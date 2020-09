FLIP dice que le preocupa orden de arresto contra Gonzalo Guillén

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), una ONG que monitorea las violaciones a la libertad de prensa en Colombia, se pronunció frente a la notificación de una orden de arresto contra el periodista Gonzalo Guillén.



Esto debido a que el juez 44 Civil del Circuito de Bogotá ordenó el arresto de tres días del periodista por supuestamente haber incumplido una orden judicial que lo obligaba a rectificar un comentario realizado sobre Carlos Barros.



Frente a ello, la FLIP aseveró que las medidas ordenadas "-en especial la orden de arresto- son desproporcionadas frente a los hechos, principalmente si se tiene en cuenta que el periodista ya publicó una rectificación".



El pleito comenzó en diciembre de 2019 luego de que el periodista aseguró en su cuenta de Twitter que esta persona sería testaferro del narcotraficante Marcos Figueroa, alias Marquitos.



Ante ello, Barros Corrales le solicitó al periodista un mes después que se retractara de las afirmaciones realizadas, asegurando que las mismas eran falsas.



El asunto continuó y fue fallada una tutela en segunda instancia contra Guillén el 25 de febrero de 2020. El periodista asegura que por su desacato le ordenaron el arresto de tres días, se le impuso una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y debe rectificar el trino publicando una columna de opinión en EL TIEMPO o El espectador.

Gané en primera tutela a gente de la Guajira y un juzgado civil me condenó en segunda a rectificar un trino publicando una columna de opinión en @ELTIEMPO o @elespectador, que no tienen nada que ver. Además, fui condenado a tres días de arresto y a multa de cerca de $10 millones. — Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) September 17, 2020

Tras la sanción, el periodista Guillén rectificó sus afirmaciones, asegurando que el comentario que escribió es una opinión que no tiene fundamento en una decisión judicial.



"Acatando Fallo del Juzgado 44 Civil Del Circuito de Bogotá, rectifico: La opinión que emití de Carlos Barros Corrales no es veraz porque los apelativos de narco y testaferro no tienen fundamento en una decisión judicial", trinó.

Acatando Fallo del Juzgado 44 Civil Del Circuito de Bogotá, rectifico: La opinión que emití de Carlos Barros Corrales no es verás porque los apelativos de narco y testaferro no tienen fundamento en una decisión judicial. — Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) September 17, 2020

La FLIP argumentó que "si bien en la acción de tutela se le había ordenado rectificar en medios nacionales, esta orden resulta desproporcionada si se tiene en cuenta que las publicaciones hechas por el periodista se hicieron únicamente en Twitter".



Además, advierte que como el periodista publicó otra rectificación (en su Twitter) ajustándose a lo dispuesto por el juzgado, "con estas decisiones se envía un mensaje adverso sobre el conocimiento y aplicación de los estándares de protección a la libertad de prensa en la administración de justicia".

#AlertaFLIP | Ayer, 16 de septiembre, el periodista @HELIODOPTERO fue notificado de una orden de arresto por un caso judicial sobre rectificación de contenidos publicados en su cuenta de Twitter.



Esta decisión preocupa a la FLIP.



Hilo 🧵 👇. pic.twitter.com/K6NHvaDULX — FLIP (@FLIP_org) September 17, 2020

"Para la FLIP, este desconocimiento fomenta un clima de silencio en el ejercicio periodístico", puntualizó.



Finalmente, la organización hizo un llamado para que se revise la decisión de desacato "teniendo en cuenta dichos estándares y las rectificaciones, y conforme a ello se revisen las órdenes impartidas".

