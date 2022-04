Noticias Uno denunció este fin de semana que la periodista Cecilia Orozco, directora de ese medio de comunicación, fue perseguida por unas 40 cuadras por un coche fúnebre.

Tras las intimidaciones, la Fundación para la libertad de prensa (Flip) rechazó el seguimiento del cual fue víctima la periodista Cecilia Orozco, por parte de un carro fúnebre en Bogotá.



“Esto es una forma de intimidación hacia ella y al resto de su equipo periodístico en Noticias Uno. La Flip le solicita a la Fiscalía que realice una investigación diligente sobre lo sucedido para dar con los responsables y los motivos de estos hechos”, señaló la entidad.

#ComunicadoFLIP | Rechazamos el seguimiento a la periodista @CeciliaOrozcoT. Esto es una forma de intimidación hacia ella y el resto del equipo de @NoticiasUno. La @FiscaliaCol debe investigar y dar con los responsables de este hecho.



Según Noticias Uno, la intimidación ocurrió durante el último puente festivo, cuando la periodista y su esquema de seguridad se percataron del seguimiento. El hecho se alertó ante la Policía, quien interrogó al conductor del vehículo; sin embargo, el hombre no tendría vínculo laboral con las empresas a las cuales dijo pertenecer.



“Esta intimidación es aún más grave si se tienen en cuenta las agresiones de las que han sido víctimas tanto Noticias Uno, como su directora, Cecilia Orozco. La más reciente sucedió en diciembre del 2021, cuando la Fiscalía ordenó una inspección a los archivos del medio. Aunque finalmente la inspección no sucedió, ese tipo de acciones por parte de una entidad estatal no contribuyen a un clima óptimo para la libertad de prensa y sí ponen en riesgo a las fuentes y periodistas del medio”, señaló la Flip.



La entidad, además, le solicita a la Unidad Nacional de Protección que tenga en cuenta estos nuevos hechos como parte de la reevaluación del riesgo de la periodista con el fin de implementar las medidas necesarias para garantizar su seguridad. También insistió para que la Fiscalía investigue este seguimiento y lleve a la justicia a quienes están detrás de las intimidaciones.



