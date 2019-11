Fragmentos metálicos en la cabeza de Dilan, claves en la investigación

Un equipo de peritos de la Fiscalía y de Medicina Legal entregará en las próximas horas a un fiscal seccional de Bogotá los elementos que pueden servir de evidencia y han sido encontrados en la investigación por la muerte del joven Dilan Mauricio Cruz, de 18 años, herido el sábado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante las marchas en el centro de Bogotá.

Estas evidencias serán claves en el rumbo de la pesquisa. Entre ellos se encuentran una serie de elementos, algunos metálicos, que fueron retirados de la cabeza del joven estudiante de bachillerato y entregados a las autoridades judiciales el mismo sábado. Según conoció EL TIEMPO por fuentes cercanas al proceso, en ese inventario había piezas de metal.

De acuerdo con la fuente, estos elementos fueron retirados del cráneo de Dilan Cruz durante la intervención médica a la que fue sometido en el Hospital San Ignacio, en Chapinero. “Dichas piezas y otros componentes se le entregaron a la Fiscalía esa misma noche de sábado y quedaron bajo la cadena de custodia como material probatorio”, precisó la fuente.



Además de eso, el mismo sábado, los peritos hicieron presencia en el centro de Bogotá y recogieron otras evidencias en el sitio donde cayó el joven, en una esquina entre la calle 19 y la carrera 4.ª, las cuales están siendo examinadas en el laboratorio de criminalística. Igualmente se obtuvieron los videos de las cámaras de seguridad y testimonios de las personas que estuvieron en el sitio y quienes actuaron como primeros respondientes para atender al joven.

Dilan Cruz tenía 18 años. Falleció el día que debía estar graduándose del colegio. Foto: Archivo particular



También se encuentra en análisis el arma del uniformado.



Fuentes de la Fiscalía señalaron que todo este material será clave para determinará si el joven murió como consecuencia del uso de un arma autorizada o de un elemento no permitido en los protocolos de la misma Policía.



El cuerpo de Dilan Cruz fue entregado ayer en horas de la tarde a su familia, una vez terminaron las diligencias judiciales que también arrojarán elementos para esclarecer los hechos que rodearon su muerte.



Voceros de la Policía consultadas por EL TIEMPO señalaron que una de las hipótesis que se están investigando es el uso de una escopeta calibre 12 cuyo cartucho pudo ser el que impactó la cabeza del joven Dilan Mauricio. “Esta es un arma catalogada como menos letal y es utilizada por el Esmad e incorporada al reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas en este tipo de situaciones. Se busca generar un efecto de golpe seco, pero no poner en riesgo a la persona”, dijo la fuente.

Dilan Cruz falleció. Foto: Instagram: @ _dilan88_

Cartucho lleno de balines

El cuerpo de este tipo de cartucho es de plástico, con una base de metal, y adentro está el Kevlar (un saco en tela), que contiene de 200 a 500 bolas de plomo de pequeño diámetro. De acuerdo con los protocolos de la Policía, este tipo de munición solo se puede disparar del cuello para abajo.



Dilan Gutiérrez, estudiante de enfermería de la Universidad Nacional, una de las primeras personas que asistieron al joven fallecido en el lugar de los hechos, aseguró en medios de comunicación que el elemento que impactó la cabeza del estudiante era una especie de bolsa de tela que quedó incrustada, “muy difícil de maniobrar”, aunque dijo que no la podría identificar.



A esto se sumaron versiones sobre el supuesto uso por el Esmad de ‘recalzadas’, que son partes de metal con punta que se envuelven en tela para luego ser disparadas. Incluso circularon denuncias sobre el supuesto uso de este tipo de proyectiles hechizos en otros operativos de la Fuerza Pública en el país. Esos elementos no pueden ser utilizados por los uniformados.



El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo ayer que no se está actuando con armas no convencionales, “como están diciendo mentirosamente algunos”. “Quieren presentar al Esmad como un grupo que viola la ley, nada que ver con la realidad”, aseguró, y calificó la muerte del joven Dilan como un hecho infortunado que les duele a todos los colombianos.



Indicó, además, que hay que esperar los resultados de las investigaciones y que no se puede condenar o absolver a nadie anticipadamente. “Por instrucciones del presidente Iván Duque, el Esmad seguirá garantizando la seguridad de los colombianos”, añadió.

REDACCIÓN JUSTICIA​