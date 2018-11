Fiscalía y Procuraduría chocan en caso de Mateo Gutiérrez

En medio de la audiencia de alegatos finales en el procesos penal que se sigue contra Mateo Gutiérrez León, investigado por presuntamente participar en la activación de un artefacto explosivo panfletario el 18 de septiembre del 2015, la Fiscalía y la Procuraduría chocaron frente a la posibilidad de que sea condenado.

Gutiérrez responde por los delitos de hurto agravado, concierto para delinquir, tráfico ilegal de armas y terrorismo.



Tras más de tres horas de audiencia en los juzgados especializados de Bogotá, el juez afirmó que dará a conocer el sentido de fallo -es decir, establecerá si lo condena o lo absuelve- el 13 de diciembre.



Según la Fiscalía, Gutiérrez debe ser condenado porque hay testimonios que lo señalan como responsable del atentado. La Fiscalía dijo que el testigo es Bryan Steven Gómez, quien supuestamente fue forzado por Gutierréz para ingresar al apartamento en el que dejaron los artefactos explosivos.



Añadió que Gómez aseguró que lo reconoció porque en ese momento "estaba mechudo y barbado". El ente acusador dijo que Gutiérrez lo amenazó con un cuchillo.



Supuestamente, ese día Gutiérrez habría entrado al apartamento con otro hombre, una mujer embarazada, y le habían dicho al joven que amordazaron y dejaron amarrado, que era una cuestión "política".



Luego, dice la Fiscalía, el testigo afirma que los escuchó haciendo ruido, al parecer dejando el explosivo improvisado. El testigo dijo que quedó reducido en un cuarto.

El ente acusador aseguró que ese atentado sería el único en el que tendría participación directa el joven. Sin embargo, dijo que haría parte de una supuesta organización terrorista denominada Movimiento Revolucionario del Pueblo, responsable de por lo menos ocho atentados. A esa red ilegal se le atribuyen atentados como el de agosto del 2016 en un baño de Cafesalud, en el que se encontraron el mismo logo y panfletos firmados por el grupo MRP.



Otro hecho que se le atribuyó al grupo es la activación de artefactos explosivos improvisados que se dejaron con panfletos en un banco en el Parkway, y el Banco de Bogotá en la 80. Así como otros explosivos colocados en baños de diferentes establecimientos en Bogotá, y en Risaralda.



"La base probatoria es fuerte y sólida para demostrar la conducta punible de concierto para delinquir, terrorismo", dijo la Fiscalía.



También manifestó que "a través de diferentes medios (como Facebook) se estableció que existía esta organización que se autodenomina MRP".



De acuerdo con el ente acusador, los panfletos tenían las mismas características de los que repartía Gutiérrez en una marcha universitaria y que le fueron decomisados.



El ente acusador dijo que además se estableció "la relación del señor Mateo Gutiérrez con dos personas capturadas en fragancia" y que al parecer pertenecían a la organización.

Procuraduría pide absolución

En la audiencia, la Procuraduría General pidió absolver a Mateo Gutiérrez. Según el Ministerio Público, no se puede determinar la responsabilidad del acusado en la supuesta activación del explosivo.

La Procuraduría aseguró que el debate no es dónde ocurrieron los hechos o atentados, como lo planteó la Fiscalía. Dijo que el ente acusador aseguró que la responsabilidad de Mateo Guriérrez se establece por la repartición de unos volantes en la Plaza de Bolívar durante una manifestación.



Sin embargo, el Ministerio Público dice que no existe ninguna persona condenada por pertenecer al MRP y que "el hecho de que sea amigo o tenga relación con los capturados en flagrancia, tampoco lo condena".



"Lo que se trajo al proceso fue simplemente una inspección de policía judicial", dijo la Procuraduría.



"El seguimiento solo nos indica con quién se reunió Mateo Gutiérrez (...) Dificilmente podemos establecer una responsabilidad", dijo el Procurador.



Sobre el testimonio de Bryan Gómez, presentado por la Fiscalía y quien supuestamente reconoció a Gutiérrez, dijo que el retrato hablado que hizo el testigo fue el de otro hombre que, supuestamente, no era Mateo Gutiérrez.



"Cuando prestaba el servicio militar, lo increpa un patrullero y le preguntan si es esa persona (responsable del atentado) y él dijo que sí, pero había pasado un montón de tiempo", dice el Procurador, por lo que aseguró que el reconocimiento fotográfico no puede tener ningún valor.



"Señor juez, el MRP existe y los hechos de terrorismo existen, pero lo que no se comprobó es que Gutiérrez esté involucrado en el grupo", dijo la Procuraduría



Agregó que las pruebas recaudadas por la Fiscalía tienen vicios que no permiten confirmar la participación de Gutiérrez en los hechos.

Defensa dice que el caso es "un falso positivo judicial"

Por su parte, la defensa de Gutiérrez aseguró que "está totalmente alejado de la realidad" el supuesto retrato hablado y lo presentado por la Fiscalía, mediante el testimonio de Bryan Gómez.



Además el abogado Orlando Bernal manifestó que presentar a Gutiérrez como mechudo para el día de los hechos también es un error pues en ese momento su cliente tampoco tenía esas características.



"Aquí no hay ni mínima prueba para tratar de obtener una sentencia condenatoria contra Mateo Gutiérrez León", dijo el abogado.



Según Bernal, fueron los mismos técnicos los que señalaron que los artefactos explosivos que se utilizaron no tenían capacidad para generar miedo o zozobra y que ni siquiera produjeron daños en la ventana en la que hicieron la prueba.



"Nunca se demostró que Mateo hiciera parte del grupo que hizo los actos", dijo el abogado, y señaló que su cliente "fue víctima de un montaje que hoy en día se conoce como un falso positivo judicial".



Dijo que Gutiérrez siempre se caracterizó por ser defensor de los derechos humanos y que por eso la Fiscalía lo empezó a detectar en participaciones en marchas, entre ellas la manifestación por la paz.



De acuerdo con la Defensa el día de los hechos el estudiante planeaba una manifestación pacífica por el cierre de la biblioteca de la Universidad Nacional después de las 4 de la tarde y que "por lo menos desde las 2 hasta las 6 (del 18 de septiembre de 2015) permaneció Mateo en la facultad de sociología", dijo Beltrán.



Señaló que esa visita la confirman los vigilantes de la universidad y varios estudiantes que participaron en la manifestación. Sobre los "supuestos panfletos" que se le incautaron el día de la marcha de la paz, dice que ese día lo requisaron unos policías y al no encontrarle nada, lo dejaron ir.



Finalmente la defensa pidió que la sentencia del fallo sea absolutoria pues "la Fiscalía no probó responsabilidad alguna en los delitos", dijo el abogado



JUSTICIA