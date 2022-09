Hace un año exactamente fue asesinado Marcos Efraín Montalvo, quien llevaba cuatro décadas trabajando como periodista desde Tuluá, Valle del Cauca.



En la noche del 19 de septiembre de 2021, un sicario se acercó a una vivienda en la que estaba Montalvo, le disparó y huyó en una motocicleta con otro hombre que lo esperaba, según quedó registrado en videos de cámaras de seguridad. Ellos están capturados.



Según señaló la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la Fiscalía no ha avanzado lo suficiente en la investigación del asesinato ni se han implementado medidas que den garantías a la prensa de Tuluá.



La Flip recordó que antes de ser asesinado Montalvo “realizó críticas a la alcaldía local y denunció hechos de corrupción y delincuencia”.



Además, el periodista tenía un gran reconocimiento en la comunidad, “pues en sus más de cincuenta años de trayectoria periodística se dedicó a cuestionar las acciones de quienes estaban en el poder”.



En su carrera el periodista tulueño trabajó, entre otros, en prensa escrita, en especial, como redactor político en medios como El Tabloide, de Tuluá, y El País, de Cali, y en los últimos años se había dedicado al trabajo independiente a través de sus redes sociales.

Seis meses antes de su muerte habría recibido amenazas por parte de un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Alcaldía, recordó la Flip, indicando que, de hecho, para la Fiscalía una de las hipótesis es que este crimen está relacionado con el oficio periodístico de Montalvo.



Pese a ello, durante el último año no se ha esclarecido quién o quiénes ordenaron el homicidio y cuáles fueron los motivos. “La Fiscalía se ha concentrado en perseguir a los autores materiales, aunque sean el eslabón más débil de toda la cadena criminal. Actualmente ya se dictó una condena de 70 meses contra uno de los sicarios y otro de ellos está en proceso de ser judicializado. No obstante, se desconoce cuál fue el rol que ejerció cada uno en el crimen”, destacó la Fundación.



La organización critica que esto no logra frenar el riesgo que sigue vigente para los reporteros que hacen alguna denuncia en Tuluá, “por lo que no hay una reparación en términos de verdad y reconocimiento del riesgo diferenciado a la prensa local”, recalcó la Flip.



Según los registros de esta entidad, el asesinato de Montalvo fue el segundo homicidio contra un periodista que ocurrió en menos de un año en el Valle y, desde su muerte, en Tuluá se han registrado al menos tres amenazas a la prensa y un exilio.



“Para prevenir estos hechos es fundamental que la Fiscalía investigue de manera diligente todas las agresiones contra la prensa de la región. En el caso específico de Montalvo, esta entidad debe esclarecer quiénes fueron los autores materiales y cuáles fueron sus móviles; también es esencial que la imputación de cargos refleje que este crimen tiene una relación con la labor periodística”, concluyó la Flip.



De acuerdo con la Fundación, en Colombia en los últimos cinco años han sido asesinados nueve periodistas por razón de su oficio: Efigenia Vásquez en el norte del Cauca en 2017; tres integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador en la frontera de Nariño en 2018; en 2019 fueron asesinados Mauricio Lezama en Arauca y Libardo Montenegro en Nariño; se suman Abelardo Liz en Cauca y Felipe Guevara en Valle del Cauca, atacados en 2020, y Marcos Efraín Montalvo, asesinado en Tuluá el año pasado.

