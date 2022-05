En las últimas horas se presentó voluntariamente ante la Fiscalía un estudiante universitario de 18 años con su abogado defensor, quien indicó que es el responsable de apuntarle con un láser a Francia Márquez durante el acto de cierre de la campaña el pasado sábado, en el centro de Bogotá.



Este diario consultó a abogados penalistas sobre lo que se esperaría en el desarrollo del caso. Para ellos, la acción de apuntar a otra persona con un láser difícilmente podría considerarse un delito.

“Está el delito de amenazas que además se da contra servidores públicos, candidatos políticos, sindicalistas, periodistas… pero no creo realmente que en este caso el delito de amenaza se configure, especialmente por el contexto y la persona que lo hizo”, indicó el abogado Camilo Burbano.



Los penalistas estuvieron de acuerdo en que seguramente se abrirá un proceso por parte de la Fiscalía, “pero muy seguramente no va a llegar a ningún lado porque la conducta, pese a que fuera de muy mal gusto e imprudencia, no podría llegar a considerarse delictiva”, señaló Burbano.

Al respecto, el joven ofreció excusas por lo sucedido y dijo que no midió las consecuencias de sus actos. Además, manifestó en el interrogatorio del ente acusador que el láser lo compró por internet y es de uso personal.



De acuerdo con personas cercanas al caso, hay un limbo jurídico porque no se le puede procesar penalmente por el uso del láser. Sin embargo, afirmaron que al ser de largo alcance, la Superintendencia de Industria y Comercio lo tiene restringido de la venta libre, por lo que al joven se le podría imponer una sanción administrativa y no penal.



Para los penalistas, la Fiscalía tendría que diferenciar si el láser que usó el joven es parte de un arma o si es un láser que se puede usar en presentaciones académicas (los llamados pointers). Si es un láser que hace parte de un arma, ahí estaría cometiendo el delito de porte de armas de fuego, sus partes o accesorios, cuya pena es de 9 a 12 años de prisión.



