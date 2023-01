En un comunicado conjunto, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo anunciaron que en el marco de sus investigaciones se determinó que las personas dadas por desaparecidas durante el paro nacional de 2021 ya fueron ubicadas.



Esto luego de la polémica que se abrió con la Uaesp por la presunta desaparición en Bogotá de cientos de personas que no fueron ubicadas, en el marco de la protesta nacional en contra de políticas gubernamentales.



Desde hace dos años, ambas entidades crearon una mesa junto a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Policía, la cual les permitió recibir todo tipo de denuncias reportadas por la ciudadanía y organizaciones sociales que reportaban desapariciones.



“En ese sentido, la Fiscalía destinó 35 fiscales de las distintas seccionales, liderados por la Delegada para la Seguridad Territorial, por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y por la Dijín de la Policía, para que se pusieran en marcha todos los mecanismos legales de búsqueda de esas personas”, expresó el fiscal Barbosa.





Paro en Cali. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Según las entidades, en el curso de la mesa recibieron 627 reportes de personas no localizadas. Y desde entonces, los investigadores empezaron las labores de identificación de 132 casos duplicados, así como ubicar a 300 ciudadanos, "quienes fueron contactados y entrevistados, y aseguraron que no estuvieron en situación

de riesgo o peligro inminente".



Días atrás, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó que en la capital, "en el paro nacional no hubo desaparecidos. Así lo comprobó Relatoría independiente, Fiscalía y CIDH. Mucho menos uso de ningún escenario para desaparecer a nadie".



Con esto, tanto Barbosa como Camargo enfatizaron que "a la fecha no existen

Mecanismos de Búsqueda Urgente activos por posibles desapariciones durante las

jornadas de protesta del segundo semestre de 2021". De hecho, el defensor indició que "revisada la información, actualizada, a la fecha no existe ningún mecanismo de búsqueda activo. En eso debo ser concluyente: todas

las personas fueron ubicadas".



Lo que sí dieron a conocer es que por desaparición forzada hay abierto un caso de un policía en Cali. Una de las personas está en proceso de imputación. Mientras que en Bogotá, el ente acusador conoció un total de 53 reportes de personas desaparecidas, de los cuales 28 fueron admitidos y las personas fueron localizadas; 18 registros

estaban duplicados y siete fueron inadmitidos.



