Con la retractación en las últimas horas de la cantante Marbelle, ya son cuatro las personas que se han disculpado por las fuertes palabras que usaron contra la vicepresidenta Francia Márquez, en medio de la campaña electoral.



Marbelle escribió en su Twitter que tras la conciliación en Fiscalía, presentaba públicamente sus excusas "por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo".



Así mismo, dijo que lamentaba "el impacto colectivo a la Comunidad Afrocolombiana, quienes se pudieron sentir perjudicados", y señaló que no podía "afirmar que la vicepresidenta tenga algún tipo de vínculo con las extintas Farc".

Tal como Marbelle, también tuvo que retractarse el concejal de Bogotá por el Centro Democrático Humberto 'Papo' Amín, quien manifestó a través de su cuenta de Twitter, que no es cierto que la vicepresidenta tenga vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Luego de llegar a un acuerdo, fruto de una conciliación ante la Fiscalía General de la Nación, aclaro como lo había dicho anteriormente, que Francia Márquez no tiene vínculos con el ELN. — Papo Amin (@papoaminCD) August 17, 2022

"Luego de llegar a un acuerdo, fruto de una conciliación ante la Fiscalía General de la Nación, aclaro como lo había dicho anteriormente, que Francia Márquez no tiene vínculos con el Eln", escribió Amín.



Otra de las que se retractó fue Ornella Cabezas, tiktoker que en su momento publicó un video en esa red social en el que afirmaba ser la hija de la vicepresidenta y tener serias discrepancias con ella.



"Me retracto de dicho video, no soy la hija de la señora Francia Márquez, y me retracto de todo lo que en el video contiene. Cabe señalar que este video se hace en cumplimiento a lo acordado en la audiencia de conciliación dentro de la investigación penal iniciada por dichas publicaciones", manifestó Cabezas en su cuenta en TikTok, el 18 de julio.



Luego de haber llegado a un acuerdo conciliatorio, quiero expresar que no puedo afirmar que Francia Márquez tenga vínculos con el ELN ni con ningún grupo terrorista al margen de la ley. Pido excusas públicas a ella por los perjuicios ocasionados con mis afirmaciones. — Gabriel Vallejo Chujfi (@GabrielJVallejo) May 7, 2022

Y el primero en retractarse, en mayo pasado, fue el representante a la Cámara Gabriel Vallejo, quien estuvo en una audiencia de conciliación ante la Corte Suprema.



"Luego de haber llegado a un acuerdo conciliatorio, quiero expresar que no puedo afirmar que Francia Márquez tenga vínculos con el Eln ni con ningún grupo terrorista al margen de la ley. Pido excusas públicas a ella por los perjuicios ocasionados con mis afirmaciones", trinó Vallejo a través de su cuenta oficial de Twitter en ese momento.



De otro lado, también se había puesto una querella en contra del senador Juan Diego Gómez, pero en su caso, en mayo pasado la Corte inadmitió el recurso.



Por su lado, con el abogado Julián Quintana y el periodista Gustavo Rugeles no se llegó a una conciliación en la Fiscalía, por lo que el ente acusador tendrá que evaluar qué procederá ahora.

¿Y en el caso de Miguel Polo Polo?

Miguel Polo Polo.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo es otra de las personas que en plena campaña presidencial compartió en Twitter palabras en contra de Francia Márquez, comentarios que hicieron que lo citaran a conciliar.



En un primer momento, su caso también estaba en manos de la Fiscalía, pero como al ser elegido congresista quedó cobijado con el manto de aforado, el proceso pasó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.



Desde el alto tribunal se lo citó a conciliar con Márquez para el próximo 26 de agosto.





