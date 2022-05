El pasado sábado 21 de mayo, la candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico, Francia Márquez, señaló que fue apuntada con una luz láser durante un acto de campaña que adelantaba este sábado. El hecho fue registrado en videos compartidos en redes sociales.



En las últimas horas se presentó voluntariamente un estudiante universitario de 18 años con su abogado defensor, quien indicó que es el responsable de apuntarle con un láser a Francia Márquez durante el acto de cierre de la campaña el sábado, en el centro de Bogotá.



El joven ofreció excusas por lo sucedido, y según dijo, no midió las consecuencias de sus actos. Además, manifestó en el interrogatorio que el láser lo compró por internet y es de uso personal.



De acuerdo con personas cercanas al caso, hay un limbo jurídico porque no se le puede procesar penalmente por el uso del láser. Sin embargo, afirmaron que al ser de largo alcance, la Superintendencia de Industria y Comercio lo tiene restringido de la venta libre, por lo que al joven se le podía imponer una sanción administrativa y no penal.



"Este tipo de acciones son intimidatorias y muy graves, mucho más cuando Francia Márquez y Gustavo Petro encabezan las encuestas a ocho días de las elecciones presidenciales en Colombia", afirmó la campaña en un comunicado de prensa sobre los hechos del pasado sábado.



La candidata, según se observa en algunas grabaciones, tuvo que terminar su discurso mientras la cubrían con escudos de protección. Seguidamente, salió del escenario escoltada. Esto sucedió en la Plaza de los Periodistas en Bogotá, mientras se llevaba a cabo un evento de la campaña.



