dijo que le pareció "apresurada" dicha postura, en el sentido de que la entidad pudo solicitar protección a las Fuerzas Militares. Ante esas palabras fue que reaccionó el fiscal general en el encuentro.



"Quienes recorren las carreteras del país, se dan cuenta que solo ocasionalmente hay retenes en esas carreteras, es decir que no es una actividad detener a cada uno de los vehículos que transitan, a menos que hubiera señales inequívocas de que hay algo irregular en uno de esos desplazamientos", señaló el ministro horas antes de la cita.



No obstante, las diferencias más grandes entre la cúpula militar y el jefe del ente acusador tiene que ver con los cuestionamientos que este último ha hecho a los bajos resultados en incautaciones de cocaína y destrucciones de laboratorios.



Las cifras que maneja la Fiscalía - de acuerdo a la Dirección Antinarcóticos- revelan que desde febrero de 2020 a diciembre del año pasado, se incautaron 1.300 toneladas de estupefacientes, 700 toneladas de cocaína. Es decir, se decomisaron en promedio entre 25 y 35 toneladas de coca mensual.



Sin embargo, del 1 de enero al 23 de enero, el monto estaba en cero. "Cero toneladas de coca incautadas. Y de un promedio de 130 laboratorios destruidos al mes, a hoy llevamos solo tres", informó el fiscal, aunque reconoció que corroborará nueva información porque luego de su preocupación, en la última semana se lograron equilibrar las cifras de incautaciones.



Asímismo, en el radar de diferencias está la posición de Barbosa relacionada a que las Fuerzas Armadas no pueden dejar de operar en las distintas regiones del país. "Las actividades policiales que tengan que ver con judicialización, en las que trabajan de la mano Dijín y CTI, no se pueden suspender en ninguna parte del territorio nacional", expresó Barbosa hace unos días, refiriéndose a la 'paz total' que apoya, pero si se ajusta a la ley y la Constitución.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

