Francisco Barbosa Delgado, fiscal general de la Nación, criticó fuertemente este jueves al presidente Gustavo Petro, después de un foro de justicia restaurativa organizado en la Universidad Javeriana.



(Lea también: 'No soy el fiscal de los presos, soy el fiscal general de la Nación': Barbosa).



"A mí que no me venga con la historia, el presidente Gustavo Petro, en una política no de jefe de Estado sino de tuitero de oposición de su propio Gobierno y de la institucionalidad colombiana, a decirle a la Fiscalía que tiene que empujar las investigaciones. Él no es el fiscal general de la Nación y nadie lo eligió para ser fiscal. El fiscal soy yo", comenzó diciendo Barbosa.

Facebook Twitter Linkedin

Fiscal Daniel Hernández. Foto: Captura de pantalla

Sus declaraciones fueron para explicar que desde el ente acusador se trabaja en investigaciones en el marco de la autonomía e independencia que tiene el poder público.



Pero sus comentarios no pararon ahí.



(Le puede interesar: ¿De dónde sale versión de Petro de que Trump planeó invadir a Venezuela a través de Colombia?).



"Quiero decir una cosa adicional que me parece muy grave, y que hoy el director del CTI está enviando una comunicación a la UNP. El presidente Gustavo Petro fijó un trino contra un funcionario judicial de la Fiscalía, que es el fiscal Daniel Hernández, en el que señaló que hay una especie de coadyuvancia o apoyo a, si se quiere, el 'clan del Golfo' o los asesinatos que comete el 'clan del Golfo' por parte de ese funcionario. El presidente de la República fijó el trino, y acompañó una publicación en la que está el hijo menor del fiscal Hernández”, indicó.



(Lo invitamos a leer: Redada contra el secuestro y la extorsión dejó 158 capturados).



Añadió: “Quiero recordarle al Presidente porque creo que se le olvidó, ese funcionario Daniel Hernández fue víctima de la Masacre de La Rochela porque fue asesinado por los paramilitares su padre. Decirle a una víctima, que fue reconocida además en una sentencia de la Corte Interamericana como una víctima por el asesinato de su padre por parte de los paramilitares, que es un defensor de los paramilitares es una acusación gravísima".

Si le llega a pasar algo a la familia de Daniel Hernández o a él, Gustavo Petro es responsable de la muerte de esas personas: Barbosa FACEBOOK

TWITTER

Por eso afirmó que "si le llega a pasar algo a la familia de Daniel Hernández o a él, independientemente de las investigaciones que adelante la Fiscalía contra ese fiscal, Gustavo Petro es responsable de la muerte de esas personas".



El jefe del ente acusador concluyó diciendo: "Esto parece que no es la Colombia Potencia Mundial de la Vida, sino Colombia la potencia mundial donde les ponen una lápida a funcionarios judiciales de Colombia. Y no lo digo como fiscal solamente".



(Lo invitamos a leer: Así sigue la búsqueda de avioneta desaparecida hace 4 días en Guaviare).



Esas fuertes palabras las dio Francisco Barbosa a su salida del foro pero previo a ello, en un auditorio de la Javeriana, también habló de la idea de descongestionar las cárceles del país para así disminuir el hacinamiento.



En ese orden de ideas, dijo que más que eliminando delitos como la injuria, incesto e inasistencia alimentaria -para así reducir la criminalidad-, lo que hay que tener es criterios objetivos enfocados a políticas públicas que permitan reducir la sobrepoblación de internos, sobre la cual hay un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) declarado por la Corte Constitucional, que ya se extendió a las estaciones de policía, donde se presentan graves situaciones que van en contra de los derechos humanos.

Facebook Twitter Linkedin

Hacinamiento en estaciones de Policía de Candelaria y Uri de Puente Aranda, en Bogotá. Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo

Además, el jefe del ente acusador indicó que "no soy el fiscal general de los presos, soy el fiscal general de la Nación". Esas declaraciones las hizo porque según él hay alrededor de 80.000 personas detenidas en Colombia, pero los millones de ciudadanos restantes deben ser tenidos en cuenta a la hora de pensar en beneficios o ideas para beneficiar a delincuentes.



(Más notas: Seis años, la condena a Tarquino, expresidente de Corte, por 'cartel de la toga').



El foro fue instalado por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien subrayó que hay que trabajar de manera conjunta en la justicia restaurativa como una forma de superar el punitivismo en el país. Después de la intervención del fiscal y el defensor habrán más sesiones en las que participarán el Ministerio de Justicia, expertos y funcionarios de la JEP y la Procuraduría.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: