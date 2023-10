Durante el último día del Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios, organizado por la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios (Fenalco), en Cali, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, recibió un reconocimiento a su labor de parte de representantes de este gremio.



A su llegada al evento, denominado ‘Un año después ¿hacia dónde va Colombia?’, que se llevó a cabo el viernes en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, Barbosa fue recibido entre aplausos por los asistentes, que se pusieron de pie cuando el fiscal ocupó el atril donde se iba a dirigir a los presentes.

“Gracias por defender la democracia, fiscal”, “gracias, fiscal”, fueron algunas de las expresiones de recibimiento por más de 1.500 empresarios que se encontraban en el auditorio.

Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. Foto: Fiscalía.

Encabezada por su presidente ejecutivo, Jaime Alberto Cabal, la junta directiva nacional de Fenalco le entregó un reconocimiento al fiscal Barbosa por “su imparable aporte, esfuerzo y compromiso prestado a los colombianos, al empresariado y a la defensa de la institucionalidad del país durante su gestión”, dijo Cabal.

Terminado el homenaje, el fiscal Barbosa se dirigió a la concurrencia en desarrollo de un conversatorio titulado ‘Presente y futuro de la Fiscalía General de la Nación, en la lucha contra la corrupción política’.

El Fiscal empezó entregando un balance de su gestión al frente del ente acusador. “Los resultados son muy claros, recibimos el país con un 27 % de esclarecimiento del homicidio, hoy lo tenemos con el 44 % de esclarecimiento en el territorio nacional. En temas de feminicidio estamos en el 97 %, en defensores de Derechos Humanos recibimos en el 52, estamos en el 62 %”, aseguró.

Igualmente, precisó en cuanto a los “delitos del día a día, delitos que afectan a la ciudadanía, la violencia sexual, la violencia contra niños, niñas y adolescentes, el hurto, entregamos un país con unas tasas de esclarecimiento en donde las recibimos en el 5 y el 10 % y las tenemos en el 60 %”.

En relación con el tema de la corrupción, el fiscal Barbosa señaló que se han producido más de 3.600 condenas y se le han quitado a la mafia 29 billones de pesos que se le han entregado a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

“Le quitamos 29 billones de pesos a la mafia y se los entregamos a la SAE, pero el fiscal no es el jefe de la SAE, es el ministro de Hacienda, y tienen los recursos. ¡Monetícenlos! Busquen los mecanismos para monetizar esos recursos”, aseguró el fiscal.

Pullas al Gobierno

Durante su intervención, Barbosa lanzó varias pullas al presidente Gustavo Petro. Se refirió, entre otros temas, a las afirmaciones del Ejecutivo en las que habría estigmatizado a empresarios, insinuando que estos personificaban la barbarie, el crimen y la esclavitud.

“La manera de transformar una nación se da por la institucionalidad, se da por la construcción, no se da por la estigmatización, no se construye una sociedad dividiéndola, uno construye una sociedad reconociendo todo lo que se ha hecho para poder avanzar”, afirmó.

Y agregó: “Algunas personas me han acusado de ser verdugo, cuando los verdugos no son los aplicadores de la justicia en el país, sino aquellos que flagelan a los colombianos con su podredumbre, su degradación y su espíritu delictivo. Llamen verdugos a los delincuentes, no a las instituciones ni a quienes sufrimos el ataque permanente de los verdugos que pretenden acabar el Estado de derecho en Colombia”.

Sin embargo, respaldó la propuesta del Gobierno de un acuerdo nacional y propuso que este incluya el compromiso de respetar a todos los ciudadanos, incluyendo a empresarios, industriales, comerciantes, líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Al final, en un llamado a los empresarios, les pidió que sigan creyendo en el país y su institucionalidad, comprometiéndose a defender las instituciones y la justicia colombiana con determinación.

