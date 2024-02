'La justicia no puede ser objeto de ataque': Fiscal Barbosa en último pronunciamiento

El fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, se despidió este lunes de su puesto con un último corte de cuentas al país, tras terminar su periodo de cuatro años. Con ello, quedará como fiscal encargada Martha Janeth Mancera hasta que la Corte Suprema de Justicia elija a una nueva fiscal.



Acompañado de Mancera y otros altos directivos del ente acusador, Francisco Barbosa habló de varios temas, entre ellos el bloqueo al Palacio de Justicia, la relación que tuvo con el presidente Gustavo Petro y algunas investigaciones que se adelantaron desde que llegó a administrar el ente acusador.



"Colombia es un país de instituciones, de gente laboriosa, de gente además democrática. No es un país de golpes, no es un país de rupturas institucionales, este es un país que respeta los periodos. Todos los colombianos, independientemente de la filiación que se tenga, debe preservar las instituciones y permitir que se cumplan los periodos", empezó por decir.



Además, Barbosa subrayó que siempre debe prevalecer la división de poderes, independientemente de discusiones que fomentan la democracia: "el unanimismo no es principio democrático; la diferencia, la discusión, la controversia, los caminos ideológicos diversos son la manera como Colombia construye y construirá su camino hacia el porvenir".



Fiscal Francisco Barbosa en la presentación de un libro. Foto: Cortesía

También dijo que "esta Fiscalía fue la que persiguió el narcotráfico y lo enfrentó, más de 2.000 organizaciones narcotraficantes y de microtráfico fueron desmanteladas en esta administración, más de 21.000 capturados".



Y añadió que en cuatro años firmó 1.146 órdenes de captura con fines de extradición, y que estuvo al frente de varios procesos de connotación nacional como el de Centros Poblados y el escándalo de 'las Marionetas'.



Francisco Barbosa rinde cuentas en la Corte Suprema, previo a dejar el cargo el 12 de febrero. Foto: Corte Suprema

El Fiscal General también habló de sus visitas a la Corte Suprema, a la que fue cinco veces desde cuando fue elegido el 30 de enero de 2020, siendo la última la que hizo la semana pasada ante la Sala Plena: "Le hemos cumplido al país, y me siento muy honrado a pesar de los diferentes momentos que vivimos donde la historia del país pasa por la Fiscalía General de la Nación, de haberles respondido a los colombianos con dignidad y decoro", enfatizó.

Barbosa habla sobre bloqueo al Palacio de Justicia

Para el saliente jefe de la entidad, la Corte Suprema fue asediada el jueves 8 de enero, cuando manifestantes hicieron un bloque en el Palacio de Justicia de Bogotá, exigiendo la elección de una nueva fiscal.



"La Corte tendrá, en el marco de sus tiempos, la decisión de elegir una nueva fiscal. Esperamos en esta administración que se pueda hacer en los tiempos de la Corte, queremos entregar una Fiscalía en transición. La justicia no puede ser objeto de ataque por parte de ningún sector", dijo, añadiendo que "no es con manifestaciones como se va a lograr el escenario de tranquilidad para que se tomen decisiones de este tenor. Llamo al respeto institucional de la justicia".

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acompañado del fiscal general, Francisco Barbosa, tras una reunión en octubre de 2022. Foto: Mauricio Dueñas. EFE

Sobre las diferencias con el presidente Gustavo Petro, el saliente fiscal dijo que no va a entrar en más controversias con él, aunque sí dejó de presente que "no hay ninguna posibilidad de que la Fiscalía atente contra ningún órgano del poder, y menos aún contra el mandato o legitimidad de un presidente de la República. La Fiscalía no investiga las conductas o los hechos del presidente, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Mal haría la Fiscalía en adelantar investigaciones que tienen una relación directa con el presidente, o que están contra el presidente; lo que no quiere decir que otros funcionarios que no tienen fuero puedan ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía".



