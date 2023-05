El fin de semana, desde Cali, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, usó unas palabras de exaltación sobre la ‘primera línea’ que en el evento en el que estaba, una manifestación del Día del Trabajo, fueron celebradas, pero de puertas para afuera han suscitado fuertes críticas.



“No me da miedo decir aquí: '¡que viva la ‘primera línea!’. A muchos de ellos los asesinaron, les sacaron los ojos, los encarcelaron y el pueblo hoy les dice: 'estamos con ustedes y no los olvidamos' ", fue lo que dijo Márquez en medio de aplausos.



Manifestantes en Bogotá.

Las críticas al respecto han girado sobre que esa exaltación, defensa o apología no tiene en cuenta que, si bien hubo jóvenes lesionados y asesinados, también los hay quienes están siendo judicializados penalmente por desmanes y actos violentos durante las protestas en todo el país.



Frente a si sus palabras podrían traerle consecuencias, el abogado penalista Camilo Burbano consideró que aunque fueron desafortunadas, no le traerían ninguna consecuencia legal.



Por ejemplo, en el ámbito penal, sostuvo que el delito de instigación a delinquir, contenido en el artículo 348 del Código Penal, “establece que para cometerlo, la persona debe instigar a otros a cometer delitos en particular, por lo tanto, por ningún motivo se podría decir que la Vicepresidenta efectivamente realiza una instigación a delinquir y por ello no tendría ninguna consecuencia penal”.



Burbano además aclaró que aunque algunos miembros de la ‘primera línea’ han sido investigados por acciones en las protestas, “penalmente no se investigan movimientos, sino personas naturales”.



“En ese orden de ideas, tampoco considero que a la Vicepresidenta le caiga algún tipo de investigación disciplinaria por sus manifestaciones que, aunque desafortunadas, no tienen consecuencias legales según mi criterio”, concluyó el abogado.

