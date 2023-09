De acuerdo con un estudio de la Contraloría General de la República, los déficits en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), así como un mal funcionamiento del mismo, le han generado un costo fiscal a la Nación de aproximadamente 100 billones a pesos, que han sido escasamente compensados por un billón generado en épocas de superávit, por lo cual el ente de control considera que este fondo no cumplió su objetivo, debe nivelarse y liquidarse.



Según el estudio, el mal funcionamiento del FEPC ha hecho que se tengan que declarar altos dividendos por parte de Ecopetrol para poder sanear el fondo con las utilidades de la petrolera, “lo que conlleva a una menor disponibilidad de recursos de inversión para sus programas y derivado de esto se origina la necesidad de emitir bonos de deuda, aumentando los niveles de endeudamiento de dicha compañía”, sostuvo el órgano de control mediante un comunicado.



Según el estudio de la Contraloría, se esperaría que los déficits del fondo sean corregidos en el actual gobierno, “lo que implica sacrificios como aumentos más agresivos en los precios internos y un rediseño o eliminación de dicho fondo”.

El informe añade que el déficit acumulado del FEPC ha ocasionado que se hayan dejado de focalizar cuantiosos recursos para la inversión por parte de los gobiernos de turno, destinándose a subsidiar los combustibles, lo que no era la finalidad del Fondo, indica este estudio sectorial.



Por eso, para la Contraloría, los cambios en el funcionamiento de este fondo y en el precio interno de los combustibles deben ser, en el largo plazo, consecuencia de la aplicación de una política constante, mejor diseñada y de largo plazo y no coyuntural.

Desmontar el fondo

De otro lado, el análisis, realizado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada de Minas y Energía, dice que con el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023 queda claro que no se va a desmontar el FEPC en el corto plazo, pero sí se espera rediseñar su funcionamiento.



Para la Contraloría, hasta tanto el gobierno nacional establezca la nueva metodología general de cálculo para la fijación de precios de los combustibles, y comiencen a ser aplicadas, la situación de acumulación de déficit del FEPC no se revertirá.



“Por ahora, el aumento gradual y constante del precio interno para equipararlo al de referencia internacional es consecuente con la eliminación del déficit y los problemas que este acarrea, pero los cambios al funcionamiento del FEPC y del precio interno de los combustibles fósiles deben ser, en el largo plazo, consecuencia de la aplicación de una política constante y no coyuntural como hasta ahora”, se subraya en el estudio sectorial.



Finalmente, se concluye que el saneamiento fiscal del FEPC es viable “siempre y cuando se cumplan las distintas variables de los supuestos económicos planteados y en el mediano plazo se reestructure el mecanismo haciéndolo sostenible y fiscalmente neutro o eliminándolo permitiendo las volatilidades connaturales del mercado”.





