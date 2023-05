Francisco Barbosa Delgado, fiscal general de la Nación, se refirió este jueves durante un foro sobre justicia restaurativa organizado en la Universidad Javeriana, a la idea de descongestionar las cárceles del país para así disminuir el hacinamiento.



Hacinamiento en estaciones de Policía de Candelaria y Uri de Puente Aranda, en Bogotá Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo

En ese orden de ideas dijo que más que eliminando delitos como la injuria, incesto e inasistencia alimentaria -para así reducir la criminalidad-, lo que hay que tener es criterios objetivos enfocados a políticas públicas que permitan reducir la sobrepoblación de internos, sobre la cual hay un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) declarado por la Corte Constitucional, que ya se extendió a las estaciones de policía, donde se presentan graves situaciones que van en contra de los derechos humanos.



Además, el jefe del ente acusador indicó: "no soy el fiscal general de los presos, soy el fiscal general de la Nación". Esas declaraciones las hizo porque según él hay alrededor de 80.000 personas detenidas en Colombia, pero los millones de ciudadanos restantes deben ser tenidos en cuenta a la hora de pensar en beneficios o ideas para beneficiar a delincuentes.

Carlos Camargo, defensor del pueblo, en la presentación del informe sobre implementación del acuerdo de paz. Foto: Defensoría

El foro fue instalado por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien subrayó que hay que trabajar de manera conjunta en la justicia restaurativa como una forma de superar el punitivismo en el país.



Después de la intervención del fiscal y el defensor habrá más sesiones en las que participarán el Ministerio de Justicia, expertos y funcionarios de la JEP y la Procuraduría.



Pulla al Ministerio de Justicia

"El Ministerio se convirtió en un obstáculo del presidente Gustavo Petro". Esa fue otra de las frases que dijo Francisco Barbosa en su exposición.



Según él, es una lástima que en el foro no esté presente el ministro de Justicia, Néstor Osuna, pues esa cartera es clave en la idea de afianzar una justicia restaurativa, y a su parecer no está alineada en algunos aspectos que debe manejar el Gobierno Nacional.



La pulla del fiscal al Ministerio de Osuna no es nueva, pues en algunas ocasiones ambos funcionarios han tenido diferencias en proyectos de ley como el de sometimiento a la justicia para bandas criminales de alto impacto, y el de humanización y modernización carcelaria.

